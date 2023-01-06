Красная икра на завтрак, стейк из нерки на обед и краб на ужин… Примерно так многие представляют себе дневной рацион на Дальнем Востоке. На самом деле местная кухня славится и более доступными продуктами, знакомыми жителям региона с детства.
На кулинарном мастер-классе мы познакомим вас с дальневосточными гастрономическими традициями. Объясним, какую пользу дарит местный терруар — море и тайга. Расскажем, что делать с морским огурцом, как готовить кукумарию и в чем секрет идеального рецепта папоротника.