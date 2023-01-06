Путешествие на Дальний Восток подарит вам не только новые вкусы, но и смыслы. Вы откроете принцип «жить тем, что дает природа» и удивитесь, как много необычных блюд можно приготовить из морепродуктов и растений, знакомых любому местному жителю. Кукумария, трепанг, водоросли и даже папоротник — с их помощью вы создадите гастрономические шедевры и узнаете локальную кухню.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенности кухни Дальнего Востока

Красная икра на завтрак, стейк из нерки на обед и краб на ужин… Примерно так многие представляют себе дневной рацион на Дальнем Востоке. На самом деле местная кухня славится и более доступными продуктами, знакомыми жителям региона с детства.

На кулинарном мастер-классе мы познакомим вас с дальневосточными гастрономическими традициями. Объясним, какую пользу дарит местный терруар — море и тайга. Расскажем, что делать с морским огурцом, как готовить кукумарию и в чем секрет идеального рецепта папоротника.

А что в меню?

Пятиминутка из трепанга. Пожалуй, самое полезное блюдо дальневосточной кухни (местные используют его как лекарство). Вы узнаете, как приготовить морской деликатес, чтобы он сохранил целебные свойства и не стал резиновым.

Пожалуй, самое полезное блюдо дальневосточной кухни (местные используют его как лекарство). Вы узнаете, как приготовить морской деликатес, чтобы он сохранил целебные свойства и не стал резиновым. Скоблянка из кукумарии. Это блюдо существует как в ресторанном варианте, так и в домашней кухне, в виде солянок и консервов. Вы научитесь правильно разделывать этого моллюска и возьмете на заметку идеи, в каких еще блюдах его использовать.

Это блюдо существует как в ресторанном варианте, так и в домашней кухне, в виде солянок и консервов. Вы научитесь правильно разделывать этого моллюска и возьмете на заметку идеи, в каких еще блюдах его использовать. Папоротник со свининой. Во многих семьях есть свой фирменный рецепт блюда из папоротника. Мы приготовим самый распространенный вариант, чтобы вы могли легко повторить его у себя дома.

Во многих семьях есть свой фирменный рецепт блюда из папоротника. Мы приготовим самый распространенный вариант, чтобы вы могли легко повторить его у себя дома. Медово-сливочное желе с кедровым орехом. Восхитительное сочетание вкуса и пользы! Кто знает, может и в вашей семье это блюдо тоже станет классикой?

Организационные детали