На нашей экскурсии история Владивостока сложится для вас в понятную и красочную картину. Знаковые места города — Корабельная набережная, музей в подводной лодке, Триумфальная арка, Центральная площадь — не останутся лишь точками на карте, но помогут узнать о событиях и легендах Владивостока, о жителях, которые повлияли на его облик и развитие.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Важные места и хроники города В

Основанный в 1860 году Владивосток помнит немало значимых событий и выдающихся личностей. Мы начнем с первых страниц его биографии: на Корабельной набережной вы узнаете об основателях, которые высадились в порту (всего 28 человек!), и о том, как территория Китая стала российской.

Неподалеку заглянем в музей «Подводная лодка С-56», где я расскажу о легендарной судьбе судна. Вы рассмотрите отсеки, которые сохранились без изменений, и личные вещи членов экипажа.

После вы полюбуетесь аркой Цесаревича, построенной к приезду будущего императора Николая II, и окажетесь на Центральной площади Владивостока. Здесь мы поговорим не только о монументальном памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, но и о событиях, происходивших на площади со дня основания города.

Организационные детали