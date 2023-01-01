Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы встретимся с Вами в предзакатное время с 18:00 до 19:00 и поплывем встречать закат и сравнивать сходства бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный с турецкими морями, которые в свое время выделил граф Николай Муравьев-Амурский, основатель г. Владивосток путешествуя в Турции и подарил нашим красотам такие же названия. За время нашей поездки мы увидем Уссурийский, Амурский заливы, пролив Босфор Восточный, маяк Басаргина, бухту Золотой Рог, Золотой мост, Токаревский маяк…
Экскурсия актуальна с конца мая по октябрь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное сопровождение
Экскурсионное сопровождение
Прогулка на катере
Участие саксофониста
Угощение шампанским
Что не входит
Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светланская 20
Завершение: в пределах г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Ночные
Выездные
На выходные
Остров русский
Популярные места
Мосты
На катере
Маяки
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам