К мысу Тобизина на электровелосипеде!

Прокатиться по острову Русский и увидеть его самые интересные места в душевной компании

Приморский край покорит вас невероятными пейзажами и богатой историей.

Мы раскроем, почему Владивостокская крепость считается одной из самых неприступных в мире, кто поставил на краю земли пианино и кто такие «халулаевцы».

Покажем Великокняжескую и Ворошиловскую батареи, мысы Тобизина и Вятлина.

Поделимся веселыми рассказами и сделаем все, чтобы поездка вам понравилась!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!
К мысу Тобизина на электровелосипеде!

Что вас ожидает

Форты и батареи

Остров Русский на протяжении столетий играл важную роль в обороне Владивостока — он усеян военными сооружениями разных времен. Вы оцените Великокняжескую батарею и узнаете, сколько земляных работ потребовалось провести для ее строительства. А еще мы покажем Ворошиловскую батарею и капониры, призванные защищать остров от высадки вражеского десанта.

Захватывающие дух виды

Остров Русский — потрясающе живописное место. Вы полюбуетесь величественным мысом Тобизина и поймете, почему его часто сравнивают с норвежскими фьордами. Раскроете, как на краю отвесной скалы появилось пианино, и сфотографируетесь на его фоне. А доехав до мыса Вятлина, увидите загадочные каменные башни и услышите историю их появления.

Организационные детали

  • Протяженность пути — 27 километров. Маршрут подойдет всем, кто умеет кататься на велосипеде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Аренда электровелосипедов включена в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе кампуса ДВФУ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Михаил
Михаил
Вас приветствует дружная команда любителей путешествий и велосипедов. Мы объехали весь Приморский край и знаем его самые красивые места и тайные тропки. С радостью поделимся эмоциями и духом приключений!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🎩Индивидуальные🚲На велосипеде🏡Выездные#Форты🗽Достопримечательности#Остров русский

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Прогулка на мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
5
12
5 000
за 1-6 чел.
Прогулка на мыс Тобизина
Экскурсия к мысу Тобизина на острове Русский, маршрут которой пройдёт по секретным тропам - самым...
К мысу Тобизина на электровелосипеде
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1 чел.
К мысу Тобизина на электровелосипеде
Спуски, подъемы, лесные тропинки! Едем активно и наслаждаемся прелестями электровелосипеда
Каждый день в 10:00
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Индивидуальный трансфер
5
4
11 000
за 1-3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Приглашаем в увлекательное приключение по самым живописным местам Владивостока и Русского острова!...
каждый день с 9:00 до 16:00
Остров Русский и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
8 450
за 1-4 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Индивидуальная экскурсия
4.9
40
8 450
за 1-3 чел.
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Индивидуальная экскурсия
5
3
6ч 30м
8 900
за 1-3 чел.
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Осмотреть форты Владивостокской крепости и насладиться живописными панорамами архипелага
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
5ч 30м
9 800
за 1-4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Индивидуальная экскурсия
4.9
30
11 700
за 1-4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Насладиться красотами природы Приморского края, исследуя загадочные острова Японского моря
Владивосток и остров Русский за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
10 000
за 1-3 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
Увидеть главные и тайные места города и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
12 000
за 1-4 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым живописным местам города и окрестностей
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Индивидуальная экскурсия
4.3
3
8 450
за 1-3 чел.
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
5
3
3 500
за 1 чел.
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 14:00, в пятницу в 16:30
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
🇷🇺