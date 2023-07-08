Экскурсия в Хуньчунь: 7 дней изучения истории и культуры из Владивостока
На одну неделю мы переместимся в небольшой, но колоритный город Хуньчунь.
Когда-то его территория была родиной маньчжуров, но с течением многих веков здесь начали проживать корейцы и, разумеется, китайцы. Это значительно сказалось на культуре и духе города, в его архитектуре, менталитете и даже кухне. С каждым годом все больше россиян пребывают в Хуньчунь для проживания или туризма. Особенно привлекает город своей развитой медициной. Давайте погрузимся в атмосферу этого необычного места!
Когда-то его территория была родиной маньчжуров, но с течением многих веков здесь начали проживать корейцы и, разумеется, китайцы. Это значительно сказалось на культуре и духе города, в его архитектуре, менталитете и даже кухне. С каждым годом все больше россиян пребывают в Хуньчунь для проживания или туризма. Особенно привлекает город своей развитой медициной. Давайте погрузимся в атмосферу этого необычного места!
Ближайшие даты:
10
окт
окт
17
окт
окт
24
окт
окт
31
окт
окт
7
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ноя
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ноя
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (930+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»
Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»
Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»
Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»
Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»
Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники
Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь
Экскурсия «Горячие источники Шенлон»
Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»
Вторник
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Визовые формальности
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Бесплатные экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ВторникЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
8 июля 2023
Выезжали в Хунчунь с мужем на 7 дней, все устроило, проблем не было. Спасибо, что встретили и все рассказали. Посетили горячие источники, все хорошо. .
Т
Татьяна
5 июля 2023
Ездили в Хунь-Чунь, поездка прошла удачно. Рано выехали из города, оперативно прошли границу, хотя ехали на дополнительном автобусе, прошли границу раньше некоторых рейсовых автобусов. В Хунь-Чуне очень понравился переводчик Оля, ответственная и приятная девушка. Экскурсионная программа тоже порадовала
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7-дневные туры
tury-v-kitay
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