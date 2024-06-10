Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
На нашей экскурсии история Владивостока сложится для вас в понятную и красочную картину.
Знаковые места города — Корабельная набережная, музей в подводной лодке, Триумфальная арка, Центральная площадь — не останутся лишь точками на карте, но помогут узнать о событиях и легендах Владивостока, о жителях, которые повлияли на его облик и развитие.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Важные места и хроники города В
Основанный в 1860 году Владивосток помнит немало значимых событий и выдающихся личностей. Мы начнем с первых страниц его биографии: на Корабельной набережной вы узнаете об основателях, которые высадились в порту (всего 28 человек!), и о том, как территория Китая стала российской.
Неподалеку заглянем в музей «Подводная лодка С-56», где я расскажу о легендарной судьбе судна. Вы рассмотрите отсеки, которые сохранились без изменений, и личные вещи членов экипажа.
После вы полюбуетесь аркой Цесаревича, построенной к приезду будущего императора Николая II, и окажетесь на Центральной площади Владивостока. Здесь мы поговорим не только о монументальном памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, но и о событиях, происходивших на площади со дня основания города.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в музей «Подводная лодка С-56» (100 руб. — взрослые, 50 руб. — дети)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1522 туристов
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, читать дальше
но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.