В уютной мини-группе и вместе с художницей исследовать легендарный район Владивостока
Предлагаем вам открыть самобытный квартал Миллионка с творческой стороны. Причём творчество будет не только чужое, но и ваше собственное.
В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сперва вы отправитесь на прогулку (1–1,5 часа) с художницей Наташей Коробка, которая проведёт вас по кварталу Миллионка и покажет работы уличных художников, параллельно погружая в историю и жанровые особенности стрит-арта.
Всё это время вашей задачей будет фиксировать момент, городские детали, понравившиеся творения. А после экскурсии вас ждёт фотопленэр в художественной мастерской. За чашечкой чая у вас будет шанс продемонстрировать на большом экране получившиеся кадры, получить комментарии от Наташи и обсудить работы других участников.
Организационные детали
- С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки
- Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Адмирала Фокина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов во Владивостоке
Добрый день! В команде с Романом мы занимаемся проведением необычных экскурсий во Владивостоке. Программы по стрит-арту ведёт наш гид и художница Наташа Коробка. Наташа с 2012 года реализовала десятки различных культурных проектов. В 2021 году основала галерею «Коробка». В 2023 году вошла в рейтинг 100 выдающихся личностей в сфере креативных индустрий на просторах Тихоокеанский России.
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