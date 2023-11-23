Эта поездка для тех, кто любит красивые морские пейзажи и хочет отдохнуть в местах, похожих на Мальдивы. В этой поездке мы прокатимся на пляж с белым песком и красивым морем бирюзового цвета.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Описание
Триозерье Уже в конце сентября тут практически нет людей, и вы сможете увидеть место в первозданном виде, и сделать уникальные фотографии. Море еще не настолько холодное, чтобы в нем не искупаться. Классная поездка обеспечена всем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- ул. Адмирала Фокина, д. 1а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Выездные
На весь день
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Приморской тайге
Отправиться на прогулку по живописному таёжному лесу в компании опытного проводника
у вашего отеля
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
19 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Насладиться пляжным отдыхом на красивейших песчаных пляжах Приморья
у остановки «Луговая»
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
14 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
19 490₽ за всё до 3 чел.