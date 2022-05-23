Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, иметь плащ и зонт.

Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

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Приглашаем вас на экскурсию на остров Русский, который сыграл огромную роль в истории Владивостока. Остров находится на расстоянии 1 км от города и на рубеже 19-20 вв. защищал Владивосток от завоевателей. Во время Русско-Японской войны на острове была размещена база Тихоокеанского флота, а в советское время остров имел статус закрытой территории.