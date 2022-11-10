Леопарды у моря

4
3 отзыва
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От заповедников с реликтовыми деревьями до диких животных на расстоянии вытянутой руки: этот тур познакомит вас с красотами Приморского края и порадует разнообразием.

Вы прокатитесь на «хасанском» экспрессе вдоль маленьких симпатичных полустанков, красивейших лагун и цветущих полян, заглянете на самый южный остров России, искупаетесь в Японском море и побываете на границе трёх стран.

А ещё любителей дикой природы ждут пешеходные экскурсии по экологическим тропам, путешествия по заповедникам, где вам может встретиться местная фауна, и общение с пятнистыми оленями.
Леопарды у моря
Леопарды у моря
Леопарды у моря
Леопарды у моря
Леопарды у моря
Леопарды у моря
Леопарды у моря
Ближайшие даты:
16
июл

Что вас ожидает:

Путешествие на хасанском экспрессе
Путешествие на хасанском экспрессе
Романтика железнодорожных путешествий: мимо проплывут морские лагуны, залив и симпатичные полустанки с говорящими названиями
Прогулка по «Тропе леопарда»
Прогулка по «Тропе леопарда»
Представьте: вас ждет прогулка по уссурийской тайге среди реликтовых деревьев и лиан, где можно наткнуться даже на следы диких животных
Фотоохота из укрытия
Фотоохота из укрытия
Размещение в специальном укрытии — шанс не просто увидеть диких животных, но и сделать несколько снимков
Общение с оленями и оленятами
Общение с оленями и оленятами
Понаблюдаем за пятнистыми оленями и посетим загон, где живут оленухи с малышами
Купание в Японском море
Купание в Японском море
Вас ждут белый песок и тёплая бирюзовая вода, на фоне которых получатся потрясающие снимки

Программа тура по дням

1 день

Воскресенье. Знакомство с Уссурийском и путешествие на хасанском экспрессе

09:00 Выезд из Владивостока в Уссурийск на автомобиле: путевая информация и остановки в местах, где можно сделать живописные кадры.

Знакомство с городом: посещение видовых площадок, музеев, рынка и памятных мест.

Обед в кафе (за дополнительную плату).

16:00 Отправление хасанского экспресса: поезд Москва — Пхеньян.

Такой маршрут действительно существует в расписании РЖД! Когда-то он пересекал реку Туманная и прибывал на станцию «Туманган» в Северной Корее, а сейчас курсирует лишь до станции «Хасан».

Железнодорожное путешествие начинается в городе Уссурийск. Мимо окон проплывают маленькие полустанки с говорящими названиями: «Оленевод», «Барсовый», «Кедровая», и станции, носящие имена героев-пограничников: «Гвоздево», «Сухановка», «Махалино». Открывается вид и на зеленые долины, красивейшие морские лагуны и цветущие поляны, а вдали, за заливом, белеет Владивосток.

21:20 Прибытие на станцию «Махалино».

Доставка на автомобиле в небольшую гостиницу в китайском стиле в поселке Краскино.

Воскресенье. Знакомство с Уссурийском и путешествие на хасанском экспрессеВоскресенье. Знакомство с Уссурийском и путешествие на хасанском экспрессе
2 день

Понедельник. Дальневосточный морской заповедник

Завтрак в гостинице.

Выезд в посёлок Посьет, на берег бухты Экспедиция. Отсюда отправляется быстроходный катер в Дальневосточный морской заповедник, расположенный на самом южном острове России — Фуругельма.

Экскурсия по экологической тропе (примерно 2 часа).

Отдых на берегу Японского моря, купание в котором доставит и эстетическое удовольствие. Обед-пикник.

Возвращение в Посьет и трансфер до гостиницы.

Ужин в китайском ресторане (за дополнительную плату).

Понедельник. Дальневосточный морской заповедникПонедельник. Дальневосточный морской заповедникПонедельник. Дальневосточный морской заповедник
3 день

Вторник. Маршрут на три границы

Завтрак в гостинице.

11:00 Экскурсия на три границы

Место, где сходятся границы трёх стран — России, Китая и Северной Кореи, находится неподалёку от посёлка Хасан. По дороге вас ждет остановка у озера Лотос, где можно полюбоваться цветами лотоса и увидеть редких белых цапель.

Обед-пикник. Отдых на берегу Японского моря.

20:00 трансфер до посёлка Барабаш.

Размещение в гостинице национального парка «Земля леопарда».

Ужин в кафе.

Вторник. Маршрут на три границыВторник. Маршрут на три границыВторник. Маршрут на три границы
4 день

Среда. Тропа леопарда

Завтрак.

Экскурсия по экспозиционному залу национального парка.

Знакомство с домом леопардов и программой «Хранители леопарда». По желанию можно сфотографироваться на фоне «Леопардовой стеной почёта».

Просмотр познавательного фильма.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «Тропа леопарда». Вы поближе познакомитесь с природой уссурийской тайги, прогуляетесь среди реликтовых деревьев и лиан, подышите чистейшим воздухом и, может, даже увидите следы диких животных.

Ужин в кафе.

Среда. Тропа леопарда
5 день

Четверг. Морская прогулка

Завтрак.

