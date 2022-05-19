Во время этой экскурсии вы познакомитесь с городом-портом Находка, посетите лучшие видовые площадки, берег моря с портом, музеи, рынок и другие знаковые места. Дорога из Владивостока в Находку займет около 3-4 часов. За это время гид расскажет интересную путевую информацию, а в самых красивых местах будут остановки для фото.

Нахо́дка — город-порт в Приморском крае, расположенный на берегах бухты Находка в заливе Америка Японского моря Тихого океана. Это крупнейший транспортный узел Дальнего Востока России и железнодорожная станция Транссибирской магистрали.

Кроме города Находка, в состав муниципального образования «Находка» входят поселки Ливадия, Врангель, Приисковый, Авангард, Анна, Козьмино, Южно-Морской, села Душкино и Бухта Средняя, маяк Поворотный.

С восточной стороны залива гавань порта защищена от морских волн полуостровом Трудный, а с запада — островом Лисий. Севернее Находки можно увидеть известные сопки Брат и Сестра.

Переработка и консервирование рыбы играют ключевую роль в экономике города. На сегодняшний день в здесь функционируют Находкинский рыбный порт и морской торговый порт, Нефтеналивной морской торговый порт и Находкинская база активного морского рыболовства.

Рядом с Находкой, в поселке Врангель, расположен глубоководный порт Восточный, который никогда не замерзает, а в бухте Перевозная — нефтеналивной терминал экспортного нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Находка считается портом международного значения, откуда ведется экспорт рыбы, морепродуктов, угля, леса, меда и плавикового шпата.