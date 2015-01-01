Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Мыс Тобизина — место силы Приморского края

Посетить самую южную точку острова Русский и влюбиться в чарующие пейзажи окрестностей

Елена
Елена – представитель из Владивостока
Путешествие к мысу — маршрут, достойный классики National Geographic.

В компании опытного проводника вы пройдете через леса и по гребню скал вдоль береговой линии, открывая локации для многообещающей фотосессии.

Рассмотрите доисторические валуны и пообщаетесь с бесстрашными лисами.

И конечно, прикоснетесь к величественной красоте главного памятника природы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края

Что вас ожидает

Приключение «Владивосток — мыс Тобизина»
Мы встретимся на Центральной площади и на автобусе 🚌 или такси 🚕 отправимся к потрясающему мысу на о. Русский. Вы проедете по двум нашим мостам-красавцам — Золотому и Русскому. Пройдете через лес 🌳 к началу живописного маршрута. По пути увидите одну из батарей Владивостокской крепости. А добравшись до конечной точки пути, сделаем привал на час для пикника, наслаждения природой и единения с необыкновенной местной энергетикой, благодаря которой мыс считают настоящим местом силы.

Оздоровительная прогулка
Особенная часть путешествия — сам трекинг до мыса, он подойдет практически всем: около 6 км туда и обратно, прогулочным шагом — не более двух часов. Вы вдоволь надышитесь морским воздухом, разомнетесь. И откроете замечательные пейзажи на маршруте, проходящем по гребню скал вдоль береговой линии, на высоте около 20 метров.

Фантастические съемки природы
В окружении настоящих приморских видов вы сможете устроить умопомрачительную фотосессию 📷. Чистое море 🌊 изумительного бирюзового цвета, обрывистые скалы, изогнутые морским ветром деревья… А еще вы увидите поле гигантских доисторических валунов самых причудливых форм. По виду эти камни напоминают пемзу, и на некоторых из них можно разглядеть узоры, похожие на отпечатки древних растений. Кроме того, велики шансы запечатлеть вблизи лис — рыжие так привыкли к плюшками от проходящих мимо туристов, что сами бесстрашно подходят к людям.

Летом вы сможете искупаться и понырять — море здесь чистое и глубокое.

Организационные детали

  • Поездка на машине без пробок займет 30 минут, на рейсовом автобусе около часа
  • Трансфер оплачивается отдельно: поездка на такси в один конец — 500 рублей
  • Маршрут не сложный, но включает крутые подъемы и спуски. Допускаются дети не младше 12 лет
Начало и место завершения
🚩 на Центральной площади
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края
Мыс Тобизина — место силы Приморского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Мы команда гидов, коренных жителей Владивостока. Нас объединяет увлечение историей и пешим туризмом. Свою первую экскурсию я провела в 2015 году на английском языке. И то, что начиналось как хобби, постепенно выросло в профессиональную деятельность. В 2018-м окончила курсы гидов при музее им. Арсеньева. А в 2019 году получила значок «Приморский барс»: эту награду получают спортивные туристы, покорившие 10 самых высоких вершин Приморского края.
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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