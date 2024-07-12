Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: Главная ценность местной природы — море и скалы, которые отражают всю особенность удивительной природы Приморского края. Близость Русского острова к городу позволяется наслаждаться природой без длительных переездов. Одна из самых популярных локаций для прогулок — мыс Тобизина. Он уже давно не просто мыс на Русском острове. Это действительно визитная карточка города, входящая в топ-10 мест обязательных к посещению. Здесь вас встретят мощные отвесные скалы и шелест прибрежных трав, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы. После прогулки к мысу мы отправимся на мореферму, где узнаем секреты выращивания морских моллюсков, а также попробуем свежие морепродукты во время дегустации. Все, что понравится, можно будет приобрести с собой: гребешок, устрица, мидия, трепанг. Важная информация: