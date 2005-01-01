Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день

Полюбоваться Приморской тайгой и познакомиться с местным животным миром на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю отклониться от стандартных маршрутов и посетить заповедные уголки Приморского края, где пока нет толп туристов.

В парке зверей вы увидите гималайских мишек, амурских тигров и белых львов, в честь которых он назван.

А в районе Кравцовских водопадов подышите таежным воздухом, погуляете по лесу и полюбуетесь стекающими по лавовым породам струями воды.
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день
Парк «Белый лев» и Кравцовские водопады за 1 день

Что вас ожидает

Парк диких зверей

Львы, тигры, гималайские мишки, кабаны, волки, кролики, павлины — вот неполный список животных, которых вы увидите в парке. Важно подчеркнуть, что это не зоопарк. Все звери содержатся в комфортных вольерах, имитирующих естественную природу. Для многих из них питомник стал спасением и единственной возможностью выжить. Мы погуляем по благоустроенной территории парка, покормим кроликов и верблюда. Я расскажу интересные факты о жизни и повадках хищников.

Кравцовские водопады

Вы увидите пять невысоких, но очень живописных водопадов, стекающих по лавовым вулканическим породам. Услышите связанные с ними легенды и, если позволит погода, постоите под освежающими струями. Кроме того, научитесь различать деревья и растения Приморской тайги: краснокнижный диморфант с колючим стволом и огромными листьями, маньчжурский орех, элеутерококк, кедровую сосну, лимонник дальневосточный и актинидию.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном джипе (есть «бустер» для детей)
  • Билеты в парк зверей не включены в стоимость: 1000 р. взрослые, 500 р. пенсионеры и дети 3-14 лет
  • Прогулка к Кравцовским водопадам не требует специальной подготовки. Расстояние — 3 км, есть непродолжительные участки подъема.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена, я работаю гидом по Приморскому краю с 2005 года. Занимаюсь спортивным туризмом, альпинизмом, скалолазанием, йогой, каякингом и танцами. Вообще, по профессии я юрист) Влюблена в жизнь, море, горы и с радостью делюсь эмоциями с путешественниками!
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