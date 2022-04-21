Что вас ожидает

Дорога к острову Русский. Я заберу вас из Владивостока и на полноприводном автомобиле отвезу к месту старта нашей морской прогулки. Маршрут из города я построю так, чтобы по пути вы увидели достопримечательности Владивостока: оба моста, фуникулер, Музей тихоокеанского флота и памятник «Подводная лодка С-56». И конечно, в дороге я поделюсь историей этих мест и расскажу, как их проще посетить.

По Японскому морю на моторной лодке. Мы проплывем мимо острова Шкота, рассмотрим отвесные скалы и арку, увидим интересный грот на мысе Тобизина, который можно обнаружить только со стороны моря, а в хорошую погоду даже заглянем внутрь.

Купание на острове Шкота. Летом вода в бухтах Японского моря прогревается до 25 градусов — не искупаться будет преступлением! Мы высадимся на острове Шкота, где я покажу вам отличные места для купания и выдам вам маску с трубкой. У вас будет время, чтобы понаблюдать за обитателями морского дна или просто прогуляться вдоль берега.

Организационные детали