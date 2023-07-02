Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия

Вдоволь наесться морепродуктов, сделать фото за пианино у обрыва и увидеть стада диких оленей

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Хотите совместить продуманную культурную программу, завораживающие пейзажи, развлечения и вкусные открытия в одном путешествии? Отправляемся во Владивосток! За 11 дней вы познакомитесь с историей города и побываете на иммерсивной театральной экскурсии, на катере прокатитесь по живописным необитаемым островам Японского моря и попробуете свежевыловленных гребешков, устриц и мидий.

Вас ждут поездка в оленепарк, на мореферму и в Сафари-парк, купание в открытых водах и пляжный отдых. Все приключения запечатлим на фото и видео!
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Приморский максимум: путешествие по островам и гастрономические удовольствия
Ближайшие даты:
2
июл
17
июл
22
июл
27
июл
1
авг
6
авг
11
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00
Завершение: Аэропорт Владивостока, трансфер к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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