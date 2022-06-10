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Историческое прошлое Старого города

Приморский Арбат — место невероятной красоты. Плутая по закоулочкам старого города приятно открывать живописные фрагменты. Улица Пограничная уводит в зону Владивостока стильного и красивого, парадного и морского. «Версаль» — одно из старейших зданий во Владивостоке. В 1909 году здание было освящено и начало функционировать как гостиница, на первом этаже открылись кондитерский, бакалейный и галантерейный магазины торгового дома «Чурин и К°». В разное время в этом здании располагалось известное богемное кафе «Не рыдай!», общественная столовая по низким ценам, частный театр, магазин французской одежды «Бризе и Даниэль», в подвале находилась шашлычная «Добро Кавказа».

В 1918 году в гостинице были убиты два сотрудника японской торговой фирмы «Исида». Эта провокация стала формальным поводом для японской интервенции в Приморье. В тот же день японский десант под прикрытием пушек американского крейсера «Бруклин» высадился во Владивостоке. В одном из номеров гостиницы жил со своей возлюбленной Анной Тимирёвой правитель Сибири адмирал Александр Колчак. В 1934 году во Владивосток прибыли участники экспедиции на «Челюскине», доставленные из бухты Лаврентия пароходами «Смоленск» и «Сталинград». Герои-полярники, а также лётчики и моряки, спасавшие экспедицию поселились в гостинице «Версаль».

Символы единения Красной армии и рабочего класса

Автор известного цикла романов о советском разведчике Исаеве (Штирлице) Юлиан Семёнов некоторое время жил во Владивостоке в этой гостинице и здесь же придумал образ своего главного героя. Сейчас рядом с гостиницей установили памятник Штирлицу. «Золотой Рог» — гостиница, театр и торговый центр во Владивостоке. Сохранившееся до настоящего времени 4-этажное каменное здание, где они размещались, построено в 1901—1903 годах. Названы в честь бухты Золотой Рог, на берегах которой стоит Владивосток. Памятник первому жителю Владивостока Якову Лазаревичу Семёнову. Прибыв во Владивосток из Николаевска-на-Амуре в 1860 году купец прожил здесь 42 года. Он был избран первым старостой Владивостока, выпустил научные труды, посвящённые правилам добычи и приготовления водорослей, также являлся известным меценатом.

Два здания — дома номер 17 и 19 по улице Алеутской получили в народе название «Серая лошадь». О том, как возникло это название, а также об особенностях архитектуры и устройства зданий вы узнаете в ходе экскурсии. Здания в стиле сталинский ампир. Крышу «Серой лошади» Владивостока украшают знаковые для социалистической эпохи скульптуры. Это колхозница, красноармеец, летчица и шахтер. Ну и во дворе — девушка с веслом. Все эти статуи, разумеется, символизировали единение Красной армии и рабочего класса. «Серая лошадь» были первыми небоскребами в городе, имели 7 и 8 этажей. Потолки в квартирах этих исполинов высотой 3,5 метра, что делало постройки еще внушительнее. В домах действовал первый в России мусоропровод, причем с индивидуальными выходами в каждой кухне. У нас еще много интересного об этих домах.

Голливудский след

Удивительно как удалось сохраниться дому Бриннеров на протяжении такого долгого времени, включая советский период. Небольшой сад перед домом и массивная каменная лестница словно уходят в прошлое, которое в этом месте почти не изменилось с тех пор. Особняк в стиле модерн начала XX века украшает город в первозданном виде и сегодня. На доме установлена табличка, на которой указано, что здесь родился популярный американский актер театра и кино Юл Бриннер. Перед особняком установлен памятник изображающий известного актера Голливуда в виде его героя из фильма «Король и я». Дед актера Юлий Бриннер, выходец из Швейцарии, принявший Российское гражданство, был видным предпринимателем, занимался судоходным бизнесом. Это место популярно, его посещают туристы разных стран.

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