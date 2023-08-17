Встречаемся во Владивостоке в яхт-клубе МГУ им. Г. И. Невельского по адресу ул. Лейтенанта Шмидта 29. В 10:00 начинается инструктаж. Просим приезжать заранее.

До 11:00 выходим из марины. До остановки будет время обустроиться в каюте, прогуляться по палубе, насмотреться на море и привыкнуть к качке. К 12:30 зайдём в пролив Старка, где искупаемся и пообедаем. Во второй половине дня запланирована прогулка по экотропе на острове Попова. Желающие за доплату смогут посетить музей «Природа моря и ее охрана» и попариться в сауне на турбазе.