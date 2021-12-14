К мысу Тобизина на электровелосипеде

Спуски, подъемы, лесные тропинки! Едем активно и наслаждаемся прелестями электровелосипеда

Индивидуально
Спуски, подъемы, лесные тропинки! Едем активно и наслаждаемся прелестями электровелосипеда.

Первая часть пути проходит по асфальтированной дороге, так мы быстренько доберемся до самых красивых мест! Проедем по видовым площадкам, сделаем фотографии на фоне моря, скал и островов.

Доберемся до мыса Тобизина, который безумно красив, за что его так любят многие туристы.
К мысу Тобизина на электровелосипеде
К мысу Тобизина на электровелосипеде
К мысу Тобизина на электровелосипеде
К мысу Тобизина на электровелосипеде
К мысу Тобизина на электровелосипеде
К мысу Тобизина на электровелосипеде
К мысу Тобизина на электровелосипеде

Что вы увидите 🤩

  • Великокняжеская батарея
  • Недостроенная батарея №367
  • Смотровая площадка на м. Вятлина
  • Смотровая площадка на м. Шмидта
  • Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает

Качественные электровелосипеды

Путешествие происходит на специально подготовленных электровелосипедах – это комфортные горные велосипеды хорошего качества, оснащенные мотором и аккумулятором.
Вы можете управлять физической нагрузкой на свое усмотрение – ехать как на обычном велосипеде или практически не крутить педали весь маршрут.
Заряда хватит с запасом!

Форты и батареи

Остров Русский на протяжении столетий играл важную роль в обороне Владивостока — он усеян военными сооружениями разных времен. Вы увидите Великокняжескую батарею и узнаете, сколько земляных работ потребовалось провести для ее строительства. Погуляете по помещениям форта №12, а мы расскажем о его особенностях и покажем места, откуда открывается потрясающий вид на море и острова.

Захватывающие дух виды

Остров Русский — потрясающе живописное место. Вы полюбуетесь величественным мысом Тобизина и поймете, почему его часто сравнивают с норвежскими фьордами. Раскроете, как на краю отвесной скалы появилось пианино, и сфотографируетесь на его фоне. Увидите искусственное озеро, скрытое от глаз большинства туристов. А доехав до мыса Вятлина, увидите загадочные каменные башни и услышите историю их появления.

Организационные детали

Протяженность пути — 33 километров. Маршрут подойдет всем, кто умеет кататься на велосипеде по пересеченной местности.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ограничения:

    Минимальный рост 150см
    Максимальный вес 100кг

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Прокат электровелосипеда
    • Шлем
    • Страховка
    • Сопровождающий гид
    • Легкий рюкзачок
    • Вода
    • Перекус
    Место начала и завершения?
    Остров Русский, Посёлок Аякс, 10 ст20
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день в 10:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Мы находимся в здании проката велосипедов на кампусе ДВФУ
    • Посёлок Аякс, 10 ст20, пос. Русский
    • +7-914-697-09-57
    • Приезжайте минимум за 30 минут до начала, чтобы успеть зарегистрироваться и произвести оплату.
    • У каждого участника тура с собой должен быть документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение) для подтверждения личных данных при регистрации.
    • Рекомендуемая форма одежды: кроссовки или кеды, удобная спортивная одежда. Советуем выбирать одежду, которую не жалко испачкать (на маршруте возможны участки с грязью).
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день в 10:00

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