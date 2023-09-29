Из Владивостока в Хуньчунь: трехдневная групповая экскурсия на автобусе
На три дня мы переместимся в Хуньчунь — китайский городок, расположившийся неподалеку от Владивостока.
В компании гида-переводчика вы посетите главные достопримечательности, примите участие в чайной церемонии и прогуляетесь по торговым центрам.
Любители развлечений смогут испытать прилив адреналина на Стеклянном мосту, а желающим оздоровиться Хуньчунь готов предложить диагностику и лечение в местных клиниках.
В компании гида-переводчика вы посетите главные достопримечательности, примите участие в чайной церемонии и прогуляетесь по торговым центрам.
Любители развлечений смогут испытать прилив адреналина на Стеклянном мосту, а желающим оздоровиться Хуньчунь готов предложить диагностику и лечение в местных клиниках.
Ближайшие даты:
21
окт
окт
11
ноя
ноя
18
ноя
ноя
9
дек
дек
23
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии.
Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация: • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Максимальное количество участников — не ограниченно, автобус 45 местный повезет нас до Хуньчуня, группы в среднем 8 - 10 человек едут на этом автобусе на разное количество дней.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте 530 юаней + 20 юаней поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь».
Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов»
Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань»
Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии»
Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи»
Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма»
Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда»
Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган»
Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь»
Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники
Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь
Экскурсия «Горячие источники Шенлон»
Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань»
2 раза в месяц
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Визовые формальности
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Бесплатные экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список экскурсий в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
- Когда и сколько длится?
- Когда: 2 раза в месяцЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (590+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 сен 2023
Здравствуйте, спасибо! Я увидела все,что запланировала
О
Ольга
25 сен 2023
Непонятный расчёт цены тура, стоимость по отелям разная, информации о разных ценах нигде нет, как и информации об отеле. Фактически самостоятельная поездка, при этом стоимость тура в два раза выше аналогичных. Неизвестно кто на сайте, так как в агентстве стоимость в два раза ниже. Неужели сайт берет 100% стоимости тура дополнительно? Никакого руководителя от фирмы, экскурсии не предлагали, все только если спросишь. Если первый раз едешь, не знаешь что нужно спрашивать. Не порекомендую.
Е
Екатерина
1 июля 2023
Поехала на протезирование в Хуньчунь, а удалось ещё посетить кучу интересных мест и влюбиться в этот город за три дня😍. Получися классный мини-отпуск! С горячими источниками и аквапарком, вкусной кухней, релакс массажем, экскурсиями по ночному городу.
М
Максим
22 июня 2023
Поездка прошла прекрасно. Все успевали по времени, никаких задержек. Наш руководитель внимательный и отзывчивый человек, всегда была на связи и готова помочь. Гостиница хорошая. В целом - поездкой остались очень довольны.
Т
Татьяна
12 мая 2023
В Хуньчунь отправились с дочерью впервые, поездкой остались очень довольны и это благодаря Марине и переводчику Олечке, которые сопровождали нас всегда и везде. Организованно всё отлично нас встретили в аэропорту, вели за ручку всю дорогу и проводили обратно. При размещении в гостинице, экскурсиях и прочих мероприятиях учитывалось мнение и пожелание каждого. На мой взгляд без внимания никто не остался. Марина вообще супер, не давала нам сидеть на месте, начиная с 7 утра всё было расписано. Ввпечатлений и удовольствий целый вагон. Спасибо за прекрасный отдых!!!
Е
Евгений
8 мая 2023
Выражаю благодарность за организацию и сопровождение, внимание и оперативность. Тур оформили дистанционно, все легко и удобно. Автобусы комфортабельные, переход через границу быстрый. Спасибо Марине за внимание, позитивный настрой и великолепную организацию лечения и отдыха в Хуньчуне.
О
Олеся
11 апр 2023
Хочу поблагодарить за организацию моего отдыха в Хуньчунь! 🤗 Все сделано на высшем уровне! 🔥🔥🔥 Большое спасибо!
Е
Елена
10 мар 2023
Отличная поездка! У нас был ответственный и надеждный гид Марина, разрешающая все возникающие проблемы! Отличный переводчик Оля! Хуньчунь безопасный и спокойный городок, где можно подлечить здоровье, пройти косметические процедуры, вкусно покушать в ресторанчиках, съездить на экскурсии, пошопиться и просто погулять!
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