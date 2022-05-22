Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Кравцовские водопады

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, плащ и зонт, перекус и воду.

Время в пути к водопадам - 2 часа.
Кравцовские водопады
Кравцовские водопады
Кравцовские водопады
Кравцовские водопады
Кравцовские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Кравцовские водопады – памятник природы регионального значения и один из самых популярных туристических объектов. Каскад водопадов находится на расстоянии 100 км от Владивостока и в 600 м от трассы Раздольное-Хасан.

Мощные потоки Кравцовского ручья впадают в реку Грязная, а после в реку Раздолная. Речные воды попадают в Амурский залив и Тавричанский лиман. Таким образом Кравцовский ключ проходит удивительный путь от Черных гор до самого Японского моря.

Высота водопадов небольшая - от 2 до 6 метров. Увидеть их все можно в сухую погоду следуя от автобусной остановки по тропе вдоль ручья. Из-за довольно крутого подъема вам понадобится специальная обувь.

Каскад включает в себя пять водопадов с красивыми названиями: «Сказка», «Каменная чаша», «Дикая пасть», «Хрустальный» и «Ступенчатый». Эти названия появились у водопадов неспроста. Например, «Каменная чаша» будто падает в гигантский каменный котёл. А «Дикая пасть» на самом деле напоминает пасть неведомого сказочного чудища.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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