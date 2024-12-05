Увлекательное путешествие по воде с помощью доски с веслом по красивым местам акватории города Владивостока. Вас будет сопровождать два опытных гида. Перед выходом на воду пройдет инструктаж. На воде инструктора могут сделать несколько фото или видео участников прогулки.

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Описание водной прогулки

Путешествие по водным просторам Владивостока

Приглашаем вас в увлекательное приключение на воде с использованием доски с веслом! Это уникальная возможность насладиться красотой акватории города Владивостока и провести время на свежем воздухе.

Опытные гиды

Вас будут сопровождать два квалифицированных инструктора, которые обеспечат вашу безопасность и помогут вам освоить основы вейкбординга. Их опыт и знания позволят вам почувствовать себя уверенно на воде.

Инструктаж перед выходом

Перед тем как отправиться в путь, пройдет подробный инструктаж. Вы узнаете все необходимые советы и рекомендации, которые помогут сделать ваше путешествие комфортным и безопасным.

Фотографии и видео

На воде у вас будет возможность запечатлеть незабываемые моменты. Инструкторы смогут сделать несколько фото или видео, чтобы вы могли сохранить воспоминания о своем приключении.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой природы Владивостока. Это путешествие подарит вам массу положительных эмоций и заряд бодрости!