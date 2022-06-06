Каждую субботу, понедельник (с 28 мая по 22 октября 2022)

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Дальневосточный морской заповедник

Единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы.

К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, качатский граб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.

Остров Фуругельма – самый южный остров России

Остров Фуругельма относится к южному району научно-экспериментальной зоны заповедника. Здесь проводятся постоянные научные исследования, связанные с разработкой основ сохранения и восстановления морских и островных сообществ. Кордоны расположены на м. Островок Фальшивый, о. Фуругельма. бух. Пемзовая.

Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар. С ней соседствует поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!

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