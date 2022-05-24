Отдых на пляже в бухтах Лазурная и Стеклянная

Смешанная: автобусная и отдых на пляже

Смешанная: автобусная и отдых на пляже.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, иметь плащ и зонт, купальный костюм, полотенце, головной убор и защитный крем от солнца.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Отдых на пляже в бухтах Лазурная и Стеклянная
Отдых на пляже в бухтах Лазурная и Стеклянная
Отдых на пляже в бухтах Лазурная и Стеклянная
Отдых на пляже в бухтах Лазурная и Стеклянная

Что вас ожидает 🤩

  • Пляж в бухте Лазурная
  • Пляж в бухте Стеклянная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.
Отдохните от городской суеты на уникальных пляжах Владивостока.

Программа

  • Бухта Лазурная — любимое место летнего отдыха местных жителей и гостей Приморья. На берегу расположены пансионаты и дома отдыха. Пляж прекрасно обустроен и считается самым чистым во Владивостоке. Здесь есть водные аттракционы, кафе, бары, летние домики для отдыха, кемпинги и много других развлечений. Любители водных видов спорта смогут взять напрокат водные мотоциклы и лодки. А еще на популярном пляже часто проводятся музыкальные фестивали и дискотеки под открытым небом.
    В 2016 году удивительный пляж занял восьмое место в рейтинге лучших пляжей России.
  • Бухта Стеклянная — это уютное и живописное место в окружении необычных сползающих скал. Название “Стекляшка” пляж получил неслучайно: побережье бухты усыпано маленькими частичками битого стекла, отшлифованного морем. Таких стеклянных пляжей в мире всего два - второй находится в Калифорнии США. По необычному пляжу можно ходить босиком, ведь кусочки стекла гладкие, будто мелкая галька.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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