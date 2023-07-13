Индивидуальный тур из Владивостока: путешествие в Хуньчунь на автобусе
Приглашаю Вас посетить уникальный приграничный городок Хуньчунь.
Здесь переплетены несколько культур: можно встретить надписи и вывески на русском языке, попробовать корейскую кухню и, конечно же, впечатлиться аутентичной китайской архитектурой. Добраться до Хуньчуня не составит труда — всего несколько часов пути на автобусе.
Мы позаботимся о Вашем проживании, а также подготовим несколько экскурсий, которые раскроют Вам местные кулинарные секреты и покажут, как проходит чайная китайская церемония.
Здесь переплетены несколько культур: можно встретить надписи и вывески на русском языке, попробовать корейскую кухню и, конечно же, впечатлиться аутентичной китайской архитектурой. Добраться до Хуньчуня не составит труда — всего несколько часов пути на автобусе.
Мы позаботимся о Вашем проживании, а также подготовим несколько экскурсий, которые раскроют Вам местные кулинарные секреты и покажут, как проходит чайная китайская церемония.
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (830+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»
Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»
Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»
Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»
Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»
Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники
Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь
Экскурсия «Горячие источники Шенлон»
Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»
Четверг, Пятница, Суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Визовые формальности
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Бесплатные экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Беляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг, Пятница, СубботаЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (830+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
13 июля 2023
Все отлично! Марина ответственный и надежный гид! С ней любые возникающие проблемы разрешимы! Отличный переводчик Оля! Хуньчунь безопасный и спокойный городок, где можно полечить опорно-двигательный аппарат, лечить и протезировать зубы, массаж, косметические процедуры, вкусно покушать в ресторанчиках, съездить на экскурсии, пошопиться и просто погулять! Спасибо! Всегда только с Вами!
И
Иван
15 июня 2023
Поехали с супругой первый раз, просто отдохнуть. В автобус сели в Артеме. И сразу почувствовали заботу о себе. Сопровождала нас Аня, молодец девушка. Все доходчиво объяснила, с ней быстро прошли границы и туда и обратно. В Хуньчуне нас приняла Марина. Для нас она стала точно гуру, такой заботы о себе мы раньше не видели. Все шесть дней она нас держала под своей опекой, сдружила всю компанию, подсказала куда поехать на экскурсии, куда сходить. Отдохнули классно.
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