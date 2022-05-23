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Приглашаем вас на экскурсию на остров Русский, который сыграл огромную роль в истории Владивостока. Остров находится на расстоянии 1 км от города и на рубеже 19-20 вв. защищал Владивосток от завоевателей. Во время Русско-Японской войны на острове была размещена база Тихоокеанского флота, а в советское время остров имел статус закрытой территории.
Программа
Золотой мост – знаменитый вантовый мост, соединяющий берега бухты Золотой Рог во Владивостоке. ;
Русский Мост – вантовый мост, соединяющий остров Русский с городом Владивосток. Изображение этого моста можно увидеть на купюре 2000 рублей.
Кампус Дальневосточного Федерального университета – студенческий городок, занимающий 120 га живописного леса. На территории ДВФУ помимо учебных корпусов можно увидеть общежитие, студенческий центр, парк и спортивные площадки. ;
Новосильцевская батарея – береговая батарея крепости на северной стороне острова Русский, построенная во время Русско-Японской войны. Хотя батарея и была рассчитана на 6 пушек 6-дюймовых и две пушки 57-миллиметровых, она ни разу не стреляла. Наличие крепости помогло Владивостоку сохранить статус мирного города в годы войн и потрясений. С Новосильцевской батареи открывается прекрасный вид. ;
Форт Поспелова построен в 1903 г. на горе Поспелова на высоте 150 м. над уровнем моря для обороны острова Русский и города Владивосток. На территории форта находится стрелковая казарма, горжевой капонир, казармы личного состава, двойной кофр, погреба для пороха и снарядов, убежища для пушек и павильон для артезианской скважины. Бетонные стены имеют 90 см. толщины и окружены защитным рвом.
Ответы на вопросы
Что не входит
По желанию посещение музея «Ворошиловская батарея» - доплата 200 руб. с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Владивостоке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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