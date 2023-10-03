Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром

В уютной мини-группе и вместе с художницей исследовать легендарный район Владивостока

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Предлагаем вам открыть самобытный квартал Миллионка с творческой стороны. Причём творчество будет не только чужое, но и ваше собственное.

В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сперва вы отправитесь на прогулку (1–1,5 часа) с художницей Наташей Коробка, которая проведёт вас по кварталу Миллионка и покажет работы уличных художников, параллельно погружая в историю и жанровые особенности стрит-арта.

Всё это время вашей задачей будет фиксировать момент, городские детали, понравившиеся творения. А после экскурсии вас ждёт фотопленэр в художественной мастерской. За чашечкой чая у вас будет шанс продемонстрировать на большом экране получившиеся кадры, получить комментарии от Наташи и обсудить работы других участников.

Организационные детали

  • С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки
  • Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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