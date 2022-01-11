Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка

Пешеходная экскурсия по Миллионке - старому китайскому кварталу, одному из самых злачных

В группе
до 30 чел.
Пешеходная экскурсия по Миллионке — старому китайскому кварталу, одному из самых злачных и экзотических мест Владивостока в конце XIX — первой половине XX вв.

Восточное лицо Владивостока!
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка
Тёмные тайны «Китайского квартала» Миллионка

Что вы можете увидеть 🤩

  • Арбат
  • Миллионка
  • ул. Фокина
  • ул. Семёновская
  • стадион «Динамо»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    «Китайский квартал» Владивостока
    В начале XX века Миллионка представляла собой густонаселенные кварталы трущоб в центре города, пристанище китайской диаспоры, обитателей дна социальной лестницы, уголовников, контрабандистов, фальшивомонетчиков, наркоманов, проституток. По преданию, именно здесь были спрятаны два ящика колчаковского золота, похищенного ловкими ребятами у японских интервентов, которое не найдено до сих пор…

    «Ночная» жизнь квартала

    Пышным цветом процветала на Миллионке и проституция. Даже в годы советской власти «первая древнейшая профессия» процветала до в 20-30-х гг. ХХ в. Жизнь на Миллионке кипела-бурлила вовсю. Это был, по сути, город в городе, где можно было жить годами, не выбираясь в основную часть Владивостока. Здесь имелось все необходимое для «автономного» проживания: многочисленные лавки и магазины, забегаловки и небольшие рестораны, различные мастерские, парикмахерские, бани, прачечные, «кабинеты» восточной медицины и обычных врачей и даже свои театры.

    Неповторимый колорит

    В нынешнем столетии для привлечения туристов и художников, придание неповторимости этому району по частной инициативе было открыто семь бетонных рельефов в человеческий рост. В запутанных подворотнях теперь можно встретить «Китайца-водоноса», «Японского городового», «Наташу и интервента», «Поэта Славика Крыжановского», «Опиумного короля», «Кирилла Шебеко» и т. д.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Фокина 5, Владивосток
    Завершение: стадион «Динамо», Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: По вторникам в 16:00
    Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По вторникам в 16:00

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