Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная

В Приморском сафари-парке вы увидите самых крупных и самых редких кошек

5
1 отзыв
В Приморском сафари-парке вы увидите самых крупных и самых редких кошек в мире — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Вы сможете покормить и погладить пятнистых оленей и енотов, понаблюдать за необычными гималайскими медведями и все это в естественной среде обитания.
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк, бухта Лазурная, бухта Стеклянная

Что вас ожидает 🤩

  • Приморский сафари-парк
  • Бухта Лазурная
  • Бухта Стеклянная
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Описание

Что вас ждет

В Приморском сафари-парке вы увидите самых крупных и редких кошек в мире — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Вы сможете покормить и погладить пятнистых оленей и енотов, понаблюдать за необычными гималайскими медведями и все это в естественной среде обитания.
На расстоянии вытянутой руки, увидите различных дальневосточных птиц, которые, к большому сожалений, из-за различных травм не выживут в дикой природе. А в парке львов в огромном вольере находятся лигры, львы, пумы и другие хищники, которых вы сможете покормить мясом.
После сафари парка мы поедем на самый популярный пляж города, в бухту Лазурную, где при хорошей погоде, ну или при большом желании), вы сможете искупаться в Японском море. Затем, мы выдвинемся в необычную бухту Стеклянная, где вместо песка, обтёсанные волнами разноцветные стекла.
Время экскурсии зависит от количества посещенных парков в сафари-парке и от времени проведенного на пляже. Минимальное время это 5 часов и до 8-9 часов.
Если в каком-то из перечисленных мест вы уже побывали, то с радостью предложу вам чуть изменённый маршрут.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида,
  • хорошее настроение.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • питание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Добрый день, очень рад, что вы выбрали меня в качестве Вашего гида!
  • Прошу вас заранее сообщить мне, где и во сколько вас забрать.
  • Прошу надеть удобную и не слишком скользкую обувь, так как в сафари парке вам предстоит ходить по пересеченной местности и по железному настилу, который в плохую погоду может быть скользким.
  • Внимание! Экскурсии в сафари парке оплачиваются отдельно. детям до 3-х лет включительно вход бесплатный
  • Если вы будете с ребенком, прошу сообщить заранее, чтобы я подготовил детское кресло.
  • С нетерпением жду встречи с вами!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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