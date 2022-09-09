Маяк Токаревский и бухта Золотой Рог

Вы увидите один из трех главных маяков города – Токаревский, расположенный на узкой косе, в самой южной точке полуострова Муравьева-Амурского.

Прогуляетесь по набережной бухты Золотой Рог и увидите традицию военно-морской крепости: полуденный выстрел. Прокатитесь на фуникулере и узнаете, почему Владивосток называют русским Сан-Франциско и где находятся его самые крутые улочки и самые неожиданные виды, после чего мы отправимся по двум мостам на остров Русский.

Русский остров

На русском острове вы узнаете историю Владивостокской крепости, насладитесь видом на самый длинный вантовый мост с Новосильцевской батареи. Увидите кампус Дальневосточного Федерального Университета.

Оцените природу Приморского края, а может быть и увидите ее обитателей по дороге к мысу Тобизина, где у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.

И в завершении нашей прогулки, при условии ясной погоды, мы поднимемся на одну из самых высоких вершин полуострова Муравьева-Амурского, откуда вам откроется восхитительный и незабываемый вид на весь город с высоты птичьего полета.