Сафари-парк и бухта Стеклянная

Приглашаю вас посетить два, пожалуй, самых удивительных места Приморского края

4.9
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Приглашаю вас посетить два, пожалуй, самых удивительных места Приморского края. В Сафари-парке вы увидите диких животных в их естественной среде обитания. Без решеток и ограждений здесь живут как хищники, так и травоядные обитатели. Некоторых из них можно даже погладить и покормить.

А после мы отправимся собирать коллекцию разноцветных камней на берег Стеклянной бухты, а, при хорошей погоде, искупаемся в Японском море.
Сафари-парк и бухта Стеклянная
Сафари-парк и бухта Стеклянная
Сафари-парк и бухта Стеклянная
Сафари-парк и бухта Стеклянная
Сафари-парк и бухта Стеклянная
Сафари-парк и бухта Стеклянная
Сафари-парк и бухта Стеклянная

Что вас ожидает 🤩

  • Приморский сафари-парк
  • Бухта Стеклянная
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Описание

Сафари-парк

Начнем мы нашу экскурсию с посещения Приморского сафари-парка в поселке Шкотово. Вы познакомитесь со знаменитым тигром Амуром и услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Времени будет достаточно для посещения всех трех локаций парка.

Бухта Стеклянная

После сафари-парка мы отправимся на самую популярную бухту Владивостока, усыпанную разноцветным бутылочным стеклом, — Стеклянную. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. У вас будет достаточно времени, чтобы собрать коллекцию разноцветных стеклышек и при хорошей погоде искупаться.

Важная информация:

  • В сафари-парке вам будет предложено 3 экскурсии, которые проводят местные гиды. Вы сами выбираете, которые хотите посетить, и приобретаете на них билеты.
  • Посещение экскурсий в сафари-парке строго без детских колясок.
  • В парке предусмотрены льготные билеты для детей из многодетных семей и инвалидов. Обязательно возьмите с собой документ, подтверждающий льготу.
  • За сутки до проведения экскурсии я свяжусь с вами и сообщу номер телефона и данные машины гида.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты в сафари-парк
  • Питание
Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури, ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • За сутки до проведения экскурсии я свяжусь с вами и сообщу номер телефона и данные машины гида.
  • В сафари-парке вам будут предложены 3 экскурсии. Их проводят местные гиды и билеты вы приобретаете на них самостоятельно.
  • 1. Парк тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей:
  • Взрослые (с 14 лет) — 700 руб.
  • Дети (с 4 до 13 лет включительно) — 400 руб.
  • Пенсионеры по возрасту — 400 руб.
  • Дети из многодетной семьи (до 13 лет включительно) — 350 руб.
  • 2. Парк мелких хищных зверей и птиц:
  • Взрослые (с 14 лет) — 400 руб.
  • Дети (с 4 до 13 лет включительно) — 300 руб.
  • Пенсионеры по возрасту — 300 руб.
  • Дети из многодетной семьи (до 13 лет включительно) — 250 руб.
  • 3. Парк львов:
  • Дети до 3-х лет, дети инвалиды и инвалиды 1 группы при наличии подтверждающих документов посещают экскурсии бесплатно

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