Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»
Сафари-парк и арт-парк «Штыковские пруды»

Что вас ожидает 🤩

  • Приморский сафари-парк
  • Арт-парк "Штыковские пруды"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Познакомьтесь с дикой природой Приморья и в буквальном смысле прикоснитесь к представителям животного мира во время посещения “Приморского Сафари-парка”, а после отдохните в арт-парке “Штыковские пруды”!

Сафари-Парк расположен в 5 км от с. Шкотово в Шкотовском районе. В своей естественной лесной среде обитания без решеток гуляют дикие животные. При желании можно сделать фотографии со зверями, погладить и покормить ручных животных. На территории парка обрели свой дом более десятка копытных, которые пострадали от браконьеров. Парка решает сразу несколько задач: помогает животным в беде, дает возможность посетителям наблюдать за жизнью зверей в диких условиях и привлекает внимание к экологии.

Арт-парк «Штыковские Пруды» - это огромная территория для отдыха, связанная сетью прогулочных тропинок со скамейками, гамаками, качелями различными площадками. Парк работает круглогодично при любой погоде. На 30 гектарах территории находится более 40 арт-объектов и зон для фотографирования, которые вы вряд ли увидите где-то еще! Удивительная коллекция скульптур и композиций по мотивам советских мультфильмов собрана на территории парка. Во время прогулки по эко-тропе вам встретятся фигуры представителей фауны Приморья. Наиболее впечатляющий арт-объект – это огромная, почти 10-метровая стилизованная скульптура амурского тигра. На территории парке находится единственный в России комплекс Творческих мастерских, где круглый год можно познакомиться с различными направлениями декоративно-прикладного искусства.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед Входные билеты в "Парк хищных зверей" и "Парк птиц". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк тигров"
  • "Парк копытных"
  • "Парк леопардов"
  • "Парк гималайских медведей". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 700 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 400 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк львов". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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