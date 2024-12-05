Увлекательное путешествие по воде с помощью доски с веслом по красивым местам акватории города Владивостока. Вас будет сопровождать два опытных гида. Перед выходом на воду пройдет инструктаж. На воде инструктора могут сделать несколько фото или видео участников прогулки.
Приглашаем вас в увлекательное приключение на воде с использованием доски с веслом! Это уникальная возможность насладиться красотой акватории города Владивостока и провести время на свежем воздухе.
Опытные гиды
Вас будут сопровождать два квалифицированных инструктора, которые обеспечат вашу безопасность и помогут вам освоить основы вейкбординга. Их опыт и знания позволят вам почувствовать себя уверенно на воде.
Инструктаж перед выходом
Перед тем как отправиться в путь, пройдет подробный инструктаж. Вы узнаете все необходимые советы и рекомендации, которые помогут сделать ваше путешествие комфортным и безопасным.
Фотографии и видео
На воде у вас будет возможность запечатлеть незабываемые моменты. Инструкторы смогут сделать несколько фото или видео, чтобы вы могли сохранить воспоминания о своем приключении.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите шанс открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой природы Владивостока. Это путешествие подарит вам массу положительных эмоций и заряд бодрости!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
После бронирования вам следует связаться с инструктором для получения более подробной информации по месту встречи и времени сбора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.