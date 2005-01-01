Что вас ожидает

Парк диких зверей

Львы, тигры, гималайские мишки, кабаны, волки, кролики, павлины — вот неполный список животных, которых вы увидите в парке. Важно подчеркнуть, что это не зоопарк. Все звери содержатся в комфортных вольерах, имитирующих естественную природу. Для многих из них питомник стал спасением и единственной возможностью выжить. Мы погуляем по благоустроенной территории парка, покормим кроликов и верблюда. Я расскажу интересные факты о жизни и повадках хищников.

Кравцовские водопады

Вы увидите пять невысоких, но очень живописных водопадов, стекающих по лавовым вулканическим породам. Услышите связанные с ними легенды и, если позволит погода, постоите под освежающими струями. Кроме того, научитесь различать деревья и растения Приморской тайги: краснокнижный диморфант с колючим стволом и огромными листьями, маньчжурский орех, элеутерококк, кедровую сосну, лимонник дальневосточный и актинидию.

Организационные детали