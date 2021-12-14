Что вас ожидает
Качественные электровелосипеды
Путешествие происходит на специально подготовленных электровелосипедах – это комфортные горные велосипеды хорошего качества, оснащенные мотором и аккумулятором.
Вы можете управлять физической нагрузкой на свое усмотрение – ехать как на обычном велосипеде или практически не крутить педали весь маршрут.
Заряда хватит с запасом!
Форты и батареи
Остров Русский на протяжении столетий играл важную роль в обороне Владивостока — он усеян военными сооружениями разных времен. Вы увидите Великокняжескую батарею и узнаете, сколько земляных работ потребовалось провести для ее строительства. Погуляете по помещениям форта №12, а мы расскажем о его особенностях и покажем места, откуда открывается потрясающий вид на море и острова.
Захватывающие дух виды
Остров Русский — потрясающе живописное место. Вы полюбуетесь величественным мысом Тобизина и поймете, почему его часто сравнивают с норвежскими фьордами. Раскроете, как на краю отвесной скалы появилось пианино, и сфотографируетесь на его фоне. Увидите искусственное озеро, скрытое от глаз большинства туристов. А доехав до мыса Вятлина, увидите загадочные каменные башни и услышите историю их появления.
Организационные детали
Протяженность пути — 33 километров. Маршрут подойдет всем, кто умеет кататься на велосипеде по пересеченной местности.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ограничения:
Минимальный рост 150см
Максимальный вес 100кг