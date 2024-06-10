Город у моря, или как начинался Владивосток

Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
На нашей экскурсии история Владивостока сложится для вас в понятную и красочную картину.

Знаковые места города — Корабельная набережная, музей в подводной лодке, Триумфальная арка, Центральная площадь — не останутся лишь точками на карте, но помогут узнать о событиях и легендах Владивостока, о жителях, которые повлияли на его облик и развитие.
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Важные места и хроники города В

Основанный в 1860 году Владивосток помнит немало значимых событий и выдающихся личностей. Мы начнем с первых страниц его биографии: на Корабельной набережной вы узнаете об основателях, которые высадились в порту (всего 28 человек!), и о том, как территория Китая стала российской.

Неподалеку заглянем в музей «Подводная лодка С-56», где я расскажу о легендарной судьбе судна. Вы рассмотрите отсеки, которые сохранились без изменений, и личные вещи членов экипажа.

После вы полюбуетесь аркой Цесаревича, построенной к приезду будущего императора Николая II, и окажетесь на Центральной площади Владивостока. Здесь мы поговорим не только о монументальном памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, но и о событиях, происходивших на площади со дня основания города.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в музей «Подводная лодка С-56» (100 руб. — взрослые, 50 руб. — дети)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

в понедельник в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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