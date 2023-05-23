Визитные карточки Владивостока — это чистейшее море, нетронутая природа и экзотические морепродукты. Всё это ждёт вас в активном туре по острову Русский. В группе до 4 человек вы пройдёте через лес к отвесным скалам, чтобы послушать прибой. Узнаете о местных морских обитателях: как выглядят мальки устриц и зачем гребешку 100 глаз. А еще исследуете акваторию бухты на сапе!

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Описание

Что вас ожидает

🚶 Треккинг 🚶

Из Владивостока мы отправимся к мысу Тобизина — самой южной точке острова Русский. Поход продлится около 3 часов: сначала по узком тропам, а затем по камням и веревкам вы доберётесь на отколовшийся от основного материка кусок земли. Познакомитесь с историческим прошлым этих мест и почувствуете невероятную энергетику океана и отвесных скал. При желании погуляете по территории Свято-Серафимовского мужского монастыря, который находится по пути.

🐚 Устричная ферма 🐚

Далее мы посетим «акваотель» — комплекс, где выращивают морепродукты. Экскурсию проведёт морской биолог-технолог. Вы узнаете, как устроен «морской огород» и «роддом» для моллюсков. Проследите жизненный цикл устриц, морских гребешков и трепанга и увидите этих обитателей не за стеклом, а в специальных экспериментальных бассейнах. А за дополнительную плату сможете отведать местные деликатесы.

🏄‍ Прогулка на сапе 🏄‍

Заключительным этапом тура станет катание на сапе в сопровождении инструктора. В закрытой от ветра бухте Ахлестышева новичкам будет комфортно впервые встать на доску и сразу освоить основы падлбординга. А если решитесь отойти подальше от берега, сможете рассмотреть необычные скалы и захватывающие дух обрывы.

Организационные детали