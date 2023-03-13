ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе

Пообщаться с добрыми лошадьми и добраться верхом до живописных уголков Приморья

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Ответы на вопросы
Бухты Японского моря сами по себе настраивают на спокойное созерцание, а уж если вы исследуете их верхом на лошади, медитативная атмосфера обеспечена! В уютной группе до 10 человек вы прогуляетесь по лесам бухты Щитовая и скалам Промежуточной бухты, насладитесь видами, доберетесь до часовни и живописного мыса Анерта. И конечно, сделаете красивые кадры по пути.
Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе
Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе
Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе
Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе
Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе
Конная прогулка вдоль Японского моря в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инструктаж и знакомство с лошадьми. Сперва наша группа соберется в конном клубе недалеко от бухты Щитовой. За полчаса инструктор детально расскажет, как держаться в седле, общаться с лошадью и управлять ею, а новичкам подберет максимально спокойных животных для прогулки.

Панорамы бухты Щитовая. Первая часть маршрута пройдет по густому приморскому лесу, который красив в любое время года, но особенно — осенью. После плавного подъема мы окажемся в точке, с которой откроется впечатляющий вид на всю Щитовую и окружающие ее леса!

Путь к часовне. Затем направимся в бухту Промежуточная: на ее берегу расположилась часовня, подобраться к которой можно только по морю или, как мы, верхом. От скалистого берега к часовне ведет длинная лестница — желающие могут спешиться и прогуляться в поисках красивых кадров.

Великолепный мыс Анерта. Наконец выйдем к главной точке маршрута — мысу Анерта, восточному берегу полуострова Муравьёв-Амурский. После щедрой порции новых пейзажей и фото с лошадьми отправимся обратно. А в пути я расскажу про жизнь Владивостока и поделюсь лайфхаками для вашего путешествия.

Организационные детали

  • Маршрут несложный: могут участвовать как люди с опытом конных походов, так и новички и даже дети от 7 лет (под ответственность родителей)
  • В стоимость включено: парковка автомобиля, прокат снаряжения, сопровождение гида-инструктора, аренда лошади
  • Маршрут начинается недалеко от бухты Щитовой (в черте города), куда вы легко сможете добраться на личном авто или такси

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от бухты Щитовой
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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