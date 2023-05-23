Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе

Прикоснуться к природным и гастрономическим чудесам края в групповом однодневном туре

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Визитные карточки Владивостока — это чистейшее море, нетронутая природа и экзотические морепродукты. Всё это ждёт вас в активном туре по острову Русский. В группе до 4 человек вы пройдёте через лес к отвесным скалам, чтобы послушать прибой. Узнаете о местных морских обитателях: как выглядят мальки устриц и зачем гребешку 100 глаз. А еще исследуете акваторию бухты на сапе!
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Морской оазис Приморья: треккинг на мысе Тобизина, устричная ферма и прогулка на сапе
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚶 Треккинг 🚶
Из Владивостока мы отправимся к мысу Тобизина — самой южной точке острова Русский. Поход продлится около 3 часов: сначала по узком тропам, а затем по камням и веревкам вы доберётесь на отколовшийся от основного материка кусок земли. Познакомитесь с историческим прошлым этих мест и почувствуете невероятную энергетику океана и отвесных скал. При желании погуляете по территории Свято-Серафимовского мужского монастыря, который находится по пути.

🐚 Устричная ферма 🐚
Далее мы посетим «акваотель» — комплекс, где выращивают морепродукты. Экскурсию проведёт морской биолог-технолог. Вы узнаете, как устроен «морской огород» и «роддом» для моллюсков. Проследите жизненный цикл устриц, морских гребешков и трепанга и увидите этих обитателей не за стеклом, а в специальных экспериментальных бассейнах. А за дополнительную плату сможете отведать местные деликатесы.

🏄‍ Прогулка на сапе 🏄‍
Заключительным этапом тура станет катание на сапе в сопровождении инструктора. В закрытой от ветра бухте Ахлестышева новичкам будет комфортно впервые встать на доску и сразу освоить основы падлбординга. А если решитесь отойти подальше от берега, сможете рассмотреть необычные скалы и захватывающие дух обрывы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит: услуги гида, транспорт по программе, входные билеты и экскурсия по морской ферме, прокат сап-доски
  • На острове нестабильная сотовая связь, приготовьте наличные для оплаты возможных расходов

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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