Вдоволь наесться морепродуктов, сделать фото за пианино у обрыва и увидеть стада диких оленей
Хотите совместить продуманную культурную программу, завораживающие пейзажи, развлечения и вкусные открытия в одном путешествии? Отправляемся во Владивосток! За 11 дней вы познакомитесь с историей города и побываете на иммерсивной театральной экскурсии, на катере прокатитесь по живописным необитаемым островам Японского моря и попробуете свежевыловленных гребешков, устриц и мидий.
Вас ждут поездка в оленепарк, на мореферму и в Сафари-парк, купание в открытых водах и пляжный отдых. Все приключения запечатлим на фото и видео!
Вас ждут поездка в оленепарк, на мореферму и в Сафари-парк, купание в открытых водах и пляжный отдых. Все приключения запечатлим на фото и видео!
Ближайшие даты:
2
июл
июл
17
июл
июл
22
июл
июл
27
июл
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00Завершение: Аэропорт Владивостока, трансфер к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид во Владивостоке
Провела 112 экскурсий для 124 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!Задать вопрос
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