Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк

Прокатиться по морским бухтам на катере, увидеть пятнистых оленей и побывать в Сафари-парке

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Ответы на вопросы
Всего за 6 дней увидим Приморье во всей красе и соберём копилку впечатлений: сфотографируемся за белоснежным пианино у самого обрыва и полюбуемся Владивостоком с высоты, попробуем хинкали с морепродуктами и увидим действующий маяк, запечатлим фотогеничных морских котиков и устроим пикник на берегу моря.

Вас ждут необычная иммерсивная экскурсия, купание в бухте Стеклянная, где вместо песка — цветные стёклышки, а ещё прогулка по подземным коридорам старинного военного форта.
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Путешествие по окрестностям Владивостока: Стеклянная бухта, необитаемые острова и оленепарк
Ближайшие даты:
2
июл
7
июл
17
июл
22
июл
27
июл
1
авг
6
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Участие возможно с детьми от 2-3 лет. Предоставляется детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владивостока, до 12:00
Завершение: Аэропорт Владивостока, трансфер к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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