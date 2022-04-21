Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке

Выйти в Японское море и с воды рассмотреть красивейшие локации Владивостока

Индивидуальная
Через акваторию Японского моря добраться до самых впечатляющих локаций в окрестностях Владивостока — этим мы и займемся! На внедорожнике доедем до острова Русский, а затем пересядем на моторную лодку и отправимся исследовать отвесные скалы, морские бухты, фактурные арки и гроты.

А еще ненадолго высадимся на острове Шкота, чтобы искупаться и понырять с маской.
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога к острову Русский. Я заберу вас из Владивостока и на полноприводном автомобиле отвезу к месту старта нашей морской прогулки. Маршрут из города я построю так, чтобы по пути вы увидели достопримечательности Владивостока: оба моста, фуникулер, Музей тихоокеанского флота и памятник «Подводная лодка С-56». И конечно, в дороге я поделюсь историей этих мест и расскажу, как их проще посетить.

По Японскому морю на моторной лодке. Мы проплывем мимо острова Шкота, рассмотрим отвесные скалы и арку, увидим интересный грот на мысе Тобизина, который можно обнаружить только со стороны моря, а в хорошую погоду даже заглянем внутрь.

Купание на острове Шкота. Летом вода в бухтах Японского моря прогревается до 25 градусов — не искупаться будет преступлением! Мы высадимся на острове Шкота, где я покажу вам отличные места для купания и выдам вам маску с трубкой. У вас будет время, чтобы понаблюдать за обитателями морского дна или просто прогуляться вдоль берега.

Организационные детали

  • Из отеля в городе Владивостоке я вас забираю на полноприводном автомобиле, далее мы едем на остров Русский и пересаживаемся в моторную лодку
  • Морская прогулка длится примерно 2 — 2,5 часа, включая остановку на острове Шкота для купания (около 40 минут)
  • На борт при желании можно взять еду и напитки. Дети на борт допускаются с 12 лет.
  • Экскурсия доступна с 15 мая по 15 октября. Выход в море возможен только в хорошую погоду и в отсутствие волн.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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