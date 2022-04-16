См. календарь

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Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь»

Знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые чернопихтарно-лиановые-широколиственные леса. По видовому разнообразию растений эти места не имеют себе равных на всем Дальнем Востоке.

Только здесь можно одновременно увидеть пять видов берез, восемь видов клена, а также немало эндемичных видов растений. 64 вида флоры занесены в Красную Книгу России. Не менее богат животный мир «Земли леопарда». Это место по праву зовется «самой кошачьей» особо охраняемой природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Хотя главным охраняемым видом нацпарка является именно леопард.

«Леопарды Гамова»

Автомобильно-пешеходная экскурсия проведёт вас по ключевым объектам показа кластерного участка «Леопарды Гамова». В рамках экскурсии вы посетите олений парк и сможете на расстоянии вытянутой руки полюбоваться на пятнистых оленей, сфотографировать их или заснять на видео. После вы отправитесь к морю в бухту Среднюю Дальневосточного Морского заповедника. Песок здесь белый, прямо как в сказке, а в воздухе солёный запах моря смешивается с пряным духом растущих на берегу трав и кустарников. Дующий с Японского моря свежий ветер унесёт остатки суетного, оставив только умиротворение от контакта с девственной природой.

Осенью 2021 года по этому маршруту проехал артист Дима Билан, который является хранителем одного из дальневосточных леопардов. А в 2002 году в бухте Средней с семьей отдыхал В. В. Путин. Лучшие рекомендации от знаменитостей. Эталон юга Приморья! Приглашаем вас на необыкновенный экологический новогодний тур. Только помните, что природу нужно беречь, старайтесь отдыхать цивилизованно.

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