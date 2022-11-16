Треккинг в Аксауте

Горный край Аксаут находится между Домбаем и Архызом

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Горный край Аксаут находится между Домбаем и Архызом. Природа создала здесь прекрасные озёра и водопады, но сюда пока еще не добрались любопытные туристы. Сейчас это очень тихие и спокойные места.

Горный лагерь Аксаут — прекрасный тур для тех, кто хочет побыть в тишине и полюбоваться на новые озёра.
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Треккинг в Аксауте
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лазурные озёра
Лазурные озёра
Увидим множество красивейших горных озёр, спрятанных от посторонних глаз
Затерянные в горах водопады
Затерянные в горах водопады
Ощутим мощь каскадных водопадов на реке Ходюк и восхитимся величию горы Кара-Кая
Малиновое безумие
Малиновое безумие
Попадём на огромные альпийские луга, очень труднопроходимые в августе — инструктору приходится прилагать огромные усилия, чтобы отвлечь туристов от малины!
Древнее городище ущелья Аксаут
Древнее городище ущелья Аксаут
Познакомимся с остатками древнего городища и насладимся удивительными панорамными видами

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Аксаут, древнее городище

Сбор группы в 11:00-11:30 (московское время) на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в станицу Кардоникскую (2,5 часа).

Пересаживаемся в горный транспорт и едем в долину реки Аксаут (2 часа).

Ущелье Аксаут, древнее городище.

Заселение в домики.

Прогулка к древнему городищу.

Лагерь расположен на высоте 1600 м. В этом месте наш лагерь будет стоять в течение всего похода.

Активная часть прохождения по маршруту: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность похода 2 часа.

Ущелье Аксаут, древнее городище
2 день

Крыша Аксаута

Подъём, завтрак.

Путь на горный хребет Мысты-баши. Пройдём мимо местной фермы.

Подъём по хвойному лес вдоль реки Облчат. В августе и начале сентября здесь можно полакомиться малиной.

Выход на открытую местность и прогулка по живописному горному гребню.

Пополнение запасов воды в реке.

Прибытие на смотровую площадку Аксаута, откуда открываются великолепные панорамы. С хребта видно множество горных хребтов и вершин, а в конце ущелья красуется сама гора Аксаут с огромным ледником.

Возвращение в лагерь.

Отдых.

По вечерам будем отдыхать в огромном шатре, где каждый вечер горит костер. Здесь можно уютно устроиться на мягком диванчике, пить чай, смотреть фильмы и мультики. Шатёр – это бесконечно приятная частичка домашнего уюта среди суровых гор Кавказа.

Активная часть прохождения по маршруту: 17,1 км, перепад высот 1600-2450 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Крыша АксаутаКрыша АксаутаКрыша Аксаута
3 день

Водопады на реке Ходюк

Ранний подъём, завтрак.

Прогулка к водопадам. Дорога хорошая, ровная, практически без набора высоты.

Ущелье реки Аксаут — это потрясающее, очень тихое место. Наш путь пройдёт вдоль реки, на привалы будем останавливаться в тени вековых сосен. Здесь редко можно встретить туристов, поэтому есть возможность наслаждаться тишиной и красотой!

Постепенно нам покажется изумительная гора Кара-Кая и гордый Аксаут. В 1942-1943 гг. именно в этих местах проходила битва за Кавказ. Увидим один из мемориалов, посвященных этому событию.

Подъём к водопадам на реке Ходюк. Пихтовый лес расступается, и тропинка приводит нас к подножию водопада. Изюминка первого водопада — это застрявшие в нем стволы деревьев. Второй водопад имеет несколько крупных каскадов. У нас будет возможность подобраться под сам водопад, послушать его шум и насладиться мощью пенных потоков воды.

Возвращение в лагерь.

Отдых.

Активная часть прохождения по маршруту: 23,1 км, перепад высот 1580-1810 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Водопады на реке ХодюкВодопады на реке ХодюкВодопады на реке Ходюк
4 день

Поход на озеро Колчад

Подъём, завтрак.

Путь на озеро Колчад — одно из самых живописных озёр Аксаута!

Дорога к нему идет по хвойному лесу, затем выводит на огромные альпийские луга. После этого тропинка уходит в заросли малины. В августе это место очень труднопроходимое! Инструктору приходится прилагать огромные усилия, чтобы отвлечь туристов от малины и продолжить путь к озеру.

Привал возле реки, полюбуемся на красивый водопад.

Подъём на хребет. На хребте тропа становится пологой, идти очень приятно. Несомненным украшением этого ущелья являются очень эффектные скалы, которые образуют в этих местах подобие Гранд-каньона.

Прибытие к озеру Колчад. В солнечный день вода в озере невероятного, ярко-зеленого цвета!

Можно пойти искупаться, а можно просто лениво лежать возле озера и собирать бруснику, которая здесь поспевает в августе.

Порой на озеро приходят туристы, которые увлекаются балансировкой камней. Они находят в камнях центр тяжести и ставят камни различной величины друг на друга в самых немыслимых комбинациях. Если повезёт, мы с вами тоже увидим это чудо.

Возвращение в лагерь.

Отдых.

