Пройти больше 200 морских миль, посетить труднодоступные бухты и поучаствовать в управлении судном
Вы станете частью команды, сможете сами ставить паруса и посетите места, куда невозможно добраться по суше.
Увидите мыс из базальтовых колонн, каменные кекуры, любопытных бакланов и греющихся на солнышке тюленей.
Будем останавливаться в живописных маринах, гулять по экотропам на островах, лакомиться деликатесами и блюдами от нашего повара. Покатаемся на SUP-бордах, порыбачим и рассмотрим морское дно.
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
Просим уточнять наличие мест в выбранной каюте до внесения предоплаты. Схему яхты вы можете найти в галерее тура.
Программа тура по дням
Владивосток - остров Попова
Встречаемся во Владивостоке в яхт-клубе МГУ им. Г. И. Невельского по адресу ул. Лейтенанта Шмидта 29. В 10:00 начинается инструктаж. Просим приезжать заранее.
До 11:00 выходим из марины. До остановки будет время обустроиться в каюте, прогуляться по палубе, насмотреться на море и привыкнуть к качке. К 12:30 зайдём в пролив Старка, где искупаемся и пообедаем. Во второй половине дня запланирована прогулка по экотропе на острове Попова. Желающие за доплату смогут посетить музей «Природа моря и ее охрана» и попариться в сауне на турбазе.
Остров Попова - остров Рикорда
Каждый день будем завтракать в 9:00 или в 8:00, если запланирован более длительный переход.
Сегодня дойдём до острова Рикорда, где остановимся на купание и обед. Затем прогуляемся от Амурского залива к Уссурийскому. Вечером желающие за доплату смогут продегустировать морепродукты.
Остров Рикорда - бухта Миноносок
После завтрака отправляемся в бухту Миноносок. Здесь займёмся снорклингом и катанием на SUP-бордах, пообедаем и отдохнём. В 15:00 желающие за доплату смогут сходить в баню на воде. Рыбакам предоставим всё необходимое для ловли. Вечером соберёмся на барбекю.
Бухта Миноносок - Славянка и мыс Брюса
В 11:30 уже будем в посёлке Славянка. Увидим плавучий космодром «Морской старт», который был создан для доставки ракеты-носителя по морю на экватор. Зайдём в магазин, чтобы пополнить припасы. После обеда отправимся на экскурсию на мыс Брюса, часть которого представляет собой базальтовые колонны, то есть являются застывшей магмой. Другая часть — зелёные холмы с кустарниками и редкими маленькими цветами. Здесь часто можно встретить бакланов. А на самой высокой точке мыса красуется маяк Буссе.
Славянка - остров Путятина
Сегодня встанем на час пораньше, позавтракаем в 8:00 и отправимся в путь — к острову Путятина в залив Петра Великого. По дороге увидим кекуры «Пять пальцев», где практически всегда можно встретить отдыхающих и греющихся на солнце тюленей. Остановимся у небольшого острова Антипенко и посмотрим на 20-метровый кекур «Колонна». После обеда желающие смогут заняться снорклингом, покататься на SUP-бордах или самостоятельно прогуляться по острову.
Остров Путятина - остров Русский
Сегодня позавтракаем тоже в 8:00 и отправимся на остров Русский — самый крупный в Приморье. Увидим мост, океанариум и кампус Дальневосточного федерального университета. После обеда окажемся в бухте Новик и на искусственно созданном острове Елены, являющемся частью острова Русский. Ближе к вечеру остановимся в яхт-клубе «Алые паруса».
Достопримечательности острова Русский
На острове Русский полно интересных и живописных мест. Когда-то он был закрыт для посещения и имел статус особой секретности. После завтрака отправимся в парк «Патриот», увидим Ворошиловскую батарею и Новосильцевскую, посетим океанариум. Желающие смогут самостоятельно прогуляться до мысов и пляжей, которых здесь предостаточно.
Завершим наше морское странствие торжественным ужином.
Владивосток
Позавтракаем в 8:00. Затем выселяемся из кают и сходим на берег во Владивостоке к 10:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ ИМ.Г.И. Невельского. (ул. Лейтенанта Шмидта 29), 10:00Завершение: Владивосток, 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.