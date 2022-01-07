По четвергам в 10:00

Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы

Семейная поездка в Приморский Сафари-парк - единственный в России, входит

В группе
до 30 чел.
Семейная поездка в Приморский Сафари-парк — единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира по оценке журнала «Вокруг Света».

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги.

Кроме других животных, гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
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Что вас ожидает:

    Сафари-Парк
    У слова «Сафари» несколько значений. Это и особый вид охоты в дебрях Африки, и огромный парк, где люди наблюдать за животными в дикой природе. Но изначально, «safari», на языке суахили (Вост. Африка) означало путешествие… Вам не надо ехать в таежные леса для того, чтобы наблюдать, как мама-тигрица воспитывает свое потомство, как играют гималайские медвежата и еще много интересного.
    Сафари-Парк находится в Шкотовском районе, в 5 км от с. Шкотово. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных. Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всего Приморья. Главные задачи Парка: помощь проблемным животным, их красивый показ посетителям и экологическое просвещение.
    1 экскурсия: Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей, продолжительность экскурсии 1 час 10 минут
    Первый Парк тигров размером с футбольное поле: участок леса 130 метров в длину и 50 метров в ширину. Периметр первого Парка тигров около 350 метров. Периметр второго Парка тигров 220 метров. Периметр третьего Парка тигров 105 метров. Общая площадь трёх парков тигров один гектар. На этой территории свободно гуляют 4 тигра (Амур, Тайга, Уссури и Шерхан). Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решеток перед глазами.
    Для копытных огорожено 4 гектара леса. Это три вольера (один зимний и два летних). Звери переводятся из вольера в вольер, чтобы подрастали растения, и было красиво. На этой территории свободно гуляют 5 видов диких копытных Приморского края: благородный олень (изюбрь), 2 гибридных оленя (папа — пятнистый олень, мама — изюбрь), 7 пятнистых оленей, 13 косуль, 4 кабана, северный олень. А также кролики и фазаны. Ручные животные выходят сами к людям. Можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом с ними. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм проносить в Парк запрещается! Заходим с проводником в Парк, проходим по круговой дороге (в лес с дороги ходить запрещается, чтобы не вытоптать Парк — у оленей ноги маленькие, а у людей огромные) и видим животных как в природе - без решеток перед глазами.
    Парк леопардов в длину 150 метров, в ширину примерно 40 метров. По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе — без решёток перед глазами. Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море. В Парке на данный момент проживает один леопард. В скором времени в Сафари-парк должна прибыть самка дальневосточного леопарда.
    2 экскурсия: Парк хищных и Парк птиц, продолжительность экскурсии 30 минут.
    Животные без клеток; 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц
    Парк хищников — это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться. Посетители находятся рядом, наблюдая животных без решёток перед глазами. Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.
    В Парке хищников сейчас живут: 2 лисы, 3 енотовидные собаки, 3 енота-полоскуна, 2 барсука, выдра, 3 дальневосточных лесных кота, 4 красных волка, 1 серый волк. Экскурсия с проводниками. Самые интересные звери в этом Парке — красные волки. Редчайшие животные, когда-то водившиеся в Приморском крае, но исчезнувшие к настоящему времени из нашей фауны. Можно сфотографироваться с ловчей хищной птицей на перчатке.

    3 экскурсия: Парк львов

    Парк львов — новая услуга на новой территории, расположенной в трёхстах метрах от старой территории. Здесь нет регулярных экскурсий, здесь посетители могут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Африканские львы демонстрируются в большом красивом парке на участке долинного леса. Пума с собакой хаски живут вместе в отдельном Парке. К ним можно зайти с проводником для фотосъёмки. Посетители наблюдают львов и пуму с мостов, без решёток перед глазами. Как в природе!
    На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва (полуторагодовалые самцы в большом парке), 3 европейские рыси (котята 2017 года рождения), Канадская пума, 3 белки летяги, 2 ошейниковых совки, Дальневосточный аист, Даурский журавль, Козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).

    Важная информация:

    • Уважаемые туристы! В Сафари-парке запрещается: заходить в парк без проводников, проносить еду для животных и целлофановые пакеты, кормить и трогать хищных животных, кормить копытных своим кормом! Корм для копытных выдается проводником бесплатно во время экскурсии. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Авто
    • Экскурсовод в сафари-парке (экскурсовод из Владивостока с путевой информацией по туру сопровождает группу от 5 и более человек).
    Что не входит
    • Входные билеты в Сафари-парк за дополнительную плату:
    • входные билеты в Парк тигров — Парк копытных — Парк леопардов — Парк гималайских медведей. Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 450 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб., до 3-х лет — бесплатно.
    • входные билеты в Парк хищных зверей и Парк птиц. Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., до 3-х лет — бесплатно. Фото и видеосъёмка любительская — бесплатно.
    • входные билеты в Парк львов. Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., до 3-х лет — бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям.
    Место начала и завершения?
    Площадь Борцов Революции, Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: По четвергам в 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Уважаемые туристы! В Сафари-парке запрещается: заходить в парк без проводников
    • проносить еду для животных и целлофановые пакеты
    • кормить и трогать хищных животных
    • кормить копытных своим кормом! Корм для копытных выдается проводником бесплатно во время экскурсии. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По четвергам в 10:00

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