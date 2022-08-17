От Сталина и Ким Чен Ира до идеи поставить во Владивостоке памятник «Доширак», «Милкис» и «Чокопай» — на экскурсии по местам, связанным с историей Кореи на российской земле, вы узнаете, как корейцы «обрусели», а русские «окореелись» больше, чем может показаться. В результате вы откроете еще одну колоритную сторону нашего города и взглянете на него по-новому.

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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдем до корейской слободки, посетим памятное место, посвященное корейскому национальному герою Ли Дон Хви и неизвестным героям — борцам за независимость Кореи. Я покажу все уголки города, связанные с корейской диаспорой во Владивостоке, и на примере ее истории расскажу, как для корейцев, попросивших русского подданства, новая родина сразу же стала и матерью, и мачехой. Вы увидите, как люди из Страны утренней свежести повлияли на местную культуру и как она повлияла на них.

Организационные детали

Экскурсию возможно провести для группы до 8 путешественников на комфортабельных микроавтобусах с водителем — стоимость микроавтобуса согласовывается предварительно.