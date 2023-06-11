Путешествие на SUP доске отличается от пешей экскурсии и экскурсии на катере своим тесным взаимодействием с природой. Мы идем вдоль всей береговой линии, заходим в каждую бухту, купаемся в любом понравившемся месте, заходим в Грот.

Путешествие на Остров Шкота без сомнений тронет Вас до глубины души: в одном месте вы ощутите мощь и красоту Японского моря, скалистого побережья, аналогов которого нет в мире. Яркие красные краски камня сливающиеся с водной стихией завораживают путешественников.

На острове Шкота находиться можно бесконечно долго и возвращаться туда вновь и вновь. Каждому туристу остров открывается по-своему. Каким он откроется для Вас? Мы заберем Вас на внедорожнике Тойота Сурф с гостиницы и поедем на остров Шкота через остров Русский. По пути мы проедем по Русскому мосту, Университетскому проспекту (ДВФУ). Дорога по асфальту займет около 20 минут, и еще минут 20 мы будем ехать по грунтовке до Батареи. Осмотр Батареи занимает около 30-40 минут…

Дальше на машине мы спускаемся к перешейку, переодеваемся в гидрокостюм, встаем на доски и начинаем грести. Общая длинна маршрута по воде - 8 км. Это нелегкий маршрут. Но нем мы сможем увидеть остров со стороны моря, КеКуры, грот, невероятный пляж.