Выезд на автобусе в посёлок Славянка (1 час).

Морская прогулка на катере вдоль островов залива Петра Великого.

Вы отправитесь в путешествие по территории Дальневосточного морского заповедника с восточной стороны и полюбуетесь островами: Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрон, Гильдебрандт и Дурново. Невероятный вид открывается и на мыс Сосновый, где летом распускаются дикие пионы и лилии, мыс Льва, знаменитый кекур Арка и кекуры Бакланьи — цепь островов и скал, уходящих в море. А ещё у вас есть шанс полюбоваться нерпами, если, конечно, повезёт.

Прибытие в бухту «Среднюю». Обед-пикник и отдых на берегу.

16:00 Возвращение в посёлок Славянка. На обратном пути вы также сможете полюбоваться прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.

18:00 Прибытие в посёлок Барабаш. Ужин в кафе.

Размещение в гостинице «Центральная усадьба».

Четверг. Морская прогулкаЧетверг. Морская прогулкаЧетверг. Морская прогулка
6 день

Пятница. Заповедник «Кедровая падь»

Завтрак

Переезд в посёлок Приморский (40 минут).

Пешеходная экскурсия по заповеднику «Кедровая падь».

«Кедровая падь» — это нетронутый уголок уссурийской тайги вдоль реки Кедровая в двух километрах от Амурского залива, где хозяевами считаются дикие кошки. Этот старейший на Дальнем Востоке заповедник носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и находится среди охраняемых природных территорий региона по многообразию флоры и фауны.

Маршрут «К сердцу Кедровой пади» протяженностью 14 километров идёт вдоль охраняемой зоны заповедника и занимает около 7 часов.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу «Центральная усадьба». Ужин.

За дополнительную плату:

  • посещение водно-оздоровительного комплекса с сауной, хаммамом и бассейном (2 часа, группа от 10 человек. 6 000 руб.);
  • фотоохота с ночёвкой в специальном оборудованном укрытии, откуда можно увидеть и запечатлеть дальневосточного леопарда, амурского тигра, гималайского медведя и других диких животных (1-2 человека. 1 человек — 15 000 руб., 2 человека — 22 000 руб.).
Пятница. Заповедник «Кедровая падь»
7 день

Суббота. Экскурсия «Олени и море»

Ранний завтрак

08:00 Выезд из гостиницы с вещами на автобусе и отправление в посёлок Андреевка.

10:00 — 14:00 Экскурсия «Олени и море» по полуострову Гамова на внедорожном автобусе на базе «Камаз»

Прогуливаясь по территории национального парка «Земля леопарда», вы сможете понаблюдать за пятнистыми оленями и посетить загон оленух с малышами-оленятами. Полюбоваться местными красотами можно будет на мысе Опасный с видовой площадкой и могильными соснами, после чего вас ждет фотосессия в заповедной бухте Сивучьей.

Обед-пикник.

20:00 Прибытие во Владивосток.

Суббота. Экскурсия «Олени и море»Суббота. Экскурсия «Олени и море»

Проживание

Тур предусматривает размещение в небольших провинциальных гостиницах в поселках Краскино и Барабаш в 2-местных номерах.

  • пос. Краскино (2 ночи) — гостиница в китайском стиле;
  • пос. Барабаш (4 ночи) — гостиница «Центральная усадьба» (на территории национального парка «Земля леопарда»).

По желанию за дополнительную плату возможно размещение в 1-местных номерах.

Доплата за одноместное размещение — 17 750 руб.

Варианты проживания

Центральная усадьба

4 ночи
Центральная усадьба

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсовод
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Питание по программе
  • Все экскурсии
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владивостока и обратно
  • Доплата за проживание в 1-местном номере (+ 17 750 рублей)
  • Питание: обед и ужин в первый день, ужин во второй день
  • Дополнительные ночи проживания
  • Трансфер
  • Посещение водно-оздоровительного комплекса (2 часа, группа до 10 человек, 6 000 руб.)
  • Фотоохота (1 человек — 15 000 руб., 2 человека — 22 000 руб.)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
10 ноя 2022
В этот раз с менеджером не повезло, недопонимание с первого же диалога, хотя беру тур от данного тур-оператора уже не в первый раз.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте.
Большое спасибо за обратную связь! Сожалеем, что взаимодействие с нашей компанией не оправдали ваших ожиданий. Менеджер, который вел вашу заявку на данный момент уже не работает в компании. Надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 3% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше общение с менеджером будет приятным.
А
2 ноя 2022
Большая страна - отличная компания. Ездили с ними во Владивосток. Организовано все было на высшем уровне. Всё, что было заявлено в туре, компания выполнила. У нас были дополнительные запросы, и Компания нам помогла со всеми нашими желаниями. Тур был очень интересный. Так что рекомендую и туроператора и их туры.
Г
31 окт 2022
На сайте туроператора "Большая страна" можно выбрать, забронировать, оплатить интересующий тур. Желательно заявку отправить за 2 недели до поездки, так как многие вопросы с гостиницами можно решить.

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Можно с детьми
Многодневные туры
7-дневные туры

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