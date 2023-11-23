Приморские Мальдивы: Триозерье

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Ответы на вопросы
Эта поездка для тех, кто любит красивые морские пейзажи и хочет отдохнуть в местах, похожих на Мальдивы. В этой поездке мы прокатимся на пляж с белым песком и красивым морем бирюзового цвета.
Приморские Мальдивы: Триозерье
Приморские Мальдивы: Триозерье
Приморские Мальдивы: Триозерье
Приморские Мальдивы: Триозерье
Приморские Мальдивы: Триозерье
Приморские Мальдивы: Триозерье
Ближайшие даты:
23
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ноя
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Описание

Триозерье Уже в конце сентября тут практически нет людей, и вы сможете увидеть место в первозданном виде, и сделать уникальные фотографии. Море еще не настолько холодное, чтобы в нем не искупаться. Классная поездка обеспечена всем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
ул. Адмирала Фокина, д. 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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