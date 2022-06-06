Каждую субботу, понедельник (с 28 мая по 22 октября 2022)

Что вас ожидает:
Дальневосточный морской заповедник
Единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы.
К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, качатский граб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.
Остров Фуругельма – самый южный остров России
Остров Фуругельма относится к южному району научно-экспериментальной зоны заповедника. Здесь проводятся постоянные научные исследования, связанные с разработкой основ сохранения и восстановления морских и островных сообществ. Кордоны расположены на м. Островок Фальшивый, о. Фуругельма. бух. Пемзовая.
Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар. С ней соседствует поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!
Важная информация:
- Форма одежды спортивная; удобная, по погоде. Обувь — лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
- Катер — быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик. На катере обязательно надевать спасательный жилет. Нужно быть готовым залезать и слезать с катера без трапа — крутой нос, подаем руку, подсаживаем. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать — будьте готовы и к этому!
- Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет не продолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника. Помните, что в приключенческих турах нужно иметь определенную спортивную форму, не засиживаться перед телевизором, походить пешком, подниматься без лифта в квартиру — тогда на маршруте будет полегче. Если лентяйничаете и любите себя — тогда терпите и не жалуйтесь. Лифта в заповеднике нет и не будет!
- Обед-пикник с собой + термос + мусорный пакет.