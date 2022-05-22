Пять сопок Владивостока с посещением Форта № 3

Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: бутерброд, термос или бутылку с водой.
Пять сопок Владивостока с посещением Форта № 3
Пять сопок Владивостока с посещением Форта № 3
Пять сопок Владивостока с посещением Форта № 3
Пять сопок Владивостока с посещением Форта № 3

Что вас ожидает 🤩

  • Сопка Крестовая
  • Сопка Орлиная
  • Гора Шошина
  • Гора Попова
  • Сопка Холодильник
  • Форт № 3 Владивостокской крепости
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию по Владивостоку – удивительному городу с уникальным ландшафтом, где между морем и сопками тесно зажаты жилые кварталы, а сверху открываются потрясающие виды. Во время путешествия на проходном внедорожнике небольшой группой до 6 человек вас ждет пятерка лучших живописных вершин Владивостока и панорамы города с высоты птичьего полета. За рулем будет гид с увлекательной информацией и историями о каждой сопке (такое название на Дальнем Востоке дают пологим горам высотой до 1000 м).

Подробности по маршруту:

  • Проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах! Машина оборудованная, приподнята. Максимальное количество туристов – 6 человек.
  • Несложный маршрут, одеваемся по погоде, брюки и удобная спортивная обувь. Мы не посещаем оборудованные видовые площадки. Внедорожник завозит нас на самые вершины сопок. Здесь ветер, камни, трава и новые невиданные панорамы. Ходим мало – смотрим много!
  • По маршруту запланирована остановка на чай. Возьмите с собой бутерброд и термос или бутылку с водой.
  • Фонари для путешествия под землей предоставляются.

Программа

Сопка Крестовая высотой 89 м над уровнем моря находится на полуострове Шкота. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на пролив Босфор Восточный, бухту Золотой рог и два вантовых моста – визитную карточку Владивостока. Также интересно будет увидеть морской порт, железнодорожный узел и контейнерный терминал.

Сопка Орлиная высотой 199 м над уровнем моря – центральная вершина Владивостока, на которой возвышается телебашня. Отсюда открывается лучшая круговая панорама на все районы Владивостока, центр, Эгершельд, бухту Золотой Рог, Амурский залив и Первую Речку.

С горы Шошина вы увидите долину Первой Речки. Стоя на вершине сопки, вы почувствуете, что весь город будто у вас на ладони. На вершине нет никаких значительных строений, кроме заброшенного подземного водохранилища. Каменистая гора с крутыми боками покрыта зеленой растительностью, а под ней проходит однопутный тоннель им. Сталина, связывающий район Минного городка с районом Первой Речки.

На горе Попова высотой 426 м находятся хорошо сохранившиеся остатки 3-го форта Владивостокской крепости, а в ясную погоду с вершины можно увидеть два залива – Амурский и Уссурийский.

Форт № 3 Владивостокской крепости («Форт Императрицы Екатерины Великой»). Гид расскажет вам о создании крепости, Вместе с гидом вы спуститесь глубоко под землю и услышите интересный рассказ об истории этого сооружения. Вас ждут подземные галереи, спуски и подъемы, по которым нужно продвигаться с фонарями. Владивостокская крепость была построена на рубеже 19 и 20 веков и представляет собой комплекс оборонительных сооружений, при постройке которых учитывался опыт Русско-японской войны. Одна из самых мощных крепостей мира на берегу моря была создана русскими военными инженерами и солдатами.

Сопка Холодильник высотой 257 м считается самой высокой во Владивостоке. Свое название гора получила из-за мясохолодильника у подножья. На вершине можно увидеть оборонительные укрепления начала 20 века и «Четыре пушки» – батарея из четырех корабельных орудий. Бонусом прилагается великолепный вид на город и Амурский залив.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фонари для путешествия под землей
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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