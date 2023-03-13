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Описание
Что вас ожидает
Инструктаж и знакомство с лошадьми. Сперва наша группа соберется в конном клубе недалеко от бухты Щитовой. За полчаса инструктор детально расскажет, как держаться в седле, общаться с лошадью и управлять ею, а новичкам подберет максимально спокойных животных для прогулки.
Панорамы бухты Щитовая. Первая часть маршрута пройдет по густому приморскому лесу, который красив в любое время года, но особенно — осенью. После плавного подъема мы окажемся в точке, с которой откроется впечатляющий вид на всю Щитовую и окружающие ее леса!
Путь к часовне. Затем направимся в бухту Промежуточная: на ее берегу расположилась часовня, подобраться к которой можно только по морю или, как мы, верхом. От скалистого берега к часовне ведет длинная лестница — желающие могут спешиться и прогуляться в поисках красивых кадров.
Великолепный мыс Анерта. Наконец выйдем к главной точке маршрута — мысу Анерта, восточному берегу полуострова Муравьёв-Амурский. После щедрой порции новых пейзажей и фото с лошадьми отправимся обратно. А в пути я расскажу про жизнь Владивостока и поделюсь лайфхаками для вашего путешествия.
Организационные детали
Маршрут несложный: могут участвовать как люди с опытом конных походов, так и новички и даже дети от 7 лет (под ответственность родителей)
В стоимость включено: парковка автомобиля, прокат снаряжения, сопровождение гида-инструктора, аренда лошади
Маршрут начинается недалеко от бухты Щитовой (в черте города), куда вы легко сможете добраться на личном авто или такси
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от бухты Щитовой
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид во Владивостоке
Всем привет! Меня зовут Аня, я родилась и выросла во Владивостоке, проехала большую часть Европы на автомобиле и влюблена в авто-путешествия. С вами хочу поделиться моим самым любимым маршрутом по Владивостоку и его окрестностям.
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