Что вас ожидает

Форты и батареи

Остров Русский на протяжении столетий играл важную роль в обороне Владивостока — он усеян военными сооружениями разных времен. Вы оцените Великокняжескую батарею и узнаете, сколько земляных работ потребовалось провести для ее строительства. А еще мы покажем Ворошиловскую батарею и капониры, призванные защищать остров от высадки вражеского десанта.

Захватывающие дух виды

Остров Русский — потрясающе живописное место. Вы полюбуетесь величественным мысом Тобизина и поймете, почему его часто сравнивают с норвежскими фьордами. Раскроете, как на краю отвесной скалы появилось пианино, и сфотографируетесь на его фоне. А доехав до мыса Вятлина, увидите загадочные каменные башни и услышите историю их появления.

Организационные детали