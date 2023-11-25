Вас ждут красоты полуострова, удивительно схожие с пейзажами Исландии, сырный пикник, потрясающие фото, маяк Бюссе, базальтовые столбы, удивительной формы кекуры и минимум пеших маршрутов.



Насладившись природой, вы отдохнете в уютном, тихом поместье с бассейном, барбекю и баней, а десертом вечера станет живая музыка кавер-исполнителей.



И это еще не все! Утром вы отправитесь в живописную бухту Гротовая и на остров Черепа, фотолокации из гротов и пляжный отдых.