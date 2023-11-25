Вас ждут красоты полуострова, удивительно схожие с пейзажами Исландии, сырный пикник, потрясающие фото, маяк Бюссе, базальтовые столбы, удивительной формы кекуры и минимум пеших маршрутов.
Насладившись природой, вы отдохнете в уютном, тихом поместье с бассейном, барбекю и баней, а десертом вечера станет живая музыка кавер-исполнителей.
И это еще не все! Утром вы отправитесь в живописную бухту Гротовая и на остров Черепа, фотолокации из гротов и пляжный отдых.
Насладившись природой, вы отдохнете в уютном, тихом поместье с бассейном, барбекю и баней, а десертом вечера станет живая музыка кавер-исполнителей.
И это еще не все! Утром вы отправитесь в живописную бухту Гротовая и на остров Черепа, фотолокации из гротов и пляжный отдых.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
9
дек
дек
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Полуостров Брюса
- Маяк Бюссе
- Базальтовые столбы
- Кекуры «Пьющий верблюд», «Парящая черепаха»
- Бухта Гротовая
- Остров Черепа
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия на полуостров Брюса (маяк Бюссе, базальтовые столбы, кекуры, сырный пикник, обед из собственных продуктов).
- Проживание в поместье (уже включено в стоимость).
- Барбекю, баня, бассейн, качели и кавер-концерт в музыкальном зале поместья.
- Экскурсия в бухту Гротовая и к острову Черепа (посещение гротов), пляжный отдых.
С субботы по воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание в комфортном поместье
- Экскурсия на полуостров Брюса
- Сырный пикник
- Бассейн
- Баня
- Барбекю
- Кавер-концерт
- Экскурсия и пляжный отдых в бухте Гротовая
- Музыкальная беседка
- Что не входит
- Завтрак
- Обед
- Ужин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Светланская, д. 31Завершение: ул. Светланская, 31
- Когда и сколько длится?
- Когда: С субботы по воскресеньеЭкскурсия длится около 1 дня 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- За сутки до тура мы создадим группу в вотсап
- Где подробно доведем информацию по сбору и транспорту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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