Помогу влюбиться во Владивосток!

Владимир К.
Владимир К. – Гид из Владивостока
Помогу влюбиться во Владивосток!
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Экскурсия

8 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Помогу влюбиться во Владивосток!
Помогу влюбиться во Владивосток!

Что вы увидите 🤩

  • Во время экскурсии вы увидите город и Русский остров с самых интересных и необычных точек
  • узнаете историю Владивостока
  • проедете по мостам-рекордсменам
  • постоите на последнем метре Великого Транссиба
  • прогуляетесь до маяка на Токаревской кошке и сможете пройтись по мистическим лабиринтам Русского острова! При желании посетим форты и батареи одной из самых мощных крепостей начала 20 столетия.
Помогу влюбиться ❤️ во Владивосток,
увидеть и почувствовать ритм и дух этого замечательного города на берегу Тихого океана, сумевшего объединить в себе Европу и Азию! Посетить удивительный остров 🏝️ Русский. Вы получите потрясающий эмоциональный заряд, узнаете как устроен и чем живет город!
У вас мало времени и вы хотите увидеть и узнать максимум? Тогда нам по пути! Встречу в аэропорту (дополнительно 2 000 руб. к цене экскурсии), организую поездки и экскурсии 🧭 по городу и острову Русский на проходимом автомобиле-кроссовере. Предоставлю необходимую информацию по всем насущным вопросам, связанным с городом и краем.
На экскурсию ⛳ обязательно наденьте удобную обувь и головной убор, в холодное время комфортную одежду с капюшоном.
🚩 Начало и место завершения: По предварительной договоренности
Что входит
  • Услуги гида
  • удобный проходимый автомобиль-кроссовер
  • минеральная вода
Что не входит
  • Трансфер из аэропорта или ближайших пригородов до города.
Помогу влюбиться во Владивосток!
Помогу влюбиться во Владивосток!
Помогу влюбиться во Владивосток!
Помогу влюбиться во Владивосток!
Помогу влюбиться во Владивосток!
Время проведения: В любой день в 10-00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир К.
Владимир К.
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