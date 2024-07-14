Природа острова удивляет и восхищает.
Зеленые сопки, покрытые молодым лесом, уютные бухты и шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы — все это Русский остров!
Зеленые сопки, покрытые молодым лесом, уютные бухты и шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы — все это Русский остров!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы приготовили для вас идеальное путешествие с отдыхом у моря. Сначала посетим важный объект Владивостокской крепости — Новосильцевскую батарею. С мыса Новосильского, где расположилась батарея, открывается лучший вид на Русский мост. Именно этот вид изображен на денежной купюре номиналом 2000 рублей. После прогуляемся на мыс Вятлина, чтобы насладиться его высокими обрывистыми скалами. Скалы сложены пластами из горных пород, это придает мысу особое очарование. С оконечности мыса увидим риф, напоминающий шипы на спине дракона. За атмосферными фотографиями отправимся в бухту Чернышева, здесь же и загадаем желание традиционным для этого места способом — будем собирать пирамидки из плоских камней. Купаться будем в бухте Ахлестышева — это один из самых живописных уголков Русского острова. Она привлекает необычной береговой линией, живописным пляжем из песка и мелкой гальки, чистой морской водой. Из-за мелкого дна вода прогревается уже в июне и до конца сентября остаётся тёплой. Рядом с бухтой простираются зелёные луга с цветами и находится одноименное озеро. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новосильцевская батарея
- Вид на Русский мост
- Мыс Вятлина
- Бухты Чернышева и Богдановича
- Бухта Ахлестышева
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Борцов за власть Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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