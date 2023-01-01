Сафари-парк

Начнем мы нашу экскурсию с посещения Приморского сафари-парка в поселке Шкотово. Вы познакомитесь со знаменитым тигром Амуром и услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Времени будет достаточно для посещения всех трех локаций парка.

Бухта Стеклянная

После сафари-парка мы отправимся на самую популярную бухту Владивостока, усыпанную разноцветным бутылочным стеклом, — Стеклянную. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. У вас будет достаточно времени, чтобы собрать коллекцию разноцветных стеклышек и при хорошей погоде искупаться.

Важная информация: