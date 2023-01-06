Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов

Изучить традиции коренных народов и домашнюю кухню региона на кулинарном мастер-классе

Путешествие на Дальний Восток подарит вам не только новые вкусы, но и смыслы.

Вы откроете принцип «жить тем, что дает природа» и удивитесь, как много необычных блюд можно приготовить из морепродуктов и растений, знакомых любому местному жителю.

Кукумария, трепанг, водоросли и даже папоротник — с их помощью вы создадите гастрономические шедевры и узнаете локальную кухню.
Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов
Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов
Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов
Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов
Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов
Классика дальневосточной кухни: готовим сет из таёжных и морских продуктов
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Особенности кухни Дальнего Востока

Красная икра на завтрак, стейк из нерки на обед и краб на ужин… Примерно так многие представляют себе дневной рацион на Дальнем Востоке. На самом деле местная кухня славится и более доступными продуктами, знакомыми жителям региона с детства.

На кулинарном мастер-классе мы познакомим вас с дальневосточными гастрономическими традициями. Объясним, какую пользу дарит местный терруар — море и тайга. Расскажем, что делать с морским огурцом, как готовить кукумарию и в чем секрет идеального рецепта папоротника.

А что в меню?

  • Пятиминутка из трепанга. Пожалуй, самое полезное блюдо дальневосточной кухни (местные используют его как лекарство). Вы узнаете, как приготовить морской деликатес, чтобы он сохранил целебные свойства и не стал резиновым.
  • Скоблянка из кукумарии. Это блюдо существует как в ресторанном варианте, так и в домашней кухне, в виде солянок и консервов. Вы научитесь правильно разделывать этого моллюска и возьмете на заметку идеи, в каких еще блюдах его использовать.
  • Папоротник со свининой. Во многих семьях есть свой фирменный рецепт блюда из папоротника. Мы приготовим самый распространенный вариант, чтобы вы могли легко повторить его у себя дома.
  • Медово-сливочное желе с кедровым орехом. Восхитительное сочетание вкуса и пользы! Кто знает, может и в вашей семье это блюдо тоже станет классикой?

Организационные детали

  • При записи на мастер-класс обязательно сообщите о ваших пищевых ограничениях и аллергии на продукты
  • Если планы изменились, вы можете отменить или перенести бронь не позднее, чем за 3 дня до начала мастер-класса. Мы покупаем продукты своевременно, без вас готовить и пробовать их будет некому:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с гостиницей «Версаль»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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