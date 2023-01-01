Мы встретимся с Вами в предзакатное время с 18:00 до 19:00 и поплывем встречать закат и сравнивать сходства бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный с турецкими морями, которые в свое время выделил граф Николай Муравьев-Амурский, основатель г. Владивосток путешествуя в Турции и подарил нашим красотам такие же названия. За время нашей поездки мы увидем Уссурийский, Амурский заливы, пролив Босфор Восточный, маяк Басаргина, бухту Золотой Рог, Золотой мост, Токаревский маяк…

Экскурсия актуальна с конца мая по октябрь.