Помогу влюбиться ❤️ во Владивосток,

увидеть и почувствовать ритм и дух этого замечательного города на берегу Тихого океана, сумевшего объединить в себе Европу и Азию! Посетить удивительный остров 🏝️ Русский. Вы получите потрясающий эмоциональный заряд, узнаете как устроен и чем живет город!

У вас мало времени и вы хотите увидеть и узнать максимум? Тогда нам по пути! Встречу в аэропорту (дополнительно 2 000 руб. к цене экскурсии), организую поездки и экскурсии 🧭 по городу и острову Русский на проходимом автомобиле-кроссовере. Предоставлю необходимую информацию по всем насущным вопросам, связанным с городом и краем.

На экскурсию ⛳ обязательно наденьте удобную обувь и головной убор, в холодное время комфортную одежду с капюшоном.