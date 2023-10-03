Предлагаем вам открыть самобытный квартал Миллионка с творческой стороны. Причём творчество будет не только чужое, но и ваше собственное. В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сперва вы отправитесь на прогулку (1–1,5 часа) с художницей Наташей Коробка, которая проведёт вас по кварталу Миллионка и покажет работы уличных художников, параллельно погружая в историю и жанровые особенности стрит-арта.

Всё это время вашей задачей будет фиксировать момент, городские детали, понравившиеся творения. А после экскурсии вас ждёт фотопленэр в художественной мастерской. За чашечкой чая у вас будет шанс продемонстрировать на большом экране получившиеся кадры, получить комментарии от Наташи и обсудить работы других участников.

Организационные детали