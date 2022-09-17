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Описание
Край базальтовых колонн
Из Владивостока мы отправимся к мысу Брюса и его крутым магматическим скалам, которые обрываются в бурлящее море. В пути я отвечу на ваши вопросы о Приморье, если захотите, расскажу об освоении края, местной истории и жизни. А затем перед вами предстанет мыс из базальтовых колонн, стоящих вплотную друг к другу и уходящих в море: потрясающее зрелище! Вы сможете полазить по колоннам, сделать открыточные фотографии, издалека посмотреть на маяк Буссе (подойти к нему не удастся, это режимный объект) и просто насладиться шумом волн и морскими панорамами.
Треккинг к мысу Парящей черепахи
Затем мы совершим пешеходную прогулку по полуострову: пройдем по живописной тропе вдоль моря к скалистой арке над водой, которую называют Пьющий верблюд, и мысу Парящей черепахи. Вы рассмотрите скалу, которая действительно похожа на окаменевшую огромную черепаху на краю обрыва. Это место многие сравнивают с пейзажами Скандинавии: вы сможете сами оценить сходства и, если захотите, устроить небольшой пикник, в этом умиротворенном и выразительном месте.
По субботам и воскресеньям в 9.00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас от места, где вы остановились
Завершение: Место окончания по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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