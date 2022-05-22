Сопка Крестовая высотой 89 м над уровнем моря находится на полуострове Шкота. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на пролив Босфор Восточный, бухту Золотой рог и два вантовых моста – визитную карточку Владивостока. Также интересно будет увидеть морской порт, железнодорожный узел и контейнерный терминал.

Сопка Орлиная высотой 199 м над уровнем моря – центральная вершина Владивостока, на которой возвышается телебашня. Отсюда открывается лучшая круговая панорама на все районы Владивостока, центр, Эгершельд, бухту Золотой Рог, Амурский залив и Первую Речку.

С горы Шошина вы увидите долину Первой Речки. Стоя на вершине сопки, вы почувствуете, что весь город будто у вас на ладони. На вершине нет никаких значительных строений, кроме заброшенного подземного водохранилища. Каменистая гора с крутыми боками покрыта зеленой растительностью, а под ней проходит однопутный тоннель им. Сталина, связывающий район Минного городка с районом Первой Речки.

На горе Попова высотой 426 м находятся хорошо сохранившиеся остатки 3-го форта Владивостокской крепости, а в ясную погоду с вершины можно увидеть два залива – Амурский и Уссурийский.

Форт № 3 Владивостокской крепости («Форт Императрицы Екатерины Великой»). Гид расскажет вам о создании крепости, Вместе с гидом вы спуститесь глубоко под землю и услышите интересный рассказ об истории этого сооружения. Вас ждут подземные галереи, спуски и подъемы, по которым нужно продвигаться с фонарями. Владивостокская крепость была построена на рубеже 19 и 20 веков и представляет собой комплекс оборонительных сооружений, при постройке которых учитывался опыт Русско-японской войны. Одна из самых мощных крепостей мира на берегу моря была создана русскими военными инженерами и солдатами.

Сопка Холодильник высотой 257 м считается самой высокой во Владивостоке. Свое название гора получила из-за мясохолодильника у подножья. На вершине можно увидеть оборонительные укрепления начала 20 века и «Четыре пушки» – батарея из четырех корабельных орудий. Бонусом прилагается великолепный вид на город и Амурский залив.