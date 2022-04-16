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Весёлые Рождественские святки

Старославянское слово, означающее святые, праздничные дни. У славян название двенадцати праздничных дней «от звезды и до воды», т. е. от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды. Святки всегда были общенародным праздником, всех объединяла общая радость. По количеству обычаев и народных примет с этим периодом года может сравниться, пожалуй, только Масленица.

Любимое народное развлечение на святки — рядиться и колядовать. Ряженые заходили поочередно в каждую избу, где горел свет. Подростки и дети пели рождественский тропарь, духовные песни, колядки… Колядки — это что-то вроде кричалок Винни-Пуха, в которых восхваляется хозяин дома и посредством которых у этого самого хозяина выпрашиваются угощение. Считается, что период Рождественских святок — время разгула нечистой силы. Именно поэтому в дни святок многие люди гадали, особенно ждали святки молодые девушки.

Храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Храм в пос. Смоляниново. Очень красивый деревянный, возведен из бруса, был освящен в 2011 году. Иверская икона Божьей Матери помогает в исцелении от болезней души и тела, о защите дома от стихийных бедствий и нападения врагов, о нерушимости границ Отчизны.

Деревня Речица

Расположена в низовьях реки Суходол, недалеко от её впадения в Уссурийский залив. Население — 400 человек. Основана в 1884 году переселенцами из Гомельской губернии, названо в честь белорусского города Речица. Недалеко от Речицы были открыты источники азотно-метановых минеральных вод. Чистейшая вода. Отличный климат. Душевные люди. Деревенский праздник. Приезжайте и не пожалеете!

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