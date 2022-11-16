4 день

Поход на озеро Колчад

Подъём, завтрак.

Путь на озеро Колчад — одно из самых живописных озёр Аксаута!

Дорога к нему идет по хвойному лесу, затем выводит на огромные альпийские луга. После этого тропинка уходит в заросли малины. В августе это место очень труднопроходимое! Инструктору приходится прилагать огромные усилия, чтобы отвлечь туристов от малины и продолжить путь к озеру.

Привал возле реки, полюбуемся на красивый водопад.

Подъём на хребет. На хребте тропа становится пологой, идти очень приятно. Несомненным украшением этого ущелья являются очень эффектные скалы, которые образуют в этих местах подобие Гранд-каньона.

Прибытие к озеру Колчад. В солнечный день вода в озере невероятного, ярко-зеленого цвета!

Можно пойти искупаться, а можно просто лениво лежать возле озера и собирать бруснику, которая здесь поспевает в августе.

Порой на озеро приходят туристы, которые увлекаются балансировкой камней. Они находят в камнях центр тяжести и ставят камни различной величины друг на друга в самых немыслимых комбинациях. Если повезёт, мы с вами тоже увидим это чудо.

Возвращение в лагерь.

Отдых.

Активная часть прохождения по маршруту: 15,3 км, перепад высот 1580-2620 м, продолжительность похода 7-8 часов.