ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Бухты Японского моря сами по себе настраивают на спокойное созерцание, а уж если вы исследуете их верхом на лошади, медитативная атмосфера обеспечена! В уютной группе до 10 человек вы прогуляетесь по лесам бухты Щитовая и скалам Промежуточной бухты, насладитесь видами, доберетесь до часовни и живописного мыса Анерта. И конечно, сделаете красивые кадры по пути.

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Описание

Что вас ожидает

Инструктаж и знакомство с лошадьми. Сперва наша группа соберется в конном клубе недалеко от бухты Щитовой. За полчаса инструктор детально расскажет, как держаться в седле, общаться с лошадью и управлять ею, а новичкам подберет максимально спокойных животных для прогулки.

Панорамы бухты Щитовая. Первая часть маршрута пройдет по густому приморскому лесу, который красив в любое время года, но особенно — осенью. После плавного подъема мы окажемся в точке, с которой откроется впечатляющий вид на всю Щитовую и окружающие ее леса!

Путь к часовне. Затем направимся в бухту Промежуточная: на ее берегу расположилась часовня, подобраться к которой можно только по морю или, как мы, верхом. От скалистого берега к часовне ведет длинная лестница — желающие могут спешиться и прогуляться в поисках красивых кадров.

Великолепный мыс Анерта. Наконец выйдем к главной точке маршрута — мысу Анерта, восточному берегу полуострова Муравьёв-Амурский. После щедрой порции новых пейзажей и фото с лошадьми отправимся обратно. А в пути я расскажу про жизнь Владивостока и поделюсь лайфхаками для вашего путешествия.

Организационные детали