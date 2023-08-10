Экскурсия в Хуньчунь из Владивостока: Погрузитесь в аутентичность трех границ
Хуньчунь — удивительный город, расположенный на стыке трех границ: Россия, Китай и Северная Корея.
Аутентичные улицы, экзотичная национальная кухня — в пятидневном туре Вам удастся познакомиться с каждым аспектом этого колоритного города.
Расположившись в местном отеле, Вы сможете побывать на уникальном кулинарном шоу, настоящей чайной церемонии и посетить яркие локации и достопримечательности.
Аутентичные улицы, экзотичная национальная кухня — в пятидневном туре Вам удастся познакомиться с каждым аспектом этого колоритного города.
Расположившись в местном отеле, Вы сможете побывать на уникальном кулинарном шоу, настоящей чайной церемонии и посетить яркие локации и достопримечательности.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Владивосток
- Хуньчунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Контрастный город с корейским характером На пять дней мы отправимся в Хуньчунь — это приграничный город, находится на юго-восточной окраине провинции Цзилинь, прямо на стыке трех границ: Китая, России и Северной Кореи.
В этом городе хорошо развит медицинский сервис, поэтому здесь можно качественно поправить свое здоровье. Корейский характер города создает особый акцент, который отражается в национальной кухне, шоппинге и других проявлениях местных быта и культуры. Важная информация • Тур проводится от двух человек.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве. Программа экскурсии Первый день:.
- Выезд из Владивостока (далее — любая остановка по федеральной трассе). Время в дороге — 5-6 часов.
- Остановка «Транзит» по дороге в п. Барабаш (чай, кофе, туалет).
- Прохождение таможенного и приграничного контроля.
- Прибытие в г. Хуньчунь и размещение в гостинице.
- Свободное время для бесплатных и платных экскурсий.
Второй — четвертый дни:
- Завтраки.
- Свободное время.
Пятый день:
- Сбор в холле и сдача номеров.
- Посадка в автобус.
- Прохождение таможенного и пограничного контроля.
- Возвращение во Владивосток.
В любой день и в любое время по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Международный транспорт
- Встречи и проводы
- Размещение в отеле
- Завтраки
- Бесплатные экскурсии (Чайная церемония и кулинарное шоу)
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Доп. сборы, если автобус забирает из отеля — 20 юаней
- Такси — 5 юаней
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день и в любое время по договоренностиЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней)
- Поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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