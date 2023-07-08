Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней

Экскурсия в Хуньчунь: 7 дней изучения истории и культуры из Владивостока

5
2 отзыва
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На одну неделю мы переместимся в небольшой, но колоритный город Хуньчунь.

Когда-то его территория была родиной маньчжуров, но с течением многих веков здесь начали проживать корейцы и, разумеется, китайцы. Это значительно сказалось на культуре и духе города, в его архитектуре, менталитете и даже кухне. С каждым годом все больше россиян пребывают в Хуньчунь для проживания или туризма. Особенно привлекает город своей развитой медициной. Давайте погрузимся в атмосферу этого необычного места!
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Приграничный город: тур в Хуньчунь на 7 дней
Ближайшие даты:
10
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Описание

Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
  • Детям разрешено ехать в Китай.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (930+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.

Дополнительные экскурсии на выбор:

Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»

Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»

Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»

Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»

Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»

Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники

Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь

Экскурсия «Горячие источники Шенлон»

Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»

Вторник

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Визовые формальности
  • Проживание в отеле (двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Услуги гида-переводчика
  • Встречи и проводы
  • Бесплатные экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание (кроме завтраков)
  • Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Доплата за одноместное размещение в отелях
  • Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
  • Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (630+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
8 июля 2023
Выезжали в Хунчунь с мужем на 7 дней, все устроило, проблем не было. Спасибо, что встретили и все рассказали. Посетили горячие источники, все хорошо. .
Т
5 июля 2023
Ездили в Хунь-Чунь, поездка прошла удачно. Рано выехали из города, оперативно прошли границу, хотя ехали на дополнительном автобусе, прошли границу раньше некоторых рейсовых автобусов. В Хунь-Чуне очень понравился переводчик Оля, ответственная и приятная девушка. Экскурсионная программа тоже порадовала

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