1 день

Воскресенье. Знакомство с Уссурийском и путешествие на хасанском экспрессе

09:00 Выезд из Владивостока в Уссурийск на автомобиле: путевая информация и остановки в местах, где можно сделать живописные кадры.

Знакомство с городом: посещение видовых площадок, музеев, рынка и памятных мест.

Обед в кафе (за дополнительную плату).

16:00 Отправление хасанского экспресса: поезд Москва — Пхеньян.

Такой маршрут действительно существует в расписании РЖД! Когда-то он пересекал реку Туманная и прибывал на станцию «Туманган» в Северной Корее, а сейчас курсирует лишь до станции «Хасан».

Железнодорожное путешествие начинается в городе Уссурийск. Мимо окон проплывают маленькие полустанки с говорящими названиями: «Оленевод», «Барсовый», «Кедровая», и станции, носящие имена героев-пограничников: «Гвоздево», «Сухановка», «Махалино». Открывается вид и на зеленые долины, красивейшие морские лагуны и цветущие поляны, а вдали, за заливом, белеет Владивосток.

21:20 Прибытие на станцию «Махалино».

Доставка на автомобиле в небольшую гостиницу в китайском стиле в поселке Краскино.