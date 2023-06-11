SUP тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982

Описание
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SUP тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
SUP тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
SUP тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
SUP тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
SUP тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
Ближайшие даты:
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Русский: Русский мост, Университетский проспект (ДВФУ)
  • Остров Шкота со стороны моря: высокие скалы, причудливые кекуры, таинственные гроты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие на SUP доске отличается от пешей экскурсии и экскурсии на катере своим тесным взаимодействием с природой. Мы идем вдоль всей береговой линии, заходим в каждую бухту, купаемся в любом понравившемся месте, заходим в Грот.
Путешествие на Остров Шкота без сомнений тронет Вас до глубины души: в одном месте вы ощутите мощь и красоту Японского моря, скалистого побережья, аналогов которого нет в мире. Яркие красные краски камня сливающиеся с водной стихией завораживают путешественников.
На острове Шкота находиться можно бесконечно долго и возвращаться туда вновь и вновь. Каждому туристу остров открывается по-своему. Каким он откроется для Вас? Мы заберем Вас на внедорожнике Тойота Сурф с гостиницы и поедем на остров Шкота через остров Русский. По пути мы проедем по Русскому мосту, Университетскому проспекту (ДВФУ). Дорога по асфальту займет около 20 минут, и еще минут 20 мы будем ехать по грунтовке до Батареи. Осмотр Батареи занимает около 30-40 минут…
Дальше на машине мы спускаемся к перешейку, переодеваемся в гидрокостюм, встаем на доски и начинаем грести. Общая длинна маршрута по воде - 8 км. Это нелегкий маршрут. Но нем мы сможем увидеть остров со стороны моря, КеКуры, грот, невероятный пляж.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Гидрокостюм
  • Гидроботинки
  • Гидросумка
  • Сап доска с веслом
  • Жилет
  • Фото и видеосъемка
Что не входит
  • Вода
  • Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем Вас с холла гостиницы
Завершение: Холл вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Друзья! Мы очень зависим от погодных условий. Очень хочется
  • Чтобы Вам и нам было кайфово. Смотрим прогноз за 2 дня до выхода и подтверждаем прогулку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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