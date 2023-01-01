Прогулка на катере под шампанское и саксофон

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Организатор экскурсии Ксения
Ксения
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Прогулка на катере под шампанское и саксофон
Прогулка на катере под шампанское и саксофон
Прогулка на катере под шампанское и саксофон
Прогулка на катере под шампанское и саксофон
Прогулка на катере под шампанское и саксофон
Прогулка на катере под шампанское и саксофон
Прогулка на катере под шампанское и саксофон

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная площадь
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Причал в уссурийском заливе
  • Маяк Басаргина
  • Пролив Босфор Востоный
  • Амурский залив
  • Бухта Золотой Рог
  • Маяк Токаревского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы встретимся с Вами в предзакатное время с 18:00 до 19:00 и поплывем встречать закат и сравнивать сходства бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный с турецкими морями, которые в свое время выделил граф Николай Муравьев-Амурский, основатель г. Владивосток путешествуя в Турции и подарил нашим красотам такие же названия. За время нашей поездки мы увидем Уссурийский, Амурский заливы, пролив Босфор Восточный, маяк Басаргина, бухту Золотой Рог, Золотой мост, Токаревский маяк…
Экскурсия актуальна с конца мая по октябрь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Экскурсионное сопровождение
  • Прогулка на катере
  • Участие саксофониста
  • Угощение шампанским
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светланская 20
Завершение: в пределах г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.

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