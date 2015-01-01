Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Приключение «Владивосток — мыс Тобизина»

Мы встретимся на Центральной площади и на автобусе 🚌 или такси 🚕 отправимся к потрясающему мысу на о. Русский. Вы проедете по двум нашим мостам-красавцам — Золотому и Русскому. Пройдете через лес 🌳 к началу живописного маршрута. По пути увидите одну из батарей Владивостокской крепости. А добравшись до конечной точки пути, сделаем привал на час для пикника, наслаждения природой и единения с необыкновенной местной энергетикой, благодаря которой мыс считают настоящим местом силы.

Оздоровительная прогулка

Особенная часть путешествия — сам трекинг до мыса, он подойдет практически всем: около 6 км туда и обратно, прогулочным шагом — не более двух часов. Вы вдоволь надышитесь морским воздухом, разомнетесь. И откроете замечательные пейзажи на маршруте, проходящем по гребню скал вдоль береговой линии, на высоте около 20 метров.

Фантастические съемки природы

В окружении настоящих приморских видов вы сможете устроить умопомрачительную фотосессию 📷. Чистое море 🌊 изумительного бирюзового цвета, обрывистые скалы, изогнутые морским ветром деревья… А еще вы увидите поле гигантских доисторических валунов самых причудливых форм. По виду эти камни напоминают пемзу, и на некоторых из них можно разглядеть узоры, похожие на отпечатки древних растений. Кроме того, велики шансы запечатлеть вблизи лис — рыжие так привыкли к плюшками от проходящих мимо туристов, что сами бесстрашно подходят к людям.

Летом вы сможете искупаться и понырять — море здесь чистое и глубокое.

Организационные детали