Активная часть прохождения по маршруту: 15,3 км, перепад высот 1580-2620 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Поход на озеро КолчадПоход на озеро КолчадПоход на озеро Колчад
5 день

Поход на озёра реки Малая Марка

Подъём, завтрак.

Прогулка на озёра.

Большую часть пути сегодня пройдем по лесу. По добротным деревянным мостикам несколько раз пересечем речку Марка. Поднявшись повыше, увидим, что река бежит в узком каньоне.

Прибытие на альпийские луга, украшенные цветущими горцами и голубыми незабудками. Рядом возвышаются суровые горы.

Выход к озёрам. Одни озёра бездонные и прозрачные, как горный хрусталь, а другие — имеют густой меловой оттенок.

Обед на берегу озера.

Возвращение в лагерь.

Отдых.

Активная часть прохождения по маршруту: 28,2 км, перепад высот 1600-2850 м, продолжительность похода 9-10 часов.

Поход на озёра реки Малая МаркаПоход на озёра реки Малая МаркаПоход на озёра реки Малая Марка
6 день

Ущелье Аксаут, озёра Кызыл-Ауш

Подъём, завтрак.

Поход на озёра Кызыл-Ауш. Дорога по хребту Мыстыбаши — он находится посередине между Тебердой и Архызом.

Привал в тени огромных сосен.

Продолжение маршрута и выход к панорамным видам верховья долины Аксаут, которую украшают белоснежные ледники. Увидим хребет Марка-Бикаус с живописной вершиной Сухая Марка.

Также с этого места открывается вид на перевал Кызыл-Ауш и скалистый цирк, в котором и находятся наши озёра. Суровые скалы цирка прячут водоемы от солнечного света, поэтому даже в июле в озёрах все еще можно увидеть небольшие льдинки.

Наслаждаемся видами, фотографируемся.

Возвращение в лагерь.

Отдых.

Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1650-2850 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Ущелье Аксаут, озёра Кызыл-АушУщелье Аксаут, озёра Кызыл-АушУщелье Аксаут, озёра Кызыл-Ауш
7 день

Сборы и возвращение в Минеральные Воды

Подъём, завтрак.

Сборы и переезд на горном транспорте из Аксаута в станицу Кардоникскую.

Трансфер на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды в 16:00-17:00.

Отъезд домой.

Варианты проживания

Горный лагерь «Эдельвейс»

6 ночей

На время тура проживание организовано на территории горного лагеря «Эдельвейс»: двухместные домики, в домике есть кровать, стол, вешалка.

Оборудованный туалет и горячий душ находятся на территории лагеря. Электричество по вечерам, есть возможность бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

Горный лагерь «Эдельвейс»Горный лагерь «Эдельвейс»Горный лагерь «Эдельвейс»Горный лагерь «Эдельвейс»Горный лагерь «Эдельвейс»Горный лагерь «Эдельвейс»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд на горном транспорте (УАЗик, ГАЗ-66)
  • Проживание на территории горного лагеря “Эдельвейс”
  • Трёхразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в лагере по комплексному меню. Обед (день 2-7) - сухой паёк в горах во время прогулок (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Баня
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее бельё;
  • носки;
  • треккинговая обувь;
  • шлепки (для ходьбы в номере);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, предоставим треккинговые палки в прокат;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь небьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • пенка туристическая (сидение, каремат, коврик);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • шапка, перчатки;
  • термос объем 0,5-0,75 л;
  • фонарик. Световой день к осени становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолёт в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-либо ограничения по возрасту или здоровью?

Маршрут тура достаточно сложный и предполагает спуски и подъёмы вверх на 850-1250 м — это, примерно, как подъем на 280-415 этажей. Мы рекомендуем отталкиваться от возраста и состояния здоровья, соответствующих подходящему уровню физической подготовки.

Дети от 15 лет допускаются в тур только при сопровождении взрослого.

Можно ли купаться в реках и озёрах?

Вода в горных реках и озерах очень чистая. Но температура воды в горных водоемах летом весьма бодрая: +5-8 градусов! Однако в каждой туристической группе находятся смельчаки, которые купаются в горных озёрах при любой температуре.

Есть ли питьевая вода по маршрутам?

Воду смело можно пить из быстрых рек и проточных озёр. Практически по каждому маршруту мы идём вдоль реки, мимо родников и водопадов. Поэтому нет никаких проблем с питьевой водой. Если вы желаете постоянно иметь при себе запас воды, то возьмите в поездку небольшую бутылку для воды (0,5 литра).

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Также все наши инструктора умеют оказывать первую медицинскую помощь. Если турист получил серьёзную травму и необходима медицинская помощь, инструктор доставит его в ближайшую больницу.

А можно ли взять с собой собаку?

Рады сообщить, что в этот тур взять своего четвероногого друга можно:)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Д
16 ноя 2022
Прекрасный и внимательный инструктор Волков Илья, и хорошая подобралась компания других туристов
В
8 ноя 2022
Великолепный инструктор Алексей. Всё было чудесно организовано: начиная от оформления тура, заканчивая приездом домой. Всё продумано: маршруты, проживание, питание, отдых. На любые вопросы всегда получали ответ от организаторов.
Н
7 ноя 2022
Лучшая! Отдыхать теперь только с ней! Будем покорять Архыз и Приэльбрусье!

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