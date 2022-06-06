Каждую субботу, понедельник (с 28 мая по 22 октября 2022)

Остров Фуругельма. Морской заповедник

Самый южный остров России. На границе с Китаем и Северной Кореей

Самый южный остров России. На границе с Китаем и Северной Кореей.

Южный участок Морского заповедника — изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, заросли островного леса, старые пушки, пестрая ларга.
Остров Фуругельма. Морской заповедник
Остров Фуругельма. Морской заповедник
Остров Фуругельма. Морской заповедник
Остров Фуругельма. Морской заповедник
Остров Фуругельма. Морской заповедник
Остров Фуругельма. Морской заповедник
Остров Фуругельма. Морской заповедник

Что вас ожидает:

Дальневосточный морской заповедник

Единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы.
К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, качатский граб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.

Остров Фуругельма – самый южный остров России

Остров Фуругельма относится к южному району научно-экспериментальной зоны заповедника. Здесь проводятся постоянные научные исследования, связанные с разработкой основ сохранения и восстановления морских и островных сообществ. Кордоны расположены на м. Островок Фальшивый, о. Фуругельма. бух. Пемзовая.
Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар. С ней соседствует поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!

Важная информация:

  • Форма одежды спортивная; удобная, по погоде. Обувь — лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
  • Катер — быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик. На катере обязательно надевать спасательный жилет. Нужно быть готовым залезать и слезать с катера без трапа — крутой нос, подаем руку, подсаживаем. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать — будьте готовы и к этому!
  • Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет не продолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника. Помните, что в приключенческих турах нужно иметь определенную спортивную форму, не засиживаться перед телевизором, походить пешком, подниматься без лифта в квартиру — тогда на маршруте будет полегче. Если лентяйничаете и любите себя — тогда терпите и не жалуйтесь. Лифта в заповеднике нет и не будет!
  • Обед-пикник с собой + термос + мусорный пакет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус
  • Катер
  • Разрешительные документы на посещение заповедника
  • Экскурсовод
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу, понедельник (с 28 мая по 22 октября 2022)
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Форма одежды спортивная удобная, по погоде. Обувь — лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
  • Катер — быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик. На катере обязательно надевать спасательный жилет. Нужно быть готовым залезать и слезать с катера без трапа — крутой нос, подаем руку, подсаживаем. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать — будьте готовы и к этому!
  • Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет не продолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника. Помните, что в приключенческих турах нужно иметь определенную спортивную форму, не засиживаться перед телевизором, походить пешком, подниматься без лифта в квартиру — тогда на маршруте будет полегче. Если лентяйничаете и любите себя — тогда терпите и не жалуйтесь. Лифта в заповеднике нет и не будет!
  • Обед-пикник с собой + термос + мусорный пакет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждую субботу, понедельник (с 28 мая по 22 октября 2022)

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