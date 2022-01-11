Что вы можете увидеть 🤩

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«Китайский квартал» Владивостока

В начале XX века Миллионка представляла собой густонаселенные кварталы трущоб в центре города, пристанище китайской диаспоры, обитателей дна социальной лестницы, уголовников, контрабандистов, фальшивомонетчиков, наркоманов, проституток. По преданию, именно здесь были спрятаны два ящика колчаковского золота, похищенного ловкими ребятами у японских интервентов, которое не найдено до сих пор…

«Ночная» жизнь квартала

Пышным цветом процветала на Миллионке и проституция. Даже в годы советской власти «первая древнейшая профессия» процветала до в 20-30-х гг. ХХ в. Жизнь на Миллионке кипела-бурлила вовсю. Это был, по сути, город в городе, где можно было жить годами, не выбираясь в основную часть Владивостока. Здесь имелось все необходимое для «автономного» проживания: многочисленные лавки и магазины, забегаловки и небольшие рестораны, различные мастерские, парикмахерские, бани, прачечные, «кабинеты» восточной медицины и обычных врачей и даже свои театры.

Неповторимый колорит

В нынешнем столетии для привлечения туристов и художников, придание неповторимости этому району по частной инициативе было открыто семь бетонных рельефов в человеческий рост. В запутанных подворотнях теперь можно встретить «Китайца-водоноса», «Японского городового», «Наташу и интервента», «Поэта Славика Крыжановского», «Опиумного короля», «Кирилла Шебеко» и т. д.

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