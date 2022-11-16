Сбор группы в 11:00-11:30 (московское время) на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в станицу Кардоникскую (2,5 часа).
Пересаживаемся в горный транспорт и едем в долину реки Аксаут (2 часа).
Ущелье Аксаут, древнее городище.
Заселение в домики.
Прогулка к древнему городищу.
Лагерь расположен на высоте 1600 м. В этом месте наш лагерь будет стоять в течение всего похода.
Активная часть прохождения по маршруту: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность похода 2 часа.
Подъём, завтрак.
Путь на горный хребет Мысты-баши. Пройдём мимо местной фермы.
Подъём по хвойному лес вдоль реки Облчат. В августе и начале сентября здесь можно полакомиться малиной.
Выход на открытую местность и прогулка по живописному горному гребню.
Пополнение запасов воды в реке.
Прибытие на смотровую площадку Аксаута, откуда открываются великолепные панорамы. С хребта видно множество горных хребтов и вершин, а в конце ущелья красуется сама гора Аксаут с огромным ледником.
Возвращение в лагерь.
Отдых.
По вечерам будем отдыхать в огромном шатре, где каждый вечер горит костер. Здесь можно уютно устроиться на мягком диванчике, пить чай, смотреть фильмы и мультики. Шатёр – это бесконечно приятная частичка домашнего уюта среди суровых гор Кавказа.
Активная часть прохождения по маршруту: 17,1 км, перепад высот 1600-2450 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Ранний подъём, завтрак.
Прогулка к водопадам. Дорога хорошая, ровная, практически без набора высоты.
Ущелье реки Аксаут — это потрясающее, очень тихое место. Наш путь пройдёт вдоль реки, на привалы будем останавливаться в тени вековых сосен. Здесь редко можно встретить туристов, поэтому есть возможность наслаждаться тишиной и красотой!
Постепенно нам покажется изумительная гора Кара-Кая и гордый Аксаут. В 1942-1943 гг. именно в этих местах проходила битва за Кавказ. Увидим один из мемориалов, посвященных этому событию.
Подъём к водопадам на реке Ходюк. Пихтовый лес расступается, и тропинка приводит нас к подножию водопада. Изюминка первого водопада — это застрявшие в нем стволы деревьев. Второй водопад имеет несколько крупных каскадов. У нас будет возможность подобраться под сам водопад, послушать его шум и насладиться мощью пенных потоков воды.
Возвращение в лагерь.
Отдых.
Активная часть прохождения по маршруту: 23,1 км, перепад высот 1580-1810 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Подъём, завтрак.
Путь на озеро Колчад — одно из самых живописных озёр Аксаута!
Дорога к нему идет по хвойному лесу, затем выводит на огромные альпийские луга. После этого тропинка уходит в заросли малины. В августе это место очень труднопроходимое! Инструктору приходится прилагать огромные усилия, чтобы отвлечь туристов от малины и продолжить путь к озеру.
Привал возле реки, полюбуемся на красивый водопад.
Подъём на хребет. На хребте тропа становится пологой, идти очень приятно. Несомненным украшением этого ущелья являются очень эффектные скалы, которые образуют в этих местах подобие Гранд-каньона.
Прибытие к озеру Колчад. В солнечный день вода в озере невероятного, ярко-зеленого цвета!
Можно пойти искупаться, а можно просто лениво лежать возле озера и собирать бруснику, которая здесь поспевает в августе.
Порой на озеро приходят туристы, которые увлекаются балансировкой камней. Они находят в камнях центр тяжести и ставят камни различной величины друг на друга в самых немыслимых комбинациях. Если повезёт, мы с вами тоже увидим это чудо.
Возвращение в лагерь.
Отдых.
Активная часть прохождения по маршруту: 15,3 км, перепад высот 1580-2620 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Подъём, завтрак.
Прогулка на озёра.
Большую часть пути сегодня пройдем по лесу. По добротным деревянным мостикам несколько раз пересечем речку Марка. Поднявшись повыше, увидим, что река бежит в узком каньоне.
Прибытие на альпийские луга, украшенные цветущими горцами и голубыми незабудками. Рядом возвышаются суровые горы.
Выход к озёрам. Одни озёра бездонные и прозрачные, как горный хрусталь, а другие — имеют густой меловой оттенок.
Обед на берегу озера.
Возвращение в лагерь.
Отдых.
Активная часть прохождения по маршруту: 28,2 км, перепад высот 1600-2850 м, продолжительность похода 9-10 часов.
Подъём, завтрак.
Поход на озёра Кызыл-Ауш. Дорога по хребту Мыстыбаши — он находится посередине между Тебердой и Архызом.
Привал в тени огромных сосен.
Продолжение маршрута и выход к панорамным видам верховья долины Аксаут, которую украшают белоснежные ледники. Увидим хребет Марка-Бикаус с живописной вершиной Сухая Марка.
Также с этого места открывается вид на перевал Кызыл-Ауш и скалистый цирк, в котором и находятся наши озёра. Суровые скалы цирка прячут водоемы от солнечного света, поэтому даже в июле в озёрах все еще можно увидеть небольшие льдинки.
Наслаждаемся видами, фотографируемся.
Возвращение в лагерь.
Отдых.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1650-2850 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Подъём, завтрак.
Сборы и переезд на горном транспорте из Аксаута в станицу Кардоникскую.
Трансфер на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды в 16:00-17:00.
Отъезд домой.
На время тура проживание организовано на территории горного лагеря «Эдельвейс»: двухместные домики, в домике есть кровать, стол, вешалка.
Оборудованный туалет и горячий душ находятся на территории лагеря. Электричество по вечерам, есть возможность бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут тура достаточно сложный и предполагает спуски и подъёмы вверх на 850-1250 м — это, примерно, как подъем на 280-415 этажей. Мы рекомендуем отталкиваться от возраста и состояния здоровья, соответствующих подходящему уровню физической подготовки.
Дети от 15 лет допускаются в тур только при сопровождении взрослого.
Вода в горных реках и озерах очень чистая. Но температура воды в горных водоемах летом весьма бодрая: +5-8 градусов! Однако в каждой туристической группе находятся смельчаки, которые купаются в горных озёрах при любой температуре.
Воду смело можно пить из быстрых рек и проточных озёр. Практически по каждому маршруту мы идём вдоль реки, мимо родников и водопадов. Поэтому нет никаких проблем с питьевой водой. Если вы желаете постоянно иметь при себе запас воды, то возьмите в поездку небольшую бутылку для воды (0,5 литра).
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Также все наши инструктора умеют оказывать первую медицинскую помощь. Если турист получил серьёзную травму и необходима медицинская помощь, инструктор доставит его в ближайшую больницу.
Рады сообщить, что в этот тур взять своего четвероногого друга можно:)