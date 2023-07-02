Хотите совместить продуманную культурную программу, завораживающие пейзажи, развлечения и вкусные открытия в одном путешествии? Отправляемся во Владивосток! За 11 дней вы познакомитесь с историей города и побываете на иммерсивной театральной экскурсии, на катере прокатитесь по живописным необитаемым островам Японского моря и попробуете свежевыловленных гребешков, устриц и мидий.



Вас ждут поездка в оленепарк, на мореферму и в Сафари-парк, купание в открытых водах и пляжный отдых. Все приключения запечатлим на фото и видео!