Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.

Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.

Максимальное количество участников — не ограниченно, автобус 45 местный повезет нас до Хуньчуня, группы в среднем 8 - 10 человек едут на этом автобусе на разное количество дней.

Детям разрешено ехать в Китай.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.

Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 530 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.

Дополнительные экскурсии на выбор:

Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».

Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»

Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»

Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»

Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»

Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»

Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»

Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»

Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»

Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники

Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь

Экскурсия «Горячие источники Шенлон»

Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»