На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени

Пройти больше 200 морских миль, посетить труднодоступные бухты и поучаствовать в управлении судном

5
1 отзыв
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Приглашаем почувствовать себя моряком на Дальнем Востоке и научиться яхтингу под чутким руководством опытного капитана.

Вы станете частью команды, сможете сами ставить паруса и посетите места, куда невозможно добраться по суше.

Увидите мыс из базальтовых колонн, каменные кекуры, любопытных бакланов и греющихся на солнышке тюленей.

Будем останавливаться в живописных маринах, гулять по экотропам на островах, лакомиться деликатесами и блюдами от нашего повара. Покатаемся на SUP-бордах, порыбачим и рассмотрим морское дно.
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
На парусной яхте по Японскому морю: острова, кекуры и тюлени
Ближайшие даты:
16
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-ми лет.

Просим уточнять наличие мест в выбранной каюте до внесения предоплаты. Схему яхты вы можете найти в галерее тура.

Программа тура по дням

1 день

Владивосток - остров Попова

Встречаемся во Владивостоке в яхт-клубе МГУ им. Г. И. Невельского по адресу ул. Лейтенанта Шмидта 29. В 10:00 начинается инструктаж. Просим приезжать заранее.

До 11:00 выходим из марины. До остановки будет время обустроиться в каюте, прогуляться по палубе, насмотреться на море и привыкнуть к качке. К 12:30 зайдём в пролив Старка, где искупаемся и пообедаем. Во второй половине дня запланирована прогулка по экотропе на острове Попова. Желающие за доплату смогут посетить музей «Природа моря и ее охрана» и попариться в сауне на турбазе.

Владивосток - остров ПоповаВладивосток - остров ПоповаВладивосток - остров ПоповаВладивосток - остров ПоповаВладивосток - остров ПоповаВладивосток - остров ПоповаВладивосток - остров ПоповаВладивосток - остров Попова
2 день

Остров Попова - остров Рикорда

Каждый день будем завтракать в 9:00 или в 8:00, если запланирован более длительный переход.

Сегодня дойдём до острова Рикорда, где остановимся на купание и обед. Затем прогуляемся от Амурского залива к Уссурийскому. Вечером желающие за доплату смогут продегустировать морепродукты.

Остров Попова - остров РикордаОстров Попова - остров РикордаОстров Попова - остров РикордаОстров Попова - остров РикордаОстров Попова - остров РикордаОстров Попова - остров Рикорда
3 день

Остров Рикорда - бухта Миноносок

После завтрака отправляемся в бухту Миноносок. Здесь займёмся снорклингом и катанием на SUP-бордах, пообедаем и отдохнём. В 15:00 желающие за доплату смогут сходить в баню на воде. Рыбакам предоставим всё необходимое для ловли. Вечером соберёмся на барбекю.

Остров Рикорда - бухта МиноносокОстров Рикорда - бухта МиноносокОстров Рикорда - бухта МиноносокОстров Рикорда - бухта МиноносокОстров Рикорда - бухта МиноносокОстров Рикорда - бухта Миноносок
4 день

Бухта Миноносок - Славянка и мыс Брюса

В 11:30 уже будем в посёлке Славянка. Увидим плавучий космодром «Морской старт», который был создан для доставки ракеты-носителя по морю на экватор. Зайдём в магазин, чтобы пополнить припасы. После обеда отправимся на экскурсию на мыс Брюса, часть которого представляет собой базальтовые колонны, то есть являются застывшей магмой. Другая часть — зелёные холмы с кустарниками и редкими маленькими цветами. Здесь часто можно встретить бакланов. А на самой высокой точке мыса красуется маяк Буссе.

Бухта Миноносок - Славянка и мыс БрюсаБухта Миноносок - Славянка и мыс БрюсаБухта Миноносок - Славянка и мыс БрюсаБухта Миноносок - Славянка и мыс БрюсаБухта Миноносок - Славянка и мыс БрюсаБухта Миноносок - Славянка и мыс БрюсаБухта Миноносок - Славянка и мыс Брюса
5 день

Славянка - остров Путятина

Сегодня встанем на час пораньше, позавтракаем в 8:00 и отправимся в путь — к острову Путятина в залив Петра Великого. По дороге увидим кекуры «Пять пальцев», где практически всегда можно встретить отдыхающих и греющихся на солнце тюленей. Остановимся у небольшого острова Антипенко и посмотрим на 20-метровый кекур «Колонна». После обеда желающие смогут заняться снорклингом, покататься на SUP-бордах или самостоятельно прогуляться по острову.

Славянка - остров ПутятинаСлавянка - остров ПутятинаСлавянка - остров ПутятинаСлавянка - остров ПутятинаСлавянка - остров ПутятинаСлавянка - остров Путятина
6 день

Остров Путятина - остров Русский

Сегодня позавтракаем тоже в 8:00 и отправимся на остров Русский — самый крупный в Приморье. Увидим мост, океанариум и кампус Дальневосточного федерального университета. После обеда окажемся в бухте Новик и на искусственно созданном острове Елены, являющемся частью острова Русский. Ближе к вечеру остановимся в яхт-клубе «Алые паруса».

Остров Путятина - остров РусскийОстров Путятина - остров РусскийОстров Путятина - остров РусскийОстров Путятина - остров РусскийОстров Путятина - остров РусскийОстров Путятина - остров Русский
7 день

Достопримечательности острова Русский

На острове Русский полно интересных и живописных мест. Когда-то он был закрыт для посещения и имел статус особой секретности. После завтрака отправимся в парк «Патриот», увидим Ворошиловскую батарею и Новосильцевскую, посетим океанариум. Желающие смогут самостоятельно прогуляться до мысов и пляжей, которых здесь предостаточно.

Завершим наше морское странствие торжественным ужином.

Достопримечательности острова РусскийДостопримечательности острова РусскийДостопримечательности острова РусскийДостопримечательности острова РусскийДостопримечательности острова РусскийДостопримечательности острова Русский
8 день

Владивосток

Позавтракаем в 8:00. Затем выселяемся из кают и сходим на берег во Владивостоке к 10:00.

ВладивостокВладивосток

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ ИМ.Г.И. Невельского. (ул. Лейтенанта Шмидта 29), 10:00
Завершение: Владивосток, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
17 авг 2023
Замечательный поход-приключение, ребенок-подросток в восторге, команда яхты - на высоте. Мы жители Владивостока, много раз ходили в море по островам и в походы по Приморью. Длительный поход на яхте — это особенное удовольствие: более 200 миль по красивейшим местам Приморья, в одном туре объединены все лучшие атмосферные места. Особое впечатление - морские млекопитающие (тюлени) в своей естественной среде. Чередование морских экскурсий с пешими прогулками и экскурсиями давало дополнительные впечатления и прекрасные эмоции, которые остались на фотографиях. А бани на воде — это особый релакс. Морские деликатесы дополнили нашу мозаику впечатлений. Морской поход познакомил нас с замечательными людьми: командой яхты и другими участниками тура. Спасибо большое за новый опыт и замечательный отдых.

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