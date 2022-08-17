Мы пройдем до корейской слободки, посетим памятное место, посвященное корейскому национальному герою Ли Дон Хви и неизвестным героям — борцам за независимость Кореи. Я покажу все уголки города, связанные с корейской диаспорой во Владивостоке, и на примере ее истории расскажу, как для корейцев, попросивших русского подданства, новая родина сразу же стала и матерью, и мачехой. Вы увидите, как люди из Страны утренней свежести повлияли на местную культуру и как она повлияла на них.
Экскурсию возможно провести для группы до 8 путешественников на комфортабельных микроавтобусах с водителем — стоимость микроавтобуса согласовывается предварительно.