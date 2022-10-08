Что вас ждет

В Приморском сафари-парке вы увидите самых крупных и редких кошек в мире — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Вы сможете покормить и погладить пятнистых оленей и енотов, понаблюдать за необычными гималайскими медведями и все это в естественной среде обитания.

На расстоянии вытянутой руки, увидите различных дальневосточных птиц, которые, к большому сожалений, из-за различных травм не выживут в дикой природе. А в парке львов в огромном вольере находятся лигры, львы, пумы и другие хищники, которых вы сможете покормить мясом.

После сафари парка мы поедем на самый популярный пляж города, в бухту Лазурную, где при хорошей погоде, ну или при большом желании), вы сможете искупаться в Японском море. Затем, мы выдвинемся в необычную бухту Стеклянная, где вместо песка, обтёсанные волнами разноцветные стекла.

Время экскурсии зависит от количества посещенных парков в сафари-парке и от времени проведенного на пляже. Минимальное время это 5 часов и до 8-9 часов.

Если в каком-то из перечисленных мест вы уже побывали, то с радостью предложу вам чуть изменённый маршрут.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида,

хорошее настроение.

Туристы оплачивают самостоятельно: