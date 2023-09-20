Приготовление десерта «Птичье молоко» на агар-агаре: мастер-класс в Владивостоке
Каким вы себе представляете меню жителей Дальнего Востока? Давайте научимся готовить три блюда из популярных продуктов нашего региона.
После кулинарного мастер-класса на вашем столе окажутся папоротник со свининой, закуска с камчатским крабом и «Птичье молоко» на агар-агаре, которые вы приготовите собственноручно.
После кулинарного мастер-класса на вашем столе окажутся папоротник со свининой, закуска с камчатским крабом и «Птичье молоко» на агар-агаре, которые вы приготовите собственноручно.
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Описание
Легенды дальневосточной кухниДавайте приготовим легендарные блюда Владивостока: папоротник со свининой, закуску с камчатским крабом и «Птичье молоко» на агар-агаре.
Бутерброд с икрой на завтрак, полкило гребешка на обед, пару клешней краба на ужин, наблюдая, как за окном гуляют по набережной тигры, — примерно так себе представляют рацион дальневосточника жители других регионов России. Не будем разрушать красивые мифы, но скажем, что меню на самом деле разнообразней.
Мы научим вас готовить три блюда из популярных продуктов нашего региона:
- Папоротник со свининой. На Дальнем Востоке папоротник засаливают, а потом отваривают, жарят и тушат. Главное — правильно его обработать. Вы научитесь готовить блюдо со свининой — вечную классику, рецепт которой у нас передают из поколения в поколение.
- Закуску с нежным мясом краба на основе из вьетнамских жаренных чипсов-медуз. Остальными ингредиентами готовы поделиться только на мастер-классе.
- Птичье молоко. Знаменитый десерт на агар-агаре, которым в исполнении «Приморского кондитера» гордится Владивосток, можно приготовить самостоятельно.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение с самостоятельным приготовлением 3-х блюд
- Дегустация 3-х блюд
- Рассылка пошаговых рецептов
- Чай от нашего партнёра «Чаеман Востока»
- Для билетов с винной дегустацией: 3 бокала вина по 125 мл, специально подобранного к блюдам от компании «Лудинг» (18+)
- Место начала и завершения?
- Владивосток, ул. Светланская, 7 (3 этаж)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Место в группе гарантируется после 100% предоплаты.
- Если ваши планы изменились, вы можете отменить или перенести бронь не позднее, чем за 3 дня до начала мастер-класса. При отмене или переносе брони менее, чем за 3 дня, деньги за мастер-класс не возвращаются, потому что организаторы уже понесут расходы на закупку продуктов и аренду площадки.
- Обратите внимание! При записи на мастер-классы обязательно сообщайте администратору о ваших пищевых ограничениях и аллергии на продукты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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