Остров Русский и «Ворошиловская батарея»

Вас ждут природа, море, видовые площадки и история

В группе
до 30 чел.
Вас ждут природа, море, видовые площадки и история.

Золотой мост, Русский мост, Новосильцевская батарея, кампус ДВФУ (проездом), музей «Ворошиловская батарея».

Посетите главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский — одного из важнейших мест Приморского края.
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Центральная площадь
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • остров Русский
  • Новосильцевская батарея
  • кампус ДВФУ (проездом)
  • музей «Ворошиловская батарея»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Уникальные артиллерийские сооружений в мире
    Музей «Ворошиловская батарея» — филиал музея Тихоокеанского флота, расположен на острове Русский. Охраняла рубежи Отчизны с 1934 по 1997 года. Береговая башенная артиллерийская батарея № 981 имени Клима Ворошилова — крупнейшая в России, является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире, занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
    Внешний вид этой батареи уже внушает трепет, а если спуститься в подземелье, то долгое время не можешь поверить своим глазам. Под каждой из двух трёхствольных башен — несколько этажей, уходящих на глубину в 25 метров, множество подземных ходов. Мощь пушек батареи такова, что они могут потопить практически любой современный корабль. Только один снаряд весит почти полтонны, а башня со стволом — около 1250 тонн. Только благодаря своевременному строительству береговых дальнобойных батарей и системы укрепрайонов город Владивосток в 1941 году не был стерт с лица земли японской армией и флотом. Японцы почесали репу и повернули… на Перл-Харбор. Продолжение истории мы все знаем…
    Новосильцевская батарея — береговая батарея Владивостокской крепости, расположена в северной части острова Русский. Строилась с 1899 про 1903 гг. Батарея рассчитана на шесть 6-дюймовых пушек и две 57-мм пушки. Был построена в период Русско-Японской войны, но так не разу и не выстрелила. Благодаря наличию крепости Владивосток так и остался мирным русским городом в гуще военных катаклизмов на рубеже 19-20 веков. Великолепная видовая площадка.
    Студенчески городок и другие точки притяжения туристов
    Кампус Дальневосточного Федерального университета (проездом) — студенческий мини-город, выстроенный среди девственно дикой природы острова, площадью 120 гектаров. ДВФУ — это учебные корпуса, студенческий центр, общежитие, спортивные площадки и парк.
    Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин. Русский Мост — вантовый мост во Владивостоке, соединяющий город Владивосток с островом Русский, картинка данного моста размещена на денежной купюре 2000 рублей.

    P.S. По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить:

    • Приморский океанариум, находится на острове Русский в бухте Житкова. Турфирма поможет с предварительной покупкой входных билетов (1200 руб.) или входных билетов с представлением морских животных (1400 руб.). Представление начинается в 15 часов, Океанариум работает до 20 часов. Заказывать и выкупать входные билеты необходимо заранее! На месте наличие билетов не гарантируется!
    • Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ. Красивая прогулочная зона, кафе, прокаты.
    • Возвращение в центр города самостоятельное на общественном транспорте или такси. Рекомендуем ланч бокс с собой!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    • Входные билеты в музей
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    Площадь Борцов Революции, Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: По четвергам в 10:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По четвергам в 10:00

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