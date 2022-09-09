Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике

Здравствуйте! Вы точно слышали, что Владивосток называют русским Сан-Франциско и я покажу вам, почему

Здравствуйте! Вы точно слышали, что Владивосток называют русским Сан-Франциско и я покажу вам, почему.

Вы увидите его самые интересные места, познакомлю с обычаями и объектами военно-морской крепости, особенностями природы и самыми лучшими видами в городе и его ближайших окрестностях. Увидите маяк Токаревский, бухту Золотой Рог, мыс Тобизина и остров Русский!
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике

Что вас ожидает 🤩

  • Токаревский маяк
  • Полуденный выстрел
  • Фуникулёр
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Новосильцевская батарея
  • Кампус ДВФУ
  • Живописная природа острова Русский
  • Лучшие виды и локации для фото мыса Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маяк Токаревский и бухта Золотой Рог

Вы увидите один из трех главных маяков города – Токаревский, расположенный на узкой косе, в самой южной точке полуострова Муравьева-Амурского.
Прогуляетесь по набережной бухты Золотой Рог и увидите традицию военно-морской крепости: полуденный выстрел. Прокатитесь на фуникулере и узнаете, почему Владивосток называют русским Сан-Франциско и где находятся его самые крутые улочки и самые неожиданные виды, после чего мы отправимся по двум мостам на остров Русский.

Русский остров

На русском острове вы узнаете историю Владивостокской крепости, насладитесь видом на самый длинный вантовый мост с Новосильцевской батареи. Увидите кампус Дальневосточного Федерального Университета.
Оцените природу Приморского края, а может быть и увидите ее обитателей по дороге к мысу Тобизина, где у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.
И в завершении нашей прогулки, при условии ясной погоды, мы поднимемся на одну из самых высоких вершин полуострова Муравьева-Амурского, откуда вам откроется восхитительный и незабываемый вид на весь город с высоты птичьего полета.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Завершение: По согласованию с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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