Прикоснуться к природным и гастрономическим чудесам края в групповом однодневном туре
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даты
Описание
Что вас ожидает
🚶 Треккинг 🚶
Из Владивостока мы отправимся к мысу Тобизина — самой южной точке острова Русский. Поход продлится около 3 часов: сначала по узком тропам, а затем по камням и веревкам вы доберётесь на отколовшийся от основного материка кусок земли. Познакомитесь с историческим прошлым этих мест и почувствуете невероятную энергетику океана и отвесных скал. При желании погуляете по территории Свято-Серафимовского мужского монастыря, который находится по пути.
🐚 Устричная ферма 🐚
Далее мы посетим «акваотель» — комплекс, где выращивают морепродукты. Экскурсию проведёт морской биолог-технолог. Вы узнаете, как устроен «морской огород» и «роддом» для моллюсков. Проследите жизненный цикл устриц, морских гребешков и трепанга и увидите этих обитателей не за стеклом, а в специальных экспериментальных бассейнах. А за дополнительную плату сможете отведать местные деликатесы.
🏄 Прогулка на сапе 🏄
Заключительным этапом тура станет катание на сапе в сопровождении инструктора. В закрытой от ветра бухте Ахлестышева новичкам будет комфортно впервые встать на доску и сразу освоить основы падлбординга. А если решитесь отойти подальше от берега, сможете рассмотреть необычные скалы и захватывающие дух обрывы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит: услуги гида, транспорт по программе, входные билеты и экскурсия по морской ферме, прокат сап-доски
- На острове нестабильная сотовая связь, приготовьте наличные для оплаты возможных расходов
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Владивостока
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.