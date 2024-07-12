Мыс Тобизина — это визитная карточка города, входящая в топ-10 мест обязательных к посещению.
Здесь вас встретят мощные отвесные скалы и шелест прибрежных трав, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы.
Здесь вас встретят мощные отвесные скалы и шелест прибрежных трав, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Главная ценность местной природы — море и скалы, которые отражают всю особенность удивительной природы Приморского края. Близость Русского острова к городу позволяется наслаждаться природой без длительных переездов. Одна из самых популярных локаций для прогулок — мыс Тобизина. Он уже давно не просто мыс на Русском острове. Это действительно визитная карточка города, входящая в топ-10 мест обязательных к посещению. Здесь вас встретят мощные отвесные скалы и шелест прибрежных трав, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы. После прогулки к мысу мы отправимся на мореферму, где узнаем секреты выращивания морских моллюсков, а также попробуем свежие морепродукты во время дегустации. Все, что понравится, можно будет приобрести с собой: гребешок, устрица, мидия, трепанг. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По пятницам в июле и августе в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 2 моста - Золотой и Русский
- Морские панорамы
- Мыс Тобизина
- Морефера
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. «Площадь борцов революции»
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в июле и августе в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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