Из Владивостока в Бэйдайхэ: 8-дневная индивидуальная экскурсия на автобусе
Приглашаем Вас на восемь дней в китайский курортный городок Бэйдайхэ. Это — место для умиротворенного и размеренного отдыха среди песчаных пляжей и гор.
При желании Вы сможете отправиться на экскурсии по главным достопримечательностям в сопровождении гида: помимо развлечений Бэйдайхэ также откроет Вам историю древнего Китая.
Здесь можно посетить величественный дворец императора знаменитой династии Цинь и подняться к началу Великой китайской стены. Познакомьтесь с культурой и традициями страны, расслабьтесь на море и оцените местные деликатесы!
При желании Вы сможете отправиться на экскурсии по главным достопримечательностям в сопровождении гида: помимо развлечений Бэйдайхэ также откроет Вам историю древнего Китая.
Здесь можно посетить величественный дворец императора знаменитой династии Цинь и подняться к началу Великой китайской стены. Познакомьтесь с культурой и традициями страны, расслабьтесь на море и оцените местные деликатесы!
Ближайшие даты:
3
окт
окт
7
окт
окт
10
окт
окт
14
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окт
17
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бэйдайхэ
- Владивосток
- Хуньчунь (проездом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пляжи, горы и истоки древнего Китая Бэйдайхэ — один из лучших курортов Китая. И это неудивительно, ведь отдых здесь безмятежный и размеренный: живописные пляжи с видами на горы, неспешные прогулки по городу в окружении архитектурных творений разных эпох, оздоровительные центры, где можно провести время не только с удовольствием, но и пользой. Здесь нет излишнего шума и вечной суеты, которая так знакома жителям мегаполисов.
Однако в Бэйдайхэ не соскучишься — развлечения здесь есть на любой вкус. Аквапарк, океанариум, сафари-парк, песчаные аттракционы. И, конечно, экскурсии к достопримечательностям города, которые познакомят Вас с древней культурой Китая. Например, увидеть начало Великой китайской стены, «Голову Дракона», можно именно здесь! А еще — посетить дворец императора Цинь Шихуанди.
Добраться до курорта мы сможем на автобусе и скоростном поезде, а для проживания подготовлена комфортабельная гостиница. Надо ехать!
Важная информация • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт (Действие загранпаспорта — не менее 6 месяцев со дня окончания тура).
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (2175+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве.
Дополнительные экскурсии на выбор:
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Буддийский храм» | Стоимость: 190 юаней
Экскурсия «Гора Цзяошань: Великая Стена + Гора долголетия + Гора пяти Будд» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Голова Дракона (начало Великой Китайской Стены), храм Плачущей Девушки, торговый район Циньхуандао» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Пекин на 1 день» | Стоимость: 450 юаней
Экскурсия «Песчаные скульптуры и Аквапарк Морской мир» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафари, океанариум и шоу дельфинов» | Стоимость: 230 юаней
Экскурсия «Зоопарк-сафаи и Ботанический сад Цзифа» | Стоимость: 210 юаней
Экскурсия «Новый аквапарк Шаньхайгуань: целый день» | Стоимость: 260 юаней
Экскурсия «Горячие источники «Золотой дракон» | Стоимость: 220 юаней
Экскурсия «Остров – рыбалка» | Стоимость: 130 юаней
Экскурсия «Виноградники и винодельня «Хуася», ботанический сад «Цзифа» | Стоимость: 110 юаней
Экскурсия «Рафтинг по реке» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора, 4D фильм и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и 4D фильм» | Стоимость: 200 юаней
Экскурсия «Парк Императора и морская прогулка на пароходе» | Стоимость: 100 юаней
Вторник, суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание:
- Билеты на автобус «Владивосток — Хуньчунь — Владивосток»
- Билеты на скоростной поезд «Хуньчунь — Бэйдайхэ — Хуньчунь»
- Страховка
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Организация экскурсий на месте отдыха
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Трансфер до отеля и обратно
- Что не входит
- Питание (кроме завтраков)
- Личные расходы туриста
- Доплата за проживание в других отелях
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня — 20 юаней
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, субботаЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (2850+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
13 июля 2023
Хочу поблагодарить за то,что подарили нам праздник. Выгодные цены,всегда выполняемые обязательства. Ездили два раза в Байдахэ. И как всегда лучше всех. Границы прошли моментально туда и обратно. Привезли,расселили,рассказали. Очень довольны,можно отдыхать и не переплачивать. Менеджер Анна очень внимательно отнеслась к подбору тура,рассказала все плюсы и минусы.
Ю
Юлия
7 июля 2023
25 июня по 4 июля ездили отдыхать в Байдахе. Тур нам организовала менеджер Кристина, приятная и отзывчивая девушка, отвечала терпеливо на все мои вопросы, давала советы. Вообщем рабатать было с ней одно удовольствие. От путешествия осталась только положительные эмоции. Всё было класс. Хорошие, отзывчивые гиды-переводчики. Ездили самостоятельной группой, я так в первые поехала в такое путешествие, было немного страшновато, но когда увидела как работают гиды, все налажено, везде нас встречали, вообщем весь страх пропал. В общем ещё туда хотим🙈
Т
Татьяна
24 июня 2023
Ездили с ребенком с 11.06 по 20.06 в Бэйдайхе. Все оочень здорово: организация супер. Второй год обращаюсь в эту турфирму и всем довольна. Стоимость путевки-сказка. Спасибо менеджеру Кристине, все подробно обьясняет. Еще обязательно воспользуюсь услугами.
К
Клавдия
5 мая 2023
Второй раз езжу с вами по турам,группа сборная была,сопровождающая Алина,отличный руководитель,переводчица Ольга прекрасный организатор,очень довольна работой коллектива этой фирмы,спасибо большое.
А
Анастасия
16 апр 2023
Хорошая консультация в турфирме по путёвки, стоимость, экскурсии, подбор гостиниц. Замечательные переводчики. Быстрый переход границы.
М
Марина
24 мар 2023
Мне очень понравилась эта компания, удобно расположены, быстро отвечают на вопросы без всяких там «подождите, я уточню перезвоним вам» чувствуется что давно работают. В Китае хороший переводчик у них не втюхивает бесполезные экскурсии нет так нет! Цена отличается от других, заметно дешевле. Автобусы рейсовые нет очередей на границе! Хорошая фирма.
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Многодневные туры
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