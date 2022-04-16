Святки-колядки в Речице

Святки - период между Рождеством и Крещением, начинаются с 6 января и длятся до 18 января

Групповая
Святки — период между Рождеством и Крещением, начинаются с 6 января и длятся до 18 января.

Само название святочных дней пошло от слова «святить», то есть прославлять.

В эти дни принято было славить Христа и всех поздравлять с его рождением.

С наступлением святок заканчивается рождественский пост, а это значит, что можно накрывать богатый стол и веселиться.

В святки начинались все зимние забавы — катание на санках, игры, колядки, хороводы и песнопения.

Приглашаем вас на веселые Рождественские святки, гаданья да колядки!
Святки-колядки в Речице
Святки-колядки в Речице
Святки-колядки в Речице
Святки-колядки в Речице
Святки-колядки в Речице
Святки-колядки в Речице

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы
  • Деревня Речица

Что вас ожидает:

    Весёлые Рождественские святки
    Старославянское слово, означающее святые, праздничные дни. У славян название двенадцати праздничных дней «от звезды и до воды», т. е. от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды. Святки всегда были общенародным праздником, всех объединяла общая радость. По количеству обычаев и народных примет с этим периодом года может сравниться, пожалуй, только Масленица.
    Любимое народное развлечение на святки — рядиться и колядовать. Ряженые заходили поочередно в каждую избу, где горел свет. Подростки и дети пели рождественский тропарь, духовные песни, колядки… Колядки — это что-то вроде кричалок Винни-Пуха, в которых восхваляется хозяин дома и посредством которых у этого самого хозяина выпрашиваются угощение. Считается, что период Рождественских святок — время разгула нечистой силы. Именно поэтому в дни святок многие люди гадали, особенно ждали святки молодые девушки.
    Храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы
    Храм в пос. Смоляниново. Очень красивый деревянный, возведен из бруса, был освящен в 2011 году. Иверская икона Божьей Матери помогает в исцелении от болезней души и тела, о защите дома от стихийных бедствий и нападения врагов, о нерушимости границ Отчизны.

    Деревня Речица

    Расположена в низовьях реки Суходол, недалеко от её впадения в Уссурийский залив. Население — 400 человек. Основана в 1884 году переселенцами из Гомельской губернии, названо в честь белорусского города Речица. Недалеко от Речицы были открыты источники азотно-метановых минеральных вод. Чистейшая вода. Отличный климат. Душевные люди. Деревенский праздник. Приезжайте и не пожалеете!

    Важная информация:

    • При посещении храма — необходимо придерживаться правил в одежде: мужчины в брюках, женщины в юбках и с покрытой головой (платок, шарф).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    ост. «Луговая», Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: 7 января 2022 (Рождество)
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • При посещении храма — необходимо придерживаться правил в одежде: мужчины в брюках
    • Женщины в юбках и с покрытой головой (платок, шарф)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    7 января 2022 (Рождество)

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