Полуостров Гамова и бухта Витязь находятся в 250 км от Владивостока на стыке границ трех государств – России, Китая и Кореи.

Место поистине удивительное! Представьте себе кусочек чистого изумруда, будто вдавленного в поросшее хвойным лесом ущелье. У бухты Витязь очень богатая история во многом благодаря удачному географическому расположению, которое защищает ее от морских волн и штормов. Веками здесь жили китайцы и корейцы, позже русские поселенцы занимались разведением пятнистых оленей, в 60-е годы размещалась база подводных лодок, а совсем недавно - воинская часть, готовящая боевых дельфинов для обезвреживания подводных пловцов возможного противника. В период расцвета полуострова Гамова летом сюда съезжались морские биологи со всех концов СССР.

В наше время бухту Витязь и полуостров Гамова могут посещать не только ученые, как это было раньше, но и туристы в рамках экскурсионных поездок.

Благодаря близости к Дальневосточному морскому заповеднику, здесь можно увидеть орлана белохвоста, черного Грифа, пятнистого оленя и даже амурского тигра. А еще в окрестностях заповедника находятся крупнейшие в мире гнездовья японских бакланов и чернохвостых чаек. Наличие холодных и теплых течений делают местную акваторию привлекательной для таких арктических и субтропических видов, как: дальневосточный трепанг, морские ежи и мидия Грея, приморский гребешок и гребешок Свифта, камчатский краб и гигантский осьминог, сивуч и тюлени ларга, дельфин и черная касатка, а также морские звезды и около 300 видов рыб.

Передать эту красоту словами так же сложно, как описать вкус сырого приморского гребешка под соусом Wasabi. Обязательно требуется личное участие!

Подробности по маршруту: