Владивосток с борта яхты: Индивидуальная прогулка с ужином из морепродуктов
Предлагаю увидеть самые красивые ракурсы Владивостока и островов с воды — с борта парусной яхты.
Вы сможете попробовать сет вкуснейших блюд из свежих морепродуктов, искупаться в чистейшей воде, послушать капитанские байки и насладиться огненным закатом.
Вы сможете попробовать сет вкуснейших блюд из свежих морепродуктов, искупаться в чистейшей воде, послушать капитанские байки и насладиться огненным закатом.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Владивосток
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Остров Рейнеке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетОтправиться в круиз на парусной яхте, отведать свежих морепродуктов, посмотреть на город Владивосток и окружающие его острова со стороны, искупаться в чистейшей воде, послушать капитанские байки и насладиться огненным закатом — это ли не мечта наяву? Тогда отправляемся в увлекательное путешествие!
Во время прогулки вы увидите самые красивые ракурсы Владивостока и островов, искупаетесь в чистейшей воде, попробуете свежие морепродукты. А если позволит погода, то будет возможность устроить рыбалку и прокатиться на сапах.
Организационные моменты• Круиз рассчитан на 9 часов — с 9:00 до 18:00.
- На яхте имеется гриль, душ, туалет, снасти для рыбалки, сап.
- Питание оплачивается отдельно. Опционально я приготовлю Вам сет из 4 блюд с морепродуктами — устрицы, гребешок, камчатский краб, икра морского ежа, включая сопровождение напитками. В качестве альтернативы вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней на яхте бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Наземный трансфер с места проживания и обратно
- Прогулка на яхте
- Питьевая вода
- Что не входит
- Питание — 4000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Ул. Светланская, д. 31
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- В стоимость включено:
- Наземный трансфер с места проживания и обратно
- Прогулка на яхте
- Питьевая вода.
- На яхте имеется гриль, душ, туалет, снасти для рыбалки, сап.
- Оплачивается отдельно:
- Питание 4000 руб. /чел. (Опционально я приготовлю Вам сэт из 4 блюд с морепродуктами – устрицы, гребешок, Камчатский краб, икра морского ежа, включая сопровождение напитками). Альтернативный вариант – Вы можете взять с собой свою еду и напитки и воспользоваться кухней на яхте бесплатно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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