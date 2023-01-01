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Описание
Сафари-парк
Начнем мы нашу экскурсию с посещения Приморского сафари-парка в поселке Шкотово. Вы познакомитесь со знаменитым тигром Амуром и услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Времени будет достаточно для посещения всех трех локаций парка.
Бухта Стеклянная
После сафари-парка мы отправимся на самую популярную бухту Владивостока, усыпанную разноцветным бутылочным стеклом, — Стеклянную. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. У вас будет достаточно времени, чтобы собрать коллекцию разноцветных стеклышек и при хорошей погоде искупаться.
Важная информация:
В сафари-парке вам будет предложено 3 экскурсии, которые проводят местные гиды. Вы сами выбираете, которые хотите посетить, и приобретаете на них билеты.
Посещение экскурсий в сафари-парке строго без детских колясок.
В парке предусмотрены льготные билеты для детей из многодетных семей и инвалидов. Обязательно возьмите с собой документ, подтверждающий льготу.
За сутки до проведения экскурсии я свяжусь с вами и сообщу номер телефона и данные машины гида.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Что не входит
Входные билеты в сафари-парк
Питание
Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури, ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
За сутки до проведения экскурсии я свяжусь с вами и сообщу номер телефона и данные машины гида.
В сафари-парке вам будут предложены 3 экскурсии. Их проводят местные гиды и билеты вы приобретаете на них самостоятельно.
1. Парк тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей:
Взрослые (с 14 лет) — 700 руб.
Дети (с 4 до 13 лет включительно) — 400 руб.
Пенсионеры по возрасту — 400 руб.
Дети из многодетной семьи (до 13 лет включительно) — 350 руб.
2. Парк мелких хищных зверей и птиц:
Взрослые (с 14 лет) — 400 руб.
Дети (с 4 до 13 лет включительно) — 300 руб.
Пенсионеры по возрасту — 300 руб.
Дети из многодетной семьи (до 13 лет включительно) — 250 руб.
3. Парк львов:
Дети до 3-х лет, дети инвалиды и инвалиды 1 группы при наличии подтверждающих документов посещают экскурсии бесплатно
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