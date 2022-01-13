Что вы можете увидеть 🤩

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Уникальные артиллерийские сооружений в мире

Музей «Ворошиловская батарея» — филиал музея Тихоокеанского флота, расположен на острове Русский. Охраняла рубежи Отчизны с 1934 по 1997 года. Береговая башенная артиллерийская батарея № 981 имени Клима Ворошилова — крупнейшая в России, является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире, занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Внешний вид этой батареи уже внушает трепет, а если спуститься в подземелье, то долгое время не можешь поверить своим глазам. Под каждой из двух трёхствольных башен — несколько этажей, уходящих на глубину в 25 метров, множество подземных ходов. Мощь пушек батареи такова, что они могут потопить практически любой современный корабль. Только один снаряд весит почти полтонны, а башня со стволом — около 1250 тонн. Только благодаря своевременному строительству береговых дальнобойных батарей и системы укрепрайонов город Владивосток в 1941 году не был стерт с лица земли японской армией и флотом. Японцы почесали репу и повернули… на Перл-Харбор. Продолжение истории мы все знаем…

Новосильцевская батарея — береговая батарея Владивостокской крепости, расположена в северной части острова Русский. Строилась с 1899 про 1903 гг. Батарея рассчитана на шесть 6-дюймовых пушек и две 57-мм пушки. Был построена в период Русско-Японской войны, но так не разу и не выстрелила. Благодаря наличию крепости Владивосток так и остался мирным русским городом в гуще военных катаклизмов на рубеже 19-20 веков. Великолепная видовая площадка.

Студенчески городок и другие точки притяжения туристов

Кампус Дальневосточного Федерального университета (проездом) — студенческий мини-город, выстроенный среди девственно дикой природы острова, площадью 120 гектаров. ДВФУ — это учебные корпуса, студенческий центр, общежитие, спортивные площадки и парк.

Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин. Русский Мост — вантовый мост во Владивостоке, соединяющий город Владивосток с островом Русский, картинка данного моста размещена на денежной купюре 2000 рублей.

P.S. По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить:

Приморский океанариум, находится на острове Русский в бухте Житкова. Турфирма поможет с предварительной покупкой входных билетов (1200 руб.) или входных билетов с представлением морских животных (1400 руб.). Представление начинается в 15 часов, Океанариум работает до 20 часов. Заказывать и выкупать входные билеты необходимо заранее! На месте наличие билетов не гарантируется!

Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ. Красивая прогулочная зона, кафе, прокаты.

Возвращение в центр города самостоятельное на общественном транспорте или такси. Рекомендуем ланч бокс с собой!

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