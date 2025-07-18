Прокатиться по морским бухтам на катере, увидеть пятнистых оленей и побывать в Сафари-парке
Всего за 6 дней увидим Приморье во всей красе и соберём копилку впечатлений: сфотографируемся за белоснежным пианино у самого обрыва и полюбуемся Владивостоком с высоты, попробуем хинкали с морепродуктами и увидим действующий маяк, запечатлим фотогеничных морских котиков и устроим пикник на берегу моря.
Вас ждут необычная иммерсивная экскурсия, купание в бухте Стеклянная, где вместо песка — цветные стёклышки, а ещё прогулка по подземным коридорам старинного военного форта.
Вас ждут необычная иммерсивная экскурсия, купание в бухте Стеклянная, где вместо песка — цветные стёклышки, а ещё прогулка по подземным коридорам старинного военного форта.
Ближайшие даты:
2
июл
июл
7
июл
июл
17
июл
июл
22
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июл
27
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6
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даты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00Завершение: Аэропорт Владивостока, трансфер к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид во Владивостоке
Провела 112 экскурсий для 124 туристов
Всем привет, нас зовут Саша и Степа. Мы очень любим путешествовать по России и родному Приморскому краю, увлекаемся съемкой с дрона и фотографией. Организуем авторские туры в разные уголки страны и проводим экскурсии по любимому Владивостоку. С нами всегда весело и интересно!
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