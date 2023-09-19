Что вас ждетОтправиться в круиз на парусной яхте, отведать свежих морепродуктов, посмотреть на город Владивосток и окружающие его острова со стороны, искупаться в чистейшей воде, послушать капитанские байки и насладиться огненным закатом — это ли не мечта наяву? Тогда отправляемся в увлекательное путешествие!

Во время прогулки вы увидите самые красивые ракурсы Владивостока и островов, искупаетесь в чистейшей воде, попробуете свежие морепродукты. А если позволит погода, то будет возможность устроить рыбалку и прокатиться на сапах.

Организационные моменты• Круиз рассчитан на 9 часов — с 9:00 до 18:00.