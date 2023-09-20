Легенды дальневосточной кухниДавайте приготовим легендарные блюда Владивостока: папоротник со свининой, закуску с камчатским крабом и «Птичье молоко» на агар-агаре.

Бутерброд с икрой на завтрак, полкило гребешка на обед, пару клешней краба на ужин, наблюдая, как за окном гуляют по набережной тигры, — примерно так себе представляют рацион дальневосточника жители других регионов России. Не будем разрушать красивые мифы, но скажем, что меню на самом деле разнообразней.

Мы научим вас готовить три блюда из популярных продуктов нашего региона: