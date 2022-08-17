Корейский след во Владивостоке

Удивиться, что судьба корейской диаспоры в России до сих пор не стала темой романов и блокбастеров

5
1 отзыв
От Сталина и Ким Чен Ира до идеи поставить во Владивостоке памятник «Доширак», «Милкис» и «Чокопай» — на экскурсии по местам, связанным с историей Кореи на российской земле, вы узнаете, как корейцы «обрусели», а русские «окореелись» больше, чем может показаться. В результате вы откроете еще одну колоритную сторону нашего города и взглянете на него по-новому.
Корейский след во Владивостоке
Корейский след во Владивостоке
Корейский след во Владивостоке
Корейский след во Владивостоке
Корейский след во Владивостоке
Корейский след во Владивостоке
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдем до корейской слободки, посетим памятное место, посвященное корейскому национальному герою Ли Дон Хви и неизвестным героям — борцам за независимость Кореи. Я покажу все уголки города, связанные с корейской диаспорой во Владивостоке, и на примере ее истории расскажу, как для корейцев, попросивших русского подданства, новая родина сразу же стала и матерью, и мачехой. Вы увидите, как люди из Страны утренней свежести повлияли на местную культуру и как она повлияла на них.

Организационные детали

Экскурсию возможно провести для группы до 8 путешественников на комфортабельных микроавтобусах с водителем — стоимость микроавтобуса согласовывается предварительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе кинотеатра «Океан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
В
17 авг 2022
Очень довольны экскурсоводом. Ольга смогла учесть все наши пожелания по организации экскурсии с детьми 7 и 15 лет.
Было динамично, познавательно и не утомительно. Всем понравилось.
В конце ещё дала рекомендации что можно/нужно самостоятельно.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные

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