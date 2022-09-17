Край базальтовых колонн

Из Владивостока мы отправимся к мысу Брюса и его крутым магматическим скалам, которые обрываются в бурлящее море. В пути я отвечу на ваши вопросы о Приморье, если захотите, расскажу об освоении края, местной истории и жизни. А затем перед вами предстанет мыс из базальтовых колонн, стоящих вплотную друг к другу и уходящих в море: потрясающее зрелище! Вы сможете полазить по колоннам, сделать открыточные фотографии, издалека посмотреть на маяк Буссе (подойти к нему не удастся, это режимный объект) и просто насладиться шумом волн и морскими панорамами.

Треккинг к мысу Парящей черепахи

Затем мы совершим пешеходную прогулку по полуострову: пройдем по живописной тропе вдоль моря к скалистой арке над водой, которую называют Пьющий верблюд, и мысу Парящей черепахи. Вы рассмотрите скалу, которая действительно похожа на окаменевшую огромную черепаху на краю обрыва. Это место многие сравнивают с пейзажами Скандинавии: вы сможете сами оценить сходства и, если захотите, устроить небольшой пикник, в этом умиротворенном и выразительном месте.