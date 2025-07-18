Всего за 6 дней увидим Приморье во всей красе и соберём копилку впечатлений: сфотографируемся за белоснежным пианино у самого обрыва и полюбуемся Владивостоком с высоты, попробуем хинкали с морепродуктами и увидим действующий маяк, запечатлим фотогеничных морских котиков и устроим пикник на берегу моря.



Вас ждут необычная иммерсивная экскурсия, купание в бухте Стеклянная, где вместо песка — цветные стёклышки, а ещё прогулка по подземным коридорам старинного военного форта.