Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

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Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: Мы приготовили для вас идеальное путешествие с отдыхом у моря. Сначала посетим важный объект Владивостокской крепости — Новосильцевскую батарею. С мыса Новосильского, где расположилась батарея, открывается лучший вид на Русский мост. Именно этот вид изображен на денежной купюре номиналом 2000 рублей. После прогуляемся на мыс Вятлина, чтобы насладиться его высокими обрывистыми скалами. Скалы сложены пластами из горных пород, это придает мысу особое очарование. С оконечности мыса увидим риф, напоминающий шипы на спине дракона. За атмосферными фотографиями отправимся в бухту Чернышева, здесь же и загадаем желание традиционным для этого места способом — будем собирать пирамидки из плоских камней. Купаться будем в бухте Ахлестышева — это один из самых живописных уголков Русского острова. Она привлекает необычной береговой линией, живописным пляжем из песка и мелкой гальки, чистой морской водой. Из-за мелкого дна вода прогревается уже в июне и до конца сентября остаётся тёплой. Рядом с бухтой простираются зелёные луга с цветами и находится одноименное озеро. Важная информация: