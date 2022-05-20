Познакомьтесь с дикой природой Приморья и в буквальном смысле прикоснитесь к представителям животного мира во время посещения “Приморского Сафари-парка”, а после отдохните в арт-парке “Штыковские пруды”!

Сафари-Парк расположен в 5 км от с. Шкотово в Шкотовском районе. В своей естественной лесной среде обитания без решеток гуляют дикие животные. При желании можно сделать фотографии со зверями, погладить и покормить ручных животных. На территории парка обрели свой дом более десятка копытных, которые пострадали от браконьеров. Парка решает сразу несколько задач: помогает животным в беде, дает возможность посетителям наблюдать за жизнью зверей в диких условиях и привлекает внимание к экологии.

Арт-парк «Штыковские Пруды» - это огромная территория для отдыха, связанная сетью прогулочных тропинок со скамейками, гамаками, качелями различными площадками. Парк работает круглогодично при любой погоде. На 30 гектарах территории находится более 40 арт-объектов и зон для фотографирования, которые вы вряд ли увидите где-то еще! Удивительная коллекция скульптур и композиций по мотивам советских мультфильмов собрана на территории парка. Во время прогулки по эко-тропе вам встретятся фигуры представителей фауны Приморья. Наиболее впечатляющий арт-объект – это огромная, почти 10-метровая стилизованная скульптура амурского тигра. На территории парке находится единственный в России комплекс Творческих мастерских, где круглый год можно познакомиться с различными направлениями декоративно-прикладного искусства.