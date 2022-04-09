К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг

Исследовать один из нетуристических уголков Приморья и прогуляться среди отвесных скал

Индивидуальная
Приглашаю вас открыть мыс Брюса — малоизвестное, но удивительно живописное место в Хасанском районе Приморского края.

Вас встретят базальтовые вулканические колонны, причудливые скалы и каменные арки, волны Амурского залива и виды маяка Буссе.

Это именно то место, где можно остановить время, побыть наедине с морем и прочувствовать характер приморской природы.
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Край базальтовых колонн

Из Владивостока мы отправимся к мысу Брюса и его крутым магматическим скалам, которые обрываются в бурлящее море. В пути я отвечу на ваши вопросы о Приморье, если захотите, расскажу об освоении края, местной истории и жизни. А затем перед вами предстанет мыс из базальтовых колонн, стоящих вплотную друг к другу и уходящих в море: потрясающее зрелище! Вы сможете полазить по колоннам, сделать открыточные фотографии, издалека посмотреть на маяк Буссе (подойти к нему не удастся, это режимный объект) и просто насладиться шумом волн и морскими панорамами.

Треккинг к мысу Парящей черепахи

Затем мы совершим пешеходную прогулку по полуострову: пройдем по живописной тропе вдоль моря к скалистой арке над водой, которую называют Пьющий верблюд, и мысу Парящей черепахи. Вы рассмотрите скалу, которая действительно похожа на окаменевшую огромную черепаху на краю обрыва. Это место многие сравнивают с пейзажами Скандинавии: вы сможете сами оценить сходства и, если захотите, устроить небольшой пикник, в этом умиротворенном и выразительном месте.

Кому подойдет экскурсия

Любителям открывать неизведанные локации, фотоохотникам и тем, хочет провести время наедине с природой Приморья.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Juke
  • Я заберу вас от места, где вы остановились, или откуда-либо еще по договорённости
  • По пути мы можем заехать перекусить в кафе, либо взять что-то из еды с собой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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