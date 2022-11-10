Вы прокатитесь на «хасанском» экспрессе вдоль маленьких симпатичных полустанков, красивейших лагун и цветущих полян, заглянете на самый южный остров России, искупаетесь в Японском море и побываете на границе трёх стран.
А ещё любителей дикой природы ждут пешеходные экскурсии по экологическим тропам, путешествия по заповедникам, где вам может встретиться местная фауна, и общение с пятнистыми оленями.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Воскресенье. Знакомство с Уссурийском и путешествие на хасанском экспрессе
09:00 Выезд из Владивостока в Уссурийск на автомобиле: путевая информация и остановки в местах, где можно сделать живописные кадры.
Знакомство с городом: посещение видовых площадок, музеев, рынка и памятных мест.
Обед в кафе (за дополнительную плату).
16:00 Отправление хасанского экспресса: поезд Москва — Пхеньян.
Такой маршрут действительно существует в расписании РЖД! Когда-то он пересекал реку Туманная и прибывал на станцию «Туманган» в Северной Корее, а сейчас курсирует лишь до станции «Хасан».
Железнодорожное путешествие начинается в городе Уссурийск. Мимо окон проплывают маленькие полустанки с говорящими названиями: «Оленевод», «Барсовый», «Кедровая», и станции, носящие имена героев-пограничников: «Гвоздево», «Сухановка», «Махалино». Открывается вид и на зеленые долины, красивейшие морские лагуны и цветущие поляны, а вдали, за заливом, белеет Владивосток.
21:20 Прибытие на станцию «Махалино».
Доставка на автомобиле в небольшую гостиницу в китайском стиле в поселке Краскино.
Понедельник. Дальневосточный морской заповедник
Завтрак в гостинице.
Выезд в посёлок Посьет, на берег бухты Экспедиция. Отсюда отправляется быстроходный катер в Дальневосточный морской заповедник, расположенный на самом южном острове России — Фуругельма.
Экскурсия по экологической тропе (примерно 2 часа).
Отдых на берегу Японского моря, купание в котором доставит и эстетическое удовольствие. Обед-пикник.
Возвращение в Посьет и трансфер до гостиницы.
Ужин в китайском ресторане (за дополнительную плату).
Вторник. Маршрут на три границы
Завтрак в гостинице.
11:00 Экскурсия на три границы
Место, где сходятся границы трёх стран — России, Китая и Северной Кореи, находится неподалёку от посёлка Хасан. По дороге вас ждет остановка у озера Лотос, где можно полюбоваться цветами лотоса и увидеть редких белых цапель.
Обед-пикник. Отдых на берегу Японского моря.
20:00 трансфер до посёлка Барабаш.
Размещение в гостинице национального парка «Земля леопарда».
Ужин в кафе.
Среда. Тропа леопарда
Завтрак.
Экскурсия по экспозиционному залу национального парка.
Знакомство с домом леопардов и программой «Хранители леопарда». По желанию можно сфотографироваться на фоне «Леопардовой стеной почёта».
Просмотр познавательного фильма.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «Тропа леопарда». Вы поближе познакомитесь с природой уссурийской тайги, прогуляетесь среди реликтовых деревьев и лиан, подышите чистейшим воздухом и, может, даже увидите следы диких животных.
Ужин в кафе.
Четверг. Морская прогулка
Завтрак.
Выезд на автобусе в посёлок Славянка (1 час).
Морская прогулка на катере вдоль островов залива Петра Великого.
Вы отправитесь в путешествие по территории Дальневосточного морского заповедника с восточной стороны и полюбуетесь островами: Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрон, Гильдебрандт и Дурново. Невероятный вид открывается и на мыс Сосновый, где летом распускаются дикие пионы и лилии, мыс Льва, знаменитый кекур Арка и кекуры Бакланьи — цепь островов и скал, уходящих в море. А ещё у вас есть шанс полюбоваться нерпами, если, конечно, повезёт.
Прибытие в бухту «Среднюю». Обед-пикник и отдых на берегу.
16:00 Возвращение в посёлок Славянка. На обратном пути вы также сможете полюбоваться прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
18:00 Прибытие в посёлок Барабаш. Ужин в кафе.
Размещение в гостинице «Центральная усадьба».
Пятница. Заповедник «Кедровая падь»
Завтрак
Переезд в посёлок Приморский (40 минут).
Пешеходная экскурсия по заповеднику «Кедровая падь».
«Кедровая падь» — это нетронутый уголок уссурийской тайги вдоль реки Кедровая в двух километрах от Амурского залива, где хозяевами считаются дикие кошки. Этот старейший на Дальнем Востоке заповедник носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и находится среди охраняемых природных территорий региона по многообразию флоры и фауны.
Маршрут «К сердцу Кедровой пади» протяженностью 14 километров идёт вдоль охраняемой зоны заповедника и занимает около 7 часов.
Обед-пикник во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу «Центральная усадьба». Ужин.
За дополнительную плату:
- посещение водно-оздоровительного комплекса с сауной, хаммамом и бассейном (2 часа, группа от 10 человек. 6 000 руб.);
- фотоохота с ночёвкой в специальном оборудованном укрытии, откуда можно увидеть и запечатлеть дальневосточного леопарда, амурского тигра, гималайского медведя и других диких животных (1-2 человека. 1 человек — 15 000 руб., 2 человека — 22 000 руб.).
Суббота. Экскурсия «Олени и море»
Ранний завтрак
08:00 Выезд из гостиницы с вещами на автобусе и отправление в посёлок Андреевка.
10:00 — 14:00 Экскурсия «Олени и море» по полуострову Гамова на внедорожном автобусе на базе «Камаз»
Прогуливаясь по территории национального парка «Земля леопарда», вы сможете понаблюдать за пятнистыми оленями и посетить загон оленух с малышами-оленятами. Полюбоваться местными красотами можно будет на мысе Опасный с видовой площадкой и могильными соснами, после чего вас ждет фотосессия в заповедной бухте Сивучьей.
Обед-пикник.
20:00 Прибытие во Владивосток.
Проживание
Тур предусматривает размещение в небольших провинциальных гостиницах в поселках Краскино и Барабаш в 2-местных номерах.
- пос. Краскино (2 ночи) — гостиница в китайском стиле;
- пос. Барабаш (4 ночи) — гостиница «Центральная усадьба» (на территории национального парка «Земля леопарда»).
По желанию за дополнительную плату возможно размещение в 1-местных номерах.
Доплата за одноместное размещение — 17 750 руб.
Варианты проживания
Центральная усадьба
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсовод
- Проживание в 2-местных номерах
- Питание по программе
- Все экскурсии
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Доплата за проживание в 1-местном номере (+ 17 750 рублей)
- Питание: обед и ужин в первый день, ужин во второй день
- Дополнительные ночи проживания
- Трансфер
- Посещение водно-оздоровительного комплекса (2 часа, группа до 10 человек, 6 000 руб.)
- Фотоохота (1 человек — 15 000 руб., 2 человека — 22 000 руб.)
- Место начала и завершения?
- Приморский край, Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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