Что вас ожидает

Качественные электровелосипеды

Путешествие происходит на специально подготовленных электровелосипедах – это комфортные горные велосипеды хорошего качества, оснащенные мотором и аккумулятором.

Вы можете управлять физической нагрузкой на свое усмотрение – ехать как на обычном велосипеде или практически не крутить педали весь маршрут.

Заряда хватит с запасом!

Форты и батареи

Остров Русский на протяжении столетий играл важную роль в обороне Владивостока — он усеян военными сооружениями разных времен. Вы увидите Великокняжескую батарею и узнаете, сколько земляных работ потребовалось провести для ее строительства. Погуляете по помещениям форта №12, а мы расскажем о его особенностях и покажем места, откуда открывается потрясающий вид на море и острова.

Захватывающие дух виды

Остров Русский — потрясающе живописное место. Вы полюбуетесь величественным мысом Тобизина и поймете, почему его часто сравнивают с норвежскими фьордами. Раскроете, как на краю отвесной скалы появилось пианино, и сфотографируетесь на его фоне. Увидите искусственное озеро, скрытое от глаз большинства туристов. А доехав до мыса Вятлина, увидите загадочные каменные башни и услышите историю их появления.

Организационные детали

Протяженность пути — 33 километров. Маршрут подойдет всем, кто умеет кататься на велосипеде по пересеченной местности.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ограничения:

Минимальный рост 150см

Максимальный вес 100